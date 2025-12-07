https://sarabic.ae/20251207/بعد-زيارتها-وأخذ-صور-سيلفي-ماكرون-يهدد-الصين-بالعقوبات-1107911321.html
بعد زيارتها وأخذ صور "سيلفي"... ماكرون يهدد الصين "بالعقوبات"
هدد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الصين بفرض رسوم جمركية من الاتحاد الأوروبي إذا فشلت في حل العجز التجاري بين بروكسل وبكين. 07.12.2025, سبوتنيك عربي
علاوةً على ذلك، اقترح الرئيس الفرنسي التخلي المتبادل عن "السياسات العدوانية" مثل قيود بروكسل على صادرات معدات أشباه الموصلات وقيود بكين على المعادن الأرضية النادرة. كما دعا الشركات الصينية إلى الاستثمار في أوروبا .وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وجّه في يوليو/ تموز الماضي، انتقادات للاتفاقية الإطارية التجارية التي أُبرمت بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، معتبرا إياها دليلا على عدم قدرة التكتل الأوروبي على فرض هيبته أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.ونقلت مصادر فرنسية عن ماكرون قوله خلال اجتماع مع الوزراء، يوم الأربعاء: "لكي تكون حرا، يجب أن تكون مرهوبا، ونحن لم نكن كذلك بما يكفي"، وفقا لوسائل إعلام غربية.وأشار ماكرون إلى أن الاتفاقية، رغم توفيرها بعض الوضوح للشركات الفرنسية، لا تمثل سوى خطوة أولية، مؤكداً استمرار المفاوضات حولها.
وقال ماكرون في مقابلة صحفية: "لقد أخبرت الصينيين أنه إذا لم يتفاعلوا، فإننا، الأوروبيون، سنضطر إلى اتخاذ تدابير صارمة في الأشهر المقبلة ووقف التعاون، على غرار الولايات المتحدة - على سبيل المثال، من خلال فرض رسوم جمركية على السلع الصينية".
وأشار ماكرون إلى أنه ناقش هذه المسألة مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين . كما أشار إلى اعتقاده بإمكانية التوصل إلى حل سلمي للنزاع التجاري مع الصين، بحسب وسائل إعلام فرنسية.
علاوةً على ذلك، اقترح الرئيس الفرنسي التخلي المتبادل عن "السياسات العدوانية" مثل قيود بروكسل على صادرات معدات أشباه الموصلات وقيود بكين على المعادن الأرضية النادرة. كما دعا الشركات الصينية إلى الاستثمار في أوروبا
تجدرالإشارة إلى أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، زار بكين هذا الأسبوع في زيارة دولة إلى الصين وأجرى محادثات مع الرئيس شي جين بينغ.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وجّه في يوليو/ تموز الماضي، انتقادات للاتفاقية الإطارية التجارية التي أُبرمت بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، معتبرا إياها دليلا على عدم قدرة التكتل الأوروبي على فرض هيبته أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ونقلت مصادر فرنسية عن ماكرون
قوله خلال اجتماع مع الوزراء، يوم الأربعاء: "لكي تكون حرا، يجب أن تكون مرهوبا، ونحن لم نكن كذلك بما يكفي"، وفقا لوسائل إعلام غربية.
وأشار ماكرون إلى أن الاتفاقية، رغم توفيرها بعض الوضوح للشركات الفرنسية، لا تمثل سوى خطوة أولية، مؤكداً استمرار المفاوضات حولها.