https://sarabic.ae/20251201/أستاذ-في-العلوم-السياسية-مشروع-انضمام-أوكرانيا-إلى-الناتو-انتهى-وكييف-أمام-مأزق-كبير-1107690160.html

أستاذ في العلوم السياسية: مشروع انضمام أوكرانيا إلى الناتو انتهى.. وكييف أمام مأزق كبير

أستاذ في العلوم السياسية: مشروع انضمام أوكرانيا إلى الناتو انتهى.. وكييف أمام مأزق كبير

سبوتنيك عربي

تحدث أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية والباحث اللبناني في العلاقات الدولية الدكتور وليد صافي، حول سبب منع أوكرانيا من دخول الناتو، قائلًا... 01.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-01T19:50+0000

2025-12-01T19:50+0000

2025-12-01T19:50+0000

حصري

أخبار روسيا اليوم

أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103780963_0:0:1841:1037_1920x0_80_0_0_75178a4501328941d17e54885cf2bbad.jpg

ولفت صافي، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "مشروع انضمام أوكرانيا إلى الناتو لم يعد خيارًا مطروحًا على الطاولة وقد انتهى"، موضحًا أن "هذا المشروع كان هدفه تطويق روسيا، ولكن أدركوا أن لا مجال لأوكرانيا أن تدخل في حلف الأطلسي"، معتبرًا أنه "لا يمكن لأوروبا أن تنعم بالأمن وإعادة بناء الجغرافيا السياسية في أوروبا، دون الأخذ بعين الاعتبار مخاوف روسيا على أمنها القومي".ورأى أن "أوكرانيا ليست شريكة في صنع القرار لأن المحادثات تجري في البيت الأبيض والكرملين لإنهاء الأزمة"، وقال إن "كييف أمام مأزق كبير، إما القبول بخطة ترامب أو خسارة الدعم الأمريكي وهي تعتمد على السلاح الأمريكي وتبادل المعلومات الاستخباراتي، وبالتالي بدون دعم الولايات المتحدة لا يمكن لها الصمود في هذا الصراع"، معتبرًا أن "القبول بخطة ترامب يعني أنهم سيقبلون بالتنازلات الكبيرة، وإذا لم يقبلوا فهم يجازفون بحليف كبير".وأكد أن "كييف في مأزق كبير"، مضيفًا أن "الخيار الأفضل أن تجلس الدول الأوروبية مع موسكو لبحث خيار الأمن الأوروبي وبحث الاستقرار بشكل دائم"، كاشفًا أن "الموقف البريطاني والألماني والفرنسي ليس واضحًا حتى اللحظة".وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة الأمريكية عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أنها لن تناقش تفاصيلها حاليًا، إذ "لا يزال العمل جاريا".وصرح الكرملين بأن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، التي جرت في إنكوريدج بألاسكا.

https://sarabic.ae/20251130/ترامب-هناك-فرصة-جيدة-للتوصل-إلى-اتفاق-بشأن-أوكرانيا-1107657357.html

https://sarabic.ae/20251129/مستشار-سابق-لترامب-يتفهم-الموقف-الروسي-بشأن-أوكرانيا-1107626326.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن