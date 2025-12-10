https://sarabic.ae/20251210/باحث-في-الشؤون-الدولية-زيلينسكي-لا-يستطيع-الإجابة-على-طروحات-ترامب-إلا-بمشاركة-الأوروبيين-1108017646.html
باحث في الشؤون الدولية: زيلينسكي لا يستطيع الإجابة على طروحات ترامب إلا بمشاركة الأوروبيين
ولفت قاسم في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "زيلينسكي لا يستطيع الإجابة على كل طروحات ترامب (الرئيس الأمريكي دونالد)، إلا بمشاركة الأوروبيين الذين لا يريدون بدورهم الوصول إلى حل وإعطاء جواب نهائي لترامب، بهدف إطالة أمد الوقت أكثر".وحول تقييمه للـ"خطة الأوروبية" المعدّلة، اعتبر قاسم أن "الخطة مقسمة إلى ثلاثة أقسام، الأول سياسي وعسكري لصالح روسيا، لأنه على الأوروبيين الرضوخ للأمر الواقع على الأرض وعدم السماح لأوكرانيا بالانضمام إلى حلف الناتو، والثاني أمني فهناك ضمانات أمنية ممكن إعطاؤها لزيلينسكي والأوروبيين، أما الشق الاقتصادي فهو المشكلة، لأن الأمريكي هو صاحب الحصة الأكبر مع الطرفين الروسي والأوكراني"، معتبرا أن "التعديلات من قبل القادة الأوروبيين تعجيزية ولن تقبل بها روسيا، منها مثلًا الخروج واستعادة الأراضي، التي حررتها روسيا بالكامل، وانضمام أوكرانيا إلى الناتو"، مشددًا على أن "المطالب الأوروبية هدفها إفشال عملية السلام".وأشار إلى "قول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: إذا ما أردتم الاستمرار في تعطيل الوساطة الامريكية سنستمر في التقدم لتحقيق أهدافنا، إذا لم يمكن بالدبلوماسية نحققها بالعسكر"، قائلًا: "تحقيق المطالب والأهداف الروسية مستمر، إن كان عسكريا أو سياسيا".
تحدث الدكتور رضوان قاسم، مؤسس مركز "بروجن" للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية من برلين، عن "عزم كييف إرسال نسخة معدّلة لخطة السلام الأمريكية المقترحة"، مؤكدًا أن "ترامب يريد حسم الأزمة الأوكرانية، خاصة بعد إعطاء زيلينسكي مهلة معينة للرد على الرؤية الأمريكية نحو الحل".
ولفت قاسم في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "زيلينسكي لا يستطيع الإجابة على كل طروحات ترامب (الرئيس الأمريكي دونالد)، إلا بمشاركة الأوروبيين الذين لا يريدون بدورهم الوصول إلى حل وإعطاء جواب نهائي لترامب، بهدف إطالة أمد الوقت أكثر".
وأوضح أن "(فلاديمير) زيلينسكي، ناقل رسائل وليس فاعلا في كل ما يحصل، لأن الحقيقة تكمن في الرد الأوروبي، الذي وصل منذ التشكيك بخطة ترامب وخاصة ألمانيا، ما يدل على وضع عراقيل أمام هذه الخطة"، مضيفًا: "نحن أمام فترة مصيرية قصيرة، إما سحب الولايات المتحدة يدها من المفاوضات والذهاب نحو التصعيد، وإما القبول بالحل والجلوس على الطاولة".
وحول تقييمه للـ"خطة الأوروبية" المعدّلة، اعتبر قاسم أن "الخطة مقسمة إلى ثلاثة أقسام، الأول سياسي وعسكري لصالح روسيا، لأنه على الأوروبيين الرضوخ للأمر الواقع على الأرض وعدم السماح لأوكرانيا بالانضمام إلى حلف الناتو
، والثاني أمني فهناك ضمانات أمنية ممكن إعطاؤها لزيلينسكي والأوروبيين، أما الشق الاقتصادي فهو المشكلة، لأن الأمريكي هو صاحب الحصة الأكبر مع الطرفين الروسي والأوكراني"، معتبرا أن "التعديلات من قبل القادة الأوروبيين تعجيزية ولن تقبل بها روسيا، منها مثلًا الخروج واستعادة الأراضي، التي حررتها روسيا بالكامل، وانضمام أوكرانيا إلى الناتو"، مشددًا على أن "المطالب الأوروبية هدفها إفشال عملية السلام".
وكشف أن "الدول الأوروبية ضعيفة، إن كان على الصعيد الاقتصادي او العسكري، لذلك يتخوفون من سحب الولايات المتحدة يدها من الأزمة الأوكرانية"، مشيرًا إلى أن "الوضع الاقتصادي متهالك في الداخل الأوروبي، والكثير من الدول غير متفقة فيما بينها وغير مؤيدة لهذه الصراع".
وردًا على سؤال، رأى قاسم أن "زيلينسكي يتذاكى، عندما يطلب من الأمريكيين وقف الحرب للذهاب إلى الانتخابات، لأن هدفه الاستفادة من الوقت، ودعم الأوروبيين خلال هذه الفترة".
وأشار إلى "قول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: إذا ما أردتم الاستمرار في تعطيل الوساطة الامريكية
سنستمر في التقدم لتحقيق أهدافنا، إذا لم يمكن بالدبلوماسية نحققها بالعسكر"، قائلًا: "تحقيق المطالب والأهداف الروسية مستمر، إن كان عسكريا أو سياسيا".