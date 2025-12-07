بعد زيارتها وأخذ صور "سيلفي"... ماكرون يهدد الصين "بالعقوبات"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
التغيرات المناخية تهدد مدنا كبري بالزلازل
09:31 GMT
29 د
من الملعب
حصاد الجولة الأولى من كأس العرب.. بداية نارية ومفاجآت بالجملة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
12:03 GMT
45 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
13:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
13:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
17:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
استراتيجية الأمن القومي الأمريكي الجديدة: المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية تخدم مصالح واشنطن
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل للأضراب في الحادي والعشرين من يناير
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:18 GMT
21 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:46 GMT
13 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
12:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل للأضراب في الحادي والعشرين من يناير
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
17:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
مصر وقطر تؤكدان سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية بشأن غزة
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
بعد زيارتها وأخذ صور "سيلفي"... ماكرون يهدد الصين "بالعقوبات"
بعد زيارتها وأخذ صور "سيلفي"... ماكرون يهدد الصين "بالعقوبات"
هدد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الصين بفرض رسوم جمركية من الاتحاد الأوروبي إذا فشلت في حل العجز التجاري بين بروكسل وبكين.
وقال ماكرون في مقابلة صحفية: "لقد أخبرت الصينيين أنه إذا لم يتفاعلوا، فإننا، الأوروبيون، سنضطر إلى اتخاذ تدابير صارمة في الأشهر المقبلة ووقف التعاون، على غرار الولايات المتحدة - على سبيل المثال، من خلال فرض رسوم جمركية على السلع الصينية".علاوةً على ذلك، اقترح الرئيس الفرنسي التخلي المتبادل عن "السياسات العدوانية" مثل قيود بروكسل على صادرات معدات أشباه الموصلات وقيود بكين على المعادن الأرضية النادرة. كما دعا الشركات الصينية إلى الاستثمار في أوروبا .وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وجّه في يوليو/ تموز الماضي، انتقادات للاتفاقية الإطارية التجارية التي أُبرمت بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، معتبرا إياها دليلا على عدم قدرة التكتل الأوروبي على فرض هيبته أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.ونقلت مصادر فرنسية عن ماكرون قوله خلال اجتماع مع الوزراء، يوم الأربعاء: "لكي تكون حرا، يجب أن تكون مرهوبا، ونحن لم نكن كذلك بما يكفي"، وفقا لوسائل إعلام غربية.وأشار ماكرون إلى أن الاتفاقية، رغم توفيرها بعض الوضوح للشركات الفرنسية، لا تمثل سوى خطوة أولية، مؤكداً استمرار المفاوضات حولها.
https://sarabic.ae/20240506/الرئيس-الصيني-يدعو-فرنسا-والاتحاد-الأوروبي-إلى-تهيئة-الظروف-للمفاوضات-بشأن-أوكرانيا-1088579185.html
https://sarabic.ae/20250730/ماكرون-ينتقد-اتفاقية-التجارة-بين-الاتحاد-الأوروبي-والولايات-المتحدة-1103205328.html
بعد زيارتها وأخذ صور "سيلفي"... ماكرون يهدد الصين "بالعقوبات"

14:13 GMT 07.12.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaertالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
هدد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الصين بفرض رسوم جمركية من الاتحاد الأوروبي إذا فشلت في حل العجز التجاري بين بروكسل وبكين.
وقال ماكرون في مقابلة صحفية: "لقد أخبرت الصينيين أنه إذا لم يتفاعلوا، فإننا، الأوروبيون، سنضطر إلى اتخاذ تدابير صارمة في الأشهر المقبلة ووقف التعاون، على غرار الولايات المتحدة - على سبيل المثال، من خلال فرض رسوم جمركية على السلع الصينية".

وأشار ماكرون إلى أنه ناقش هذه المسألة مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين . كما أشار إلى اعتقاده بإمكانية التوصل إلى حل سلمي للنزاع التجاري مع الصين، بحسب وسائل إعلام فرنسية.

الرئيس الصيني شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2024
الرئيس الصيني يدعو فرنسا والاتحاد الأوروبي إلى تهيئة الظروف للمفاوضات بشأن أوكرانيا
6 مايو 2024, 14:39 GMT
علاوةً على ذلك، اقترح الرئيس الفرنسي التخلي المتبادل عن "السياسات العدوانية" مثل قيود بروكسل على صادرات معدات أشباه الموصلات وقيود بكين على المعادن الأرضية النادرة. كما دعا الشركات الصينية إلى الاستثمار في أوروبا .

تجدرالإشارة إلى أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، زار بكين هذا الأسبوع في زيارة دولة إلى الصين وأجرى محادثات مع الرئيس شي جين بينغ.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وجّه في يوليو/ تموز الماضي، انتقادات للاتفاقية الإطارية التجارية التي أُبرمت بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، معتبرا إياها دليلا على عدم قدرة التكتل الأوروبي على فرض هيبته أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2025
ماكرون ينتقد اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة
30 يوليو, 19:34 GMT
ونقلت مصادر فرنسية عن ماكرون قوله خلال اجتماع مع الوزراء، يوم الأربعاء: "لكي تكون حرا، يجب أن تكون مرهوبا، ونحن لم نكن كذلك بما يكفي"، وفقا لوسائل إعلام غربية.
وأشار ماكرون إلى أن الاتفاقية، رغم توفيرها بعض الوضوح للشركات الفرنسية، لا تمثل سوى خطوة أولية، مؤكداً استمرار المفاوضات حولها.
