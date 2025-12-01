https://sarabic.ae/20251201/أستاذ-في-العلوم-السياسية-مشروع-انضمام-أوكرانيا-إلى-الناتو-انتهى-وكييف-أمام-مأزق-كبير-1107690160.html
أستاذ في العلوم السياسية: مشروع انضمام أوكرانيا إلى الناتو انتهى.. وكييف أمام مأزق كبير
أستاذ في العلوم السياسية: مشروع انضمام أوكرانيا إلى الناتو انتهى.. وكييف أمام مأزق كبير
تحدث أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية والباحث اللبناني في العلاقات الدولية الدكتور وليد صافي، حول سبب منع أوكرانيا من دخول الناتو، قائلًا
ولفت صافي، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "مشروع انضمام أوكرانيا إلى الناتو لم يعد خيارًا مطروحًا على الطاولة وقد انتهى"، موضحًا أن "هذا المشروع كان هدفه تطويق روسيا، ولكن أدركوا أن لا مجال لأوكرانيا أن تدخل في حلف الأطلسي"، معتبرًا أنه "لا يمكن لأوروبا أن تنعم بالأمن وإعادة بناء الجغرافيا السياسية في أوروبا، دون الأخذ بعين الاعتبار مخاوف روسيا على أمنها القومي".ورأى أن "أوكرانيا ليست شريكة في صنع القرار لأن المحادثات تجري في البيت الأبيض والكرملين لإنهاء الأزمة"، وقال إن "كييف أمام مأزق كبير، إما القبول بخطة ترامب أو خسارة الدعم الأمريكي وهي تعتمد على السلاح الأمريكي وتبادل المعلومات الاستخباراتي، وبالتالي بدون دعم الولايات المتحدة لا يمكن لها الصمود في هذا الصراع"، معتبرًا أن "القبول بخطة ترامب يعني أنهم سيقبلون بالتنازلات الكبيرة، وإذا لم يقبلوا فهم يجازفون بحليف كبير".وأكد أن "كييف في مأزق كبير"، مضيفًا أن "الخيار الأفضل أن تجلس الدول الأوروبية مع موسكو لبحث خيار الأمن الأوروبي وبحث الاستقرار بشكل دائم"، كاشفًا أن "الموقف البريطاني والألماني والفرنسي ليس واضحًا حتى اللحظة".وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة الأمريكية عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أنها لن تناقش تفاصيلها حاليًا، إذ "لا يزال العمل جاريا".وصرح الكرملين بأن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، التي جرت في إنكوريدج بألاسكا.
تحدث أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية والباحث اللبناني في العلاقات الدولية الدكتور وليد صافي، حول سبب منع أوكرانيا من دخول الناتو، قائلًا: "الأمريكيون أصبحوا على قناعة أن أوكرانيا لا يجب أن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي وأدركوا البعد الأمني الكبير للصراع في أوكرانيا، إضافة إلى مطالب روسيا بإبعاد الناتو عن حدودها".
ولفت صافي، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "مشروع انضمام أوكرانيا
إلى الناتو لم يعد خيارًا مطروحًا على الطاولة وقد انتهى"، موضحًا أن "هذا المشروع كان هدفه تطويق روسيا، ولكن أدركوا أن لا مجال لأوكرانيا أن تدخل في حلف الأطلسي"، معتبرًا أنه "لا يمكن لأوروبا أن تنعم بالأمن وإعادة بناء الجغرافيا السياسية في أوروبا، دون الأخذ بعين الاعتبار مخاوف روسيا على أمنها القومي".
ورأى أن "أوكرانيا ليست شريكة في صنع القرار لأن المحادثات تجري في البيت الأبيض والكرملين لإنهاء الأزمة"، وقال إن "كييف أمام مأزق كبير، إما القبول بخطة ترامب أو خسارة الدعم الأمريكي وهي تعتمد على السلاح الأمريكي وتبادل المعلومات الاستخباراتي، وبالتالي بدون دعم الولايات المتحدة
لا يمكن لها الصمود في هذا الصراع"، معتبرًا أن "القبول بخطة ترامب يعني أنهم سيقبلون بالتنازلات الكبيرة، وإذا لم يقبلوا فهم يجازفون بحليف كبير".
وردًا على سؤال حول زيارة ويتكوف إلى موسكو، لفت إلى أن صافي قال إن "وجود سيناريوهات عدة، من بينها سيناريو الهدنة لوقت محدد"، مستبعدًا "إنهاء الصراع في أوكرانيا من خلال الحل الشامل"، لافتًا إلى أنه "في لحظات المفاوضات قد تستخدم الأطراف كل الأوراق التي لديها لتحسين شروط التفاوض"، مؤكدًا أن "الأتراك سيلعبون دورًا كبيرًا لمنع امتداد الأزمة إلى البحر الأسود بشكل كامل".
وأكد أن "كييف في مأزق كبير"، مضيفًا أن "الخيار الأفضل أن تجلس الدول الأوروبية مع موسكو لبحث خيار الأمن الأوروبي وبحث الاستقرار بشكل دائم"، كاشفًا أن "الموقف البريطاني والألماني والفرنسي ليس واضحًا حتى اللحظة".
وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة الأمريكية عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أنها لن تناقش تفاصيلها حاليًا، إذ "لا يزال العمل جاريا".
وصرح الكرملين بأن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات
وملتزمة بمحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، التي جرت في إنكوريدج بألاسكا.