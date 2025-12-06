عربي
الاتحاد الأوروبي: بعض الانتقادات في الاستراتيجية الأمريكية الجديدة للأمن القومي تحمل جانبا من الصحة
الاتحاد الأوروبي: بعض الانتقادات في الاستراتيجية الأمريكية الجديدة للأمن القومي تحمل جانبا من الصحة
أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اليوم السبت، أن واشنطن ما زالت الشريك الأساسي لأوروبا، في محاولة منها لتخفيف وقع الانتقادات الواردة في استراتيجية الأمن القومي الأمريكية الجديدة، التي طالت المؤسسات الأوروبية.
وأوضحت، خلال مشاركتها في منتدى الدوحة، أن الوثيقة الأمريكية تضم انتقادات عديدة، معتبرة أن "بعضها يحمل جانبا من الصحة".
وقالت كالاس: "الولايات المتحدة لا تزال حليفنا الأكبر... أعتقد أننا لم نتفق دائما في وجهات النظر حول مختلف المواضيع، لكنني أعتقد أن المبدأ العام لا يزال قائما، نحن أكبر الحلفاء، وعلينا أن نتكاتف".
قوات الأمن في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2025
أول تعليق من المفوضية الأوروبية على الاتهامات في استراتيجية ترامب للأمن القومي
أمس, 16:47 GMT
وكانت الاستراتيجية الأمريكية وصفت أوروبا بأنها مفرطة التنظيم وتفتقر للثقة بالنفس، محذرة من "اندثار حضاري" بسبب الهجرة، في امتداد لانتقادات إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، السابقة التي اتهمت أوروبا بالاعتماد المفرط على الدعم الأمريكي.
وتمثّل الاستراتيجية الجديدة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي نشرتها البيت الأبيض، يوم الخميس الماضي، انحرافا جذريا عن سياسة الإدارة الأمريكية السابقة، وتستهدف من بين أمور أخرى، المؤسسات الأوروبية التي "تُقوّض الحريات السياسية والسيادة"، وسياسات الهجرة، و"الرقابة على حرية التعبير وقمع المعارضة السياسية"، وانهيار معدلات المواليد، وفقدان الهويات الوطنية.
وتحذر الوثيقة المكونة من 33 صفحة: "إذا استمرت الاتجاهات الحالية، فستُصبح القارة غير قابلة للتمييز خلال 20 عاما أو أقل".
