الاتحاد الأوروبي: بعض الانتقادات في الاستراتيجية الأمريكية الجديدة للأمن القومي تحمل جانبا من الصحة

وأوضحت، خلال مشاركتها في منتدى الدوحة، أن الوثيقة الأمريكية تضم انتقادات عديدة، معتبرة أن "بعضها يحمل جانبا من الصحة".وقالت كالاس: "الولايات المتحدة لا تزال حليفنا الأكبر... أعتقد أننا لم نتفق دائما في وجهات النظر حول مختلف المواضيع، لكنني أعتقد أن المبدأ العام لا يزال قائما، نحن أكبر الحلفاء، وعلينا أن نتكاتف".وكانت الاستراتيجية الأمريكية وصفت أوروبا بأنها مفرطة التنظيم وتفتقر للثقة بالنفس، محذرة من "اندثار حضاري" بسبب الهجرة، في امتداد لانتقادات إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، السابقة التي اتهمت أوروبا بالاعتماد المفرط على الدعم الأمريكي.وتمثّل الاستراتيجية الجديدة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي نشرتها البيت الأبيض، يوم الخميس الماضي، انحرافا جذريا عن سياسة الإدارة الأمريكية السابقة، وتستهدف من بين أمور أخرى، المؤسسات الأوروبية التي "تُقوّض الحريات السياسية والسيادة"، وسياسات الهجرة، و"الرقابة على حرية التعبير وقمع المعارضة السياسية"، وانهيار معدلات المواليد، وفقدان الهويات الوطنية. وتحذر الوثيقة المكونة من 33 صفحة: "إذا استمرت الاتجاهات الحالية، فستُصبح القارة غير قابلة للتمييز خلال 20 عاما أو أقل".

