إيلون ماسك يدعو لإلغاء الاتحاد الأوروبي وإعادة السيادة للدول بصورة فردية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
حصاد الجولة الأولى من كأس العرب.. بداية نارية ومفاجآت بالجملة
09:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
10:03 GMT
45 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
12:49 GMT
10 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
13:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة القوات الجنوبية على حضرموت والمهرة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
17:33 GMT
22 د
عالم سبوتنيك
الخارجية الروسية: إجراءات الاتحاد الأوروبي ضد الأصول الروسية ستواجه برد قاس
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
التغيرات المناخية تهدد مدنا كبري بالزلازل
09:31 GMT
29 د
من الملعب
حصاد الجولة الأولى من كأس العرب.. بداية نارية ومفاجآت بالجملة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
12:03 GMT
45 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
13:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
13:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
17:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
استراتيجية الأمن القومي الأمريكي الجديدة: المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية تخدم مصالح واشنطن
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل للأضراب في الحادي والعشرين من يناير
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20251206/إيلون-ماسك-يدعو-لإلغاء-الاتحاد-الأوروبي-وإعادة-السيادة-للدول-بصورة-فردية-1107883603.html
إيلون ماسك يدعو لإلغاء الاتحاد الأوروبي وإعادة السيادة للدول بصورة فردية
إيلون ماسك يدعو لإلغاء الاتحاد الأوروبي وإعادة السيادة للدول بصورة فردية
سبوتنيك عربي
وجه رجل الأعمال والملياردير، إيلون ماسك، اليوم السبت، دعوة إلى إلغاء الاتحاد الأوروبي، وإعادة السيادة إلى الدول الفردية، بغرض تمكين الحكومات من تمثيل شعوبها... 06.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-06T14:33+0000
2025-12-06T14:33+0000
مجتمع
إيلون ماسك
منوعات
أخبار الاتحاد الأوروبي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/14/1107336774_0:0:1349:759_1920x0_80_0_0_21634a977eb7c36921e91e5ee3457b4f.jpg
وأوضح ماسك عبر حسابه على منصة "إكس" التي يمتلكها، أنه بتحقيق ذلك "ستتمكن الحكومات من تمثيل شعوبها بشكل أفضل".يأتي تصريح ماسك، بعد أن أعلنت المفوضية الأوروبية، أمس الجمعة، أن منصة "إكس" تم تغريمها بمبلغ 120 مليون يورو، بسبب انتهاكها قانون الخدمات الرقمية الأوروبي.وأوضح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، توماس رينييه، أن الغرامة جاءت بسبب انتهاكات تتعلق بالشفافية، إذ يمكن للمستخدمين دفع رسوم للحصول على "العلامة الزرقاء" لتوثيق الحساب، كما أن مكتبة الإعلانات تفتقر إلى الشفافية، ولا توفر المنصة للباحثين إمكانية الوصول إلى البيانات العامة وفق القانون.وكانت المفوضية أبلغت منصة "إكس" في يوليو/ تموز 2025 بنتائج تحقيقاتها الأولية، التي وجدت أن الشركة تنتهك قواعد قانون الخدمات الرقمية الأوروبي، خاصة فيما يتعلق بوصول الباحثين إلى البيانات وشفافية الإعلانات، محذرة من أن استمرار الانتهاكات قد يؤدي إلى غرامات تصل إلى 6% من إجمالي الإيرادات السنوية للشركة.يشار إلى أن قانون الخدمات الرقمية دخل حيز التنفيذ في أغسطس/ آب 2023، ويلزم المنصات الرقمية بمكافحة المحتوى الضار، مثل العنصرية، وبيع المخدرات والسلع المقلدة، ونشر المواد الإباحية للأطفال والمعلومات المضللة، كما يشترط شرح آلية عمل الخوارزميات وتقديم بدائل للتوصيات.
https://sarabic.ae/20251206/الاتحاد-الأوروبي-بعض-الانتقادات-في-الاستراتيجية-الأمريكية-الجديدة-للأمن-القومي-تحمل-جانبا-من-الصحة-1107873212.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/14/1107336774_60:0:1344:963_1920x0_80_0_0_e51afe582811fdb5223b47e9438c19b5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيلون ماسك, منوعات, أخبار الاتحاد الأوروبي, الأخبار
إيلون ماسك, منوعات, أخبار الاتحاد الأوروبي, الأخبار

إيلون ماسك يدعو لإلغاء الاتحاد الأوروبي وإعادة السيادة للدول بصورة فردية

14:33 GMT 06.12.2025
© AP Photo / Matt Rourkeرجل الأعمال والملياردير، إيلون ماسك
رجل الأعمال والملياردير، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2025
© AP Photo / Matt Rourke
تابعنا عبر
وجه رجل الأعمال والملياردير، إيلون ماسك، اليوم السبت، دعوة إلى إلغاء الاتحاد الأوروبي، وإعادة السيادة إلى الدول الفردية، بغرض تمكين الحكومات من تمثيل شعوبها بشكل أفضل.
وأوضح ماسك عبر حسابه على منصة "إكس" التي يمتلكها، أنه بتحقيق ذلك "ستتمكن الحكومات من تمثيل شعوبها بشكل أفضل".
يأتي تصريح ماسك، بعد أن أعلنت المفوضية الأوروبية، أمس الجمعة، أن منصة "إكس" تم تغريمها بمبلغ 120 مليون يورو، بسبب انتهاكها قانون الخدمات الرقمية الأوروبي.
وأوضح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، توماس رينييه، أن الغرامة جاءت بسبب انتهاكات تتعلق بالشفافية، إذ يمكن للمستخدمين دفع رسوم للحصول على "العلامة الزرقاء" لتوثيق الحساب، كما أن مكتبة الإعلانات تفتقر إلى الشفافية، ولا توفر المنصة للباحثين إمكانية الوصول إلى البيانات العامة وفق القانون.
الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2025
الاتحاد الأوروبي: بعض الانتقادات في الاستراتيجية الأمريكية الجديدة للأمن القومي تحمل جانبا من الصحة
09:59 GMT
وكانت المفوضية أبلغت منصة "إكس" في يوليو/ تموز 2025 بنتائج تحقيقاتها الأولية، التي وجدت أن الشركة تنتهك قواعد قانون الخدمات الرقمية الأوروبي، خاصة فيما يتعلق بوصول الباحثين إلى البيانات وشفافية الإعلانات، محذرة من أن استمرار الانتهاكات قد يؤدي إلى غرامات تصل إلى 6% من إجمالي الإيرادات السنوية للشركة.
يشار إلى أن قانون الخدمات الرقمية دخل حيز التنفيذ في أغسطس/ آب 2023، ويلزم المنصات الرقمية بمكافحة المحتوى الضار، مثل العنصرية، وبيع المخدرات والسلع المقلدة، ونشر المواد الإباحية للأطفال والمعلومات المضللة، كما يشترط شرح آلية عمل الخوارزميات وتقديم بدائل للتوصيات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала