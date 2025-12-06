https://sarabic.ae/20251206/إيلون-ماسك-يدعو-لإلغاء-الاتحاد-الأوروبي-وإعادة-السيادة-للدول-بصورة-فردية-1107883603.html
إيلون ماسك يدعو لإلغاء الاتحاد الأوروبي وإعادة السيادة للدول بصورة فردية
وجه رجل الأعمال والملياردير، إيلون ماسك، اليوم السبت، دعوة إلى إلغاء الاتحاد الأوروبي، وإعادة السيادة إلى الدول الفردية، بغرض تمكين الحكومات من تمثيل شعوبها...
وجه رجل الأعمال والملياردير، إيلون ماسك، اليوم السبت، دعوة إلى إلغاء الاتحاد الأوروبي، وإعادة السيادة إلى الدول الفردية، بغرض تمكين الحكومات من تمثيل شعوبها بشكل أفضل.
وأوضح ماسك عبر حسابه على منصة "إكس" التي يمتلكها، أنه بتحقيق ذلك "ستتمكن الحكومات من تمثيل شعوبها بشكل أفضل".
يأتي تصريح ماسك، بعد أن أعلنت المفوضية الأوروبية، أمس الجمعة، أن منصة "إكس" تم تغريمها بمبلغ 120 مليون يورو، بسبب انتهاكها قانون الخدمات الرقمية الأوروبي.
وأوضح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، توماس رينييه، أن الغرامة جاءت بسبب انتهاكات تتعلق بالشفافية، إذ يمكن للمستخدمين دفع رسوم للحصول على "العلامة الزرقاء" لتوثيق الحساب، كما أن مكتبة الإعلانات تفتقر إلى الشفافية، ولا توفر المنصة للباحثين إمكانية الوصول إلى البيانات العامة وفق القانون.
وكانت المفوضية أبلغت منصة "إكس" في يوليو/ تموز 2025 بنتائج تحقيقاتها الأولية، التي وجدت أن الشركة تنتهك قواعد قانون الخدمات الرقمية الأوروبي، خاصة فيما يتعلق بوصول الباحثين إلى البيانات وشفافية الإعلانات، محذرة من أن استمرار الانتهاكات قد يؤدي إلى غرامات تصل إلى 6% من إجمالي الإيرادات السنوية للشركة.
يشار إلى أن قانون الخدمات الرقمية دخل حيز التنفيذ في أغسطس/ آب 2023، ويلزم المنصات الرقمية بمكافحة المحتوى الضار، مثل العنصرية، وبيع المخدرات والسلع المقلدة، ونشر المواد الإباحية للأطفال والمعلومات المضللة، كما يشترط شرح آلية عمل الخوارزميات وتقديم بدائل للتوصيات.