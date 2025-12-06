https://sarabic.ae/20251206/إيلون-ماسك-يدعو-لإلغاء-الاتحاد-الأوروبي-وإعادة-السيادة-للدول-بصورة-فردية-1107883603.html

إيلون ماسك يدعو لإلغاء الاتحاد الأوروبي وإعادة السيادة للدول بصورة فردية

إيلون ماسك يدعو لإلغاء الاتحاد الأوروبي وإعادة السيادة للدول بصورة فردية

سبوتنيك عربي

وجه رجل الأعمال والملياردير، إيلون ماسك، اليوم السبت، دعوة إلى إلغاء الاتحاد الأوروبي، وإعادة السيادة إلى الدول الفردية، بغرض تمكين الحكومات من تمثيل شعوبها... 06.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-06T14:33+0000

2025-12-06T14:33+0000

2025-12-06T14:33+0000

مجتمع

إيلون ماسك

منوعات

أخبار الاتحاد الأوروبي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/14/1107336774_0:0:1349:759_1920x0_80_0_0_21634a977eb7c36921e91e5ee3457b4f.jpg

وأوضح ماسك عبر حسابه على منصة "إكس" التي يمتلكها، أنه بتحقيق ذلك "ستتمكن الحكومات من تمثيل شعوبها بشكل أفضل".يأتي تصريح ماسك، بعد أن أعلنت المفوضية الأوروبية، أمس الجمعة، أن منصة "إكس" تم تغريمها بمبلغ 120 مليون يورو، بسبب انتهاكها قانون الخدمات الرقمية الأوروبي.وأوضح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، توماس رينييه، أن الغرامة جاءت بسبب انتهاكات تتعلق بالشفافية، إذ يمكن للمستخدمين دفع رسوم للحصول على "العلامة الزرقاء" لتوثيق الحساب، كما أن مكتبة الإعلانات تفتقر إلى الشفافية، ولا توفر المنصة للباحثين إمكانية الوصول إلى البيانات العامة وفق القانون.وكانت المفوضية أبلغت منصة "إكس" في يوليو/ تموز 2025 بنتائج تحقيقاتها الأولية، التي وجدت أن الشركة تنتهك قواعد قانون الخدمات الرقمية الأوروبي، خاصة فيما يتعلق بوصول الباحثين إلى البيانات وشفافية الإعلانات، محذرة من أن استمرار الانتهاكات قد يؤدي إلى غرامات تصل إلى 6% من إجمالي الإيرادات السنوية للشركة.يشار إلى أن قانون الخدمات الرقمية دخل حيز التنفيذ في أغسطس/ آب 2023، ويلزم المنصات الرقمية بمكافحة المحتوى الضار، مثل العنصرية، وبيع المخدرات والسلع المقلدة، ونشر المواد الإباحية للأطفال والمعلومات المضللة، كما يشترط شرح آلية عمل الخوارزميات وتقديم بدائل للتوصيات.

https://sarabic.ae/20251206/الاتحاد-الأوروبي-بعض-الانتقادات-في-الاستراتيجية-الأمريكية-الجديدة-للأمن-القومي-تحمل-جانبا-من-الصحة-1107873212.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيلون ماسك, منوعات, أخبار الاتحاد الأوروبي, الأخبار