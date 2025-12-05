أول تعليق من المفوضية الأوروبية على الاتهامات في استراتيجية ترامب للأمن القومي

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:17 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:17 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:32 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
17 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
13:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
13:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
خبير: زيارة الرئيس بوتين للهند تؤكد تشكيل نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة القوات الجنوبية على حضرموت والمهرة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
87 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
حصاد الجولة الأولى من كأس العرب.. بداية نارية ومفاجآت بالجملة
09:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
10:03 GMT
45 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
12:49 GMT
10 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
13:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة القوات الجنوبية على حضرموت والمهرة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
17:33 GMT
22 د
عالم سبوتنيك
الخارجية الروسية: إجراءات الاتحاد الأوروبي ضد الأصول الروسية ستواجه برد قاس
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
أول تعليق من المفوضية الأوروبية على الاتهامات في استراتيجية ترامب للأمن القومي
سبوتنيك عربي
أعلنت المفوضية الأوروبية، برئاسة أورسولا فون دير لاين، اليوم الجمعة، رفضها بقوة للاتهامات الواردة في استراتيجية الأمن القومي الأمريكية الجديدة، التي اتهمت...
أول تعليق من المفوضية الأوروبية على الاتهامات في استراتيجية ترامب للأمن القومي

أعلنت المفوضية الأوروبية، برئاسة أورسولا فون دير لاين، اليوم الجمعة، رفضها بقوة للاتهامات الواردة في استراتيجية الأمن القومي الأمريكية الجديدة، التي اتهمت الاتحاد الأوروبي بتقويض الحريات السياسية والسيادة وإلحاق الضرر بالقارة عبر سياسات الهجرة وقمع حرية التعبير.
ورغم ذلك، أضافت المتحدثة باسم المفوضية، باولا بينهو، أن الاتحاد الأوروبي لم تتح له الفرصة بعد لدراسة الاستراتيجية الأمريكية وتقييمها، لذلك لا يمكن التعليق على محتواها حاليا.
وقالت: "لم يكن لدينا الوقت بعد للنظر في الاستراتيجية وتقييمها، وبالتالي لسنا في وضع يسمح لنا بالتعليق على أي شيء".
وتضمنت الوثيقة الأمريكية التي نشرها البيت الأبيض، أمس الخميس، انتقادات لأوروبا بشأن دورها في الأزمة الأوكرانية، معتبرة أن توقعات المسؤولين الأوروبيين غير واقعية، وتعتمد على حكومات أقلية غير مستقرة تقمع المعارضة.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2025
الأمن القومي الأمريكي: تفعيل "مبدأ مونرو" والشرق الأوسط ليس أولوية
10:46 GMT
كما أشارت الاستراتيجية إلى رغبة أمريكا في إنهاء سياسة التوسع المستمر لحلف "الناتو"، ومنع التحالف من استقبال أعضاء جدد، ما قد يثير مخاوف في أوروبا.
ورفض حلف "الناتو" التعليق مباشرة على هذا الجانب، مكتفيا بالتأكيد على إدراك الحلفاء الأوروبيين والكنديين الحاجة لزيادة الاستثمار في الدفاع وتقاسم الأعباء الأمنية بشكل عادل.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2025
ترامب يعلق على رد فعل "الناتو" تجاه مزاعم اختراق الطائرات الروسية المجال الجوي للحلف.. فيديو
23 سبتمبر, 20:21 GMT
وفي سياق متصل، أعلن وزير الخارجية الألماني، يوهان فادفول، اليوم الجمعة، أن ألمانيا لا تحتاج إلى "مشورة خارجية"، بعد انتقادات استراتيجية الأمن القومي الأمريكية الجديدة لحلفاء واشنطن في أوروبا.
وقال فادفول إن أمريكا ستظل أهم حليف لألمانيا في "الناتو"، لكن قضايا حرية التعبير وتنظيم المجتمعات ليست من اختصاصها، مؤكدا قدرة ألمانيا على مناقشة شؤونها داخليا دون تدخل خارجي.
