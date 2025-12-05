https://sarabic.ae/20251205/أول-تعليق-من-المفوضية-الأوروبية-على-الاتهامات-في-استراتيجية-ترامب-للأمن-القومي-1107859748.html

أول تعليق من المفوضية الأوروبية على الاتهامات في استراتيجية ترامب للأمن القومي

أعلنت المفوضية الأوروبية، برئاسة أورسولا فون دير لاين، اليوم الجمعة، رفضها بقوة للاتهامات الواردة في استراتيجية الأمن القومي الأمريكية الجديدة، التي اتهمت...

ورغم ذلك، أضافت المتحدثة باسم المفوضية، باولا بينهو، أن الاتحاد الأوروبي لم تتح له الفرصة بعد لدراسة الاستراتيجية الأمريكية وتقييمها، لذلك لا يمكن التعليق على محتواها حاليا.وتضمنت الوثيقة الأمريكية التي نشرها البيت الأبيض، أمس الخميس، انتقادات لأوروبا بشأن دورها في الأزمة الأوكرانية، معتبرة أن توقعات المسؤولين الأوروبيين غير واقعية، وتعتمد على حكومات أقلية غير مستقرة تقمع المعارضة.كما أشارت الاستراتيجية إلى رغبة أمريكا في إنهاء سياسة التوسع المستمر لحلف "الناتو"، ومنع التحالف من استقبال أعضاء جدد، ما قد يثير مخاوف في أوروبا.ورفض حلف "الناتو" التعليق مباشرة على هذا الجانب، مكتفيا بالتأكيد على إدراك الحلفاء الأوروبيين والكنديين الحاجة لزيادة الاستثمار في الدفاع وتقاسم الأعباء الأمنية بشكل عادل.وقال فادفول إن أمريكا ستظل أهم حليف لألمانيا في "الناتو"، لكن قضايا حرية التعبير وتنظيم المجتمعات ليست من اختصاصها، مؤكدا قدرة ألمانيا على مناقشة شؤونها داخليا دون تدخل خارجي.

