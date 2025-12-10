https://sarabic.ae/20251210/باحث-في-الشؤون-الدولية-زيلينسكي-لا-يستطيع-الإجابة-على-طروحات-ترامب-إلا-بمشاركة-الأوروبيين-1108017646.html

باحث في الشؤون الدولية: زيلينسكي لا يستطيع الإجابة على طروحات ترامب إلا بمشاركة الأوروبيين

باحث في الشؤون الدولية: زيلينسكي لا يستطيع الإجابة على طروحات ترامب إلا بمشاركة الأوروبيين

تحدث الدكتور رضوان قاسم، مؤسس مركز "بروجن" للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية من برلين، عن "عزم كييف إرسال نسخة معدّلة لخطة السلام الأمريكية المقترحة"،... 10.12.2025, سبوتنيك عربي

ولفت قاسم في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "زيلينسكي لا يستطيع الإجابة على كل طروحات ترامب (الرئيس الأمريكي دونالد)، إلا بمشاركة الأوروبيين الذين لا يريدون بدورهم الوصول إلى حل وإعطاء جواب نهائي لترامب، بهدف إطالة أمد الوقت أكثر".وحول تقييمه للـ"خطة الأوروبية" المعدّلة، اعتبر قاسم أن "الخطة مقسمة إلى ثلاثة أقسام، الأول سياسي وعسكري لصالح روسيا، لأنه على الأوروبيين الرضوخ للأمر الواقع على الأرض وعدم السماح لأوكرانيا بالانضمام إلى حلف الناتو، والثاني أمني فهناك ضمانات أمنية ممكن إعطاؤها لزيلينسكي والأوروبيين، أما الشق الاقتصادي فهو المشكلة، لأن الأمريكي هو صاحب الحصة الأكبر مع الطرفين الروسي والأوكراني"، معتبرا أن "التعديلات من قبل القادة الأوروبيين تعجيزية ولن تقبل بها روسيا، منها مثلًا الخروج واستعادة الأراضي، التي حررتها روسيا بالكامل، وانضمام أوكرانيا إلى الناتو"، مشددًا على أن "المطالب الأوروبية هدفها إفشال عملية السلام".وأشار إلى "قول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: إذا ما أردتم الاستمرار في تعطيل الوساطة الامريكية سنستمر في التقدم لتحقيق أهدافنا، إذا لم يمكن بالدبلوماسية نحققها بالعسكر"، قائلًا: "تحقيق المطالب والأهداف الروسية مستمر، إن كان عسكريا أو سياسيا".

