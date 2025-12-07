https://sarabic.ae/20251207/دميترييف-روبوتات-الاتحاد-الأوروبي-تقوم-بتضخيم-نتائج-استطلاع-رأي-حول-حرية-التعبير-1107897599.html
دميترييف: روبوتات الاتحاد الأوروبي تقوم بتضخيم نتائج استطلاع رأي حول حرية التعبير
وأشار دميترييف إلى أن روبوتات الاتحاد الأوروبي قامت بتضخيم نتائج استطلاع للرأي أجراه على منصات التواصل الاجتماعي حول الجهة التي يدعمها المشاركون في نقاش يتعلق بحرية التعبير: "بروكسل أم رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك".وكتب دميترييف على مواقع التواصل الاجتماعي، "فجأةً، حصل البيروقراطيون الأوروبيون في استطلاع رأي حول حرية التعبير على دعمٍ يُضاهي دعم إيلون ماسك. كانت نسبة التصويت المبكر 96% لإيلون و4% لبروكسل، إلى أن سارعت روبوتات الاتحاد الأوروبي المذعورة إلى تحريف النتائج. عدد الروبوتات مُذهل. حاولوا إجراء استطلاعات رأي مُماثلة لجعل الروبوتات تعمل".وأرفق دميترييف أيضا أحدث نتائج التصويت، والتي تفيد بأن بروكسل حصلت الآن على 48% من التأييد، وحصل ماسك على 52% من الناخبين في استطلاعاته.وتقدم المفوضية الأوروبية بانتظام شكاوى ضد منصات الإنترنت الرئيسية، بما في ذلك "إكس"، "ميتا"،"تيك توك".("ميتا " المحظورة في روسيا باعتبارها متطرفة) ، مطالبة إياها بإزالة أي انتهاكات محددة لقانون الخدمات الرقمية، وهددت بفرض غرامات أو حتى إنهاء عملياتها في الاتحاد الأوروبي.
صرح رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، بأن روبوتات الاتحاد الأوروبي تُضخم نتائج استطلاع رأي حرية التعبير.
وأشار دميترييف إلى أن روبوتات الاتحاد الأوروبي قامت بتضخيم نتائج استطلاع للرأي أجراه على منصات التواصل الاجتماعي حول الجهة التي يدعمها المشاركون في نقاش يتعلق بحرية التعبير: "بروكسل أم رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك".
وأعلن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، توماس رينييه، في وقت سابق، في إحاطة إعلامية ببروكسل أن المفوضية الأوروبية غرّمت شركة" إكس"، بمبلغ 120 مليون يورو لانتهاكها قانون الخدمات الرقمية الأوروبي. ردا على ذلك، شبّه ماسك إجراءات السلطات الأوروبية ضد "إكس" بعمل جهاز المخابرات الألماني الشرقي"شتازي"، ثم دعا إلى حلّ الاتحاد الأوروبي وإعادة السيادة للدول الأعضاء.
وكتب دميترييف على مواقع التواصل الاجتماعي، "فجأةً، حصل البيروقراطيون الأوروبيون في استطلاع رأي حول حرية التعبير على دعمٍ يُضاهي دعم إيلون ماسك. كانت نسبة التصويت المبكر 96% لإيلون و4% لبروكسل، إلى أن سارعت روبوتات الاتحاد الأوروبي المذعورة إلى تحريف النتائج. عدد الروبوتات مُذهل. حاولوا إجراء استطلاعات رأي مُماثلة لجعل الروبوتات تعمل".
وأرفق دميترييف أيضا أحدث نتائج التصويت
، والتي تفيد بأن بروكسل حصلت الآن على 48% من التأييد، وحصل ماسك على 52% من الناخبين في استطلاعاته.
وكانت المفوضية الأوروبية، أبلغت شبكة"إكس"، في يوليو/تموز، بنتائجها الأولية، والتي وجدت أن الشركة تنتهك قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، في مجالات تتعلق بشفافية الإعلانات ووصول الباحثين إلى البيانات والمعلومات المفتوحة، "سيؤدي عدم معالجة هذه الانتهاكات إلى غرامات تصل إلى 6% من إجمالي الإيرادات السنوية للشركة".
ودخل قانون الخدمات الرقميةحيز النفاذ في الاتحاد الأوروبي في أغسطس/أب 2023. وبموجب هذا القانون، تُلزم هذه المنصات الرقمية بمكافحة العنصرية، وبيع المخدرات والسلع المقلدة، بالإضافة إلى نشر صور إباحية للأطفال والمعلومات المضللة. ويتعين على المنصات شرح آلية عمل خوارزمياتها، وكيفية تقديم التوصيات، وتقديم البدائل.
وتقدم المفوضية الأوروبية بانتظام شكاوى ضد منصات الإنترنت الرئيسية
، بما في ذلك "إكس"، "ميتا"،"تيك توك".("ميتا " المحظورة في روسيا باعتبارها متطرفة) ، مطالبة إياها بإزالة أي انتهاكات محددة لقانون الخدمات الرقمية، وهددت بفرض غرامات أو حتى إنهاء عملياتها في الاتحاد الأوروبي.