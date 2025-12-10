باحث في الشؤون الدولية: زيلينسكي لا يستطيع الإجابة على طروحات ترامب إلا بمشاركة الأوروبيين

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
اشتباكات عنيفة بين بوروندي وحركة إم 23 بعد اتهام بوروندي للحركة بقصف حدودي
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
10:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
11:03 GMT
40 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
11:43 GMT
17 د
من الملعب
قراءة في نتائج قرعة "كأس العالم" 2026.. المغرب تصطدم بالبرازيل ومجموعات متابينة
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
13:03 GMT
31 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
13:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
17:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:40 GMT
20 د
بلا قيود
هل ستعود الخدمة العسكرية الإلزامية في ألمانيا؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تبدأ بناء جدار على الحدود الأردنية، ما تداعياته على حل الدولتين؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:52 GMT
7 د
من الملعب
قراءة في نتائج قرعة "كأس العالم" 2026.. المغرب تصطدم بالبرازيل ومجموعات متابينة
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تبدأ بناء جدار على الحدود الأردنية، ما تداعياته على حل الدولتين؟
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
12:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
13:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
17:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:39 GMT
20 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول يمني: الحكومة الشرعية لديها خيارات كثيرة لمواجهة التحركات العسكرية لـ " المجلس الانتقالي"
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قانون "العشوائية لقصوى" يشرح تحطم الأشياء، وسور أخضر عظيم يغير خريطة المياه، وبرمجية إسرائيلية تخترق هواتف من 150 دولة
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
باحث في الشؤون الدولية: زيلينسكي لا يستطيع الإجابة على طروحات ترامب إلا بمشاركة الأوروبيين
ولفت قاسم في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "زيلينسكي لا يستطيع الإجابة على كل طروحات ترامب (الرئيس الأمريكي دونالد)، إلا بمشاركة الأوروبيين الذين لا يريدون بدورهم الوصول إلى حل وإعطاء جواب نهائي لترامب، بهدف إطالة أمد الوقت أكثر".وحول تقييمه للـ"خطة الأوروبية" المعدّلة، اعتبر قاسم أن "الخطة مقسمة إلى ثلاثة أقسام، الأول سياسي وعسكري لصالح روسيا، لأنه على الأوروبيين الرضوخ للأمر الواقع على الأرض وعدم السماح لأوكرانيا بالانضمام إلى حلف الناتو، والثاني أمني فهناك ضمانات أمنية ممكن إعطاؤها لزيلينسكي والأوروبيين، أما الشق الاقتصادي فهو المشكلة، لأن الأمريكي هو صاحب الحصة الأكبر مع الطرفين الروسي والأوكراني"، معتبرا أن "التعديلات من قبل القادة الأوروبيين تعجيزية ولن تقبل بها روسيا، منها مثلًا الخروج واستعادة الأراضي، التي حررتها روسيا بالكامل، وانضمام أوكرانيا إلى الناتو"، مشددًا على أن "المطالب الأوروبية هدفها إفشال عملية السلام".وأشار إلى "قول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: إذا ما أردتم الاستمرار في تعطيل الوساطة الامريكية سنستمر في التقدم لتحقيق أهدافنا، إذا لم يمكن بالدبلوماسية نحققها بالعسكر"، قائلًا: "تحقيق المطالب والأهداف الروسية مستمر، إن كان عسكريا أو سياسيا".
© AP Photo / Mystyslav Chernovالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في البيت الأبيض، واشنطن، 28 فبراير/ شباط 2025
تحدث الدكتور رضوان قاسم، مؤسس مركز "بروجن" للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية من برلين، عن "عزم كييف إرسال نسخة معدّلة لخطة السلام الأمريكية المقترحة"، مؤكدًا أن "ترامب يريد حسم الأزمة الأوكرانية، خاصة بعد إعطاء زيلينسكي مهلة معينة للرد على الرؤية الأمريكية نحو الحل".
ولفت قاسم في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "زيلينسكي لا يستطيع الإجابة على كل طروحات ترامب (الرئيس الأمريكي دونالد)، إلا بمشاركة الأوروبيين الذين لا يريدون بدورهم الوصول إلى حل وإعطاء جواب نهائي لترامب، بهدف إطالة أمد الوقت أكثر".

وأوضح أن "(فلاديمير) زيلينسكي، ناقل رسائل وليس فاعلا في كل ما يحصل، لأن الحقيقة تكمن في الرد الأوروبي، الذي وصل منذ التشكيك بخطة ترامب وخاصة ألمانيا، ما يدل على وضع عراقيل أمام هذه الخطة"، مضيفًا: "نحن أمام فترة مصيرية قصيرة، إما سحب الولايات المتحدة يدها من المفاوضات والذهاب نحو التصعيد، وإما القبول بالحل والجلوس على الطاولة".

مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2025
الكرملين: روسيا والولايات المتحدة تعملان على أن يكون اللقاء المقبل بين بوتين وترامب مثمرا
8 ديسمبر, 18:59 GMT
وحول تقييمه للـ"خطة الأوروبية" المعدّلة، اعتبر قاسم أن "الخطة مقسمة إلى ثلاثة أقسام، الأول سياسي وعسكري لصالح روسيا، لأنه على الأوروبيين الرضوخ للأمر الواقع على الأرض وعدم السماح لأوكرانيا بالانضمام إلى حلف الناتو، والثاني أمني فهناك ضمانات أمنية ممكن إعطاؤها لزيلينسكي والأوروبيين، أما الشق الاقتصادي فهو المشكلة، لأن الأمريكي هو صاحب الحصة الأكبر مع الطرفين الروسي والأوكراني"، معتبرا أن "التعديلات من قبل القادة الأوروبيين تعجيزية ولن تقبل بها روسيا، منها مثلًا الخروج واستعادة الأراضي، التي حررتها روسيا بالكامل، وانضمام أوكرانيا إلى الناتو"، مشددًا على أن "المطالب الأوروبية هدفها إفشال عملية السلام".

وكشف أن "الدول الأوروبية ضعيفة، إن كان على الصعيد الاقتصادي او العسكري، لذلك يتخوفون من سحب الولايات المتحدة يدها من الأزمة الأوكرانية"، مشيرًا إلى أن "الوضع الاقتصادي متهالك في الداخل الأوروبي، والكثير من الدول غير متفقة فيما بينها وغير مؤيدة لهذه الصراع".

سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2025
شويغو: روسيا تنتظر رد أمريكا على مقترحات بوتين بشأن معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية
06:21 GMT

وردًا على سؤال، رأى قاسم أن "زيلينسكي يتذاكى، عندما يطلب من الأمريكيين وقف الحرب للذهاب إلى الانتخابات، لأن هدفه الاستفادة من الوقت، ودعم الأوروبيين خلال هذه الفترة".

وأشار إلى "قول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: إذا ما أردتم الاستمرار في تعطيل الوساطة الامريكية سنستمر في التقدم لتحقيق أهدافنا، إذا لم يمكن بالدبلوماسية نحققها بالعسكر"، قائلًا: "تحقيق المطالب والأهداف الروسية مستمر، إن كان عسكريا أو سياسيا".
