أستاذ في العلوم السياسية: مشروع انضمام أوكرانيا إلى الناتو انتهى.. وكييف أمام مأزق كبير

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:16 GMT
15 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
11:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
مساحة حرة
كيف ساهم الذكاء الاصطناعي في زيادة العنف ضد النساء؟
12:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا يعني قرار ترامب بوقف الهجرة من "دول العالم الثالث"
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
17:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
السيسي: مصر ستحمل القضية الفلسطينية حتى قيام الدولة.. وشركة إيرباص تربك حركة الطيران العالمية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
بعد مظاهرات في ليبيا عقيلة صالح يدعو إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
17:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
17:38 GMT
6 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
السفير القطري لدى موسكو: السياحة جسر تعاون متعدد المجالات بين قطر وروسيا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا وحولها هو المرحلة النهائية من التحضير للحرب
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مهرجان مراكش يحتفي بالسينما المصرية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251201/أستاذ-في-العلوم-السياسية-مشروع-انضمام-أوكرانيا-إلى-الناتو-انتهى-وكييف-أمام-مأزق-كبير-1107690160.html
أستاذ في العلوم السياسية: مشروع انضمام أوكرانيا إلى الناتو انتهى.. وكييف أمام مأزق كبير
أستاذ في العلوم السياسية: مشروع انضمام أوكرانيا إلى الناتو انتهى.. وكييف أمام مأزق كبير
سبوتنيك عربي
تحدث أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية والباحث اللبناني في العلاقات الدولية الدكتور وليد صافي، حول سبب منع أوكرانيا من دخول الناتو، قائلًا... 01.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-01T19:50+0000
2025-12-01T19:50+0000
حصري
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103780963_0:0:1841:1037_1920x0_80_0_0_75178a4501328941d17e54885cf2bbad.jpg
ولفت صافي، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "مشروع انضمام أوكرانيا إلى الناتو لم يعد خيارًا مطروحًا على الطاولة وقد انتهى"، موضحًا أن "هذا المشروع كان هدفه تطويق روسيا، ولكن أدركوا أن لا مجال لأوكرانيا أن تدخل في حلف الأطلسي"، معتبرًا أنه "لا يمكن لأوروبا أن تنعم بالأمن وإعادة بناء الجغرافيا السياسية في أوروبا، دون الأخذ بعين الاعتبار مخاوف روسيا على أمنها القومي".ورأى أن "أوكرانيا ليست شريكة في صنع القرار لأن المحادثات تجري في البيت الأبيض والكرملين لإنهاء الأزمة"، وقال إن "كييف أمام مأزق كبير، إما القبول بخطة ترامب أو خسارة الدعم الأمريكي وهي تعتمد على السلاح الأمريكي وتبادل المعلومات الاستخباراتي، وبالتالي بدون دعم الولايات المتحدة لا يمكن لها الصمود في هذا الصراع"، معتبرًا أن "القبول بخطة ترامب يعني أنهم سيقبلون بالتنازلات الكبيرة، وإذا لم يقبلوا فهم يجازفون بحليف كبير".وأكد أن "كييف في مأزق كبير"، مضيفًا أن "الخيار الأفضل أن تجلس الدول الأوروبية مع موسكو لبحث خيار الأمن الأوروبي وبحث الاستقرار بشكل دائم"، كاشفًا أن "الموقف البريطاني والألماني والفرنسي ليس واضحًا حتى اللحظة".وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة الأمريكية عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أنها لن تناقش تفاصيلها حاليًا، إذ "لا يزال العمل جاريا".وصرح الكرملين بأن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، التي جرت في إنكوريدج بألاسكا.
https://sarabic.ae/20251130/ترامب-هناك-فرصة-جيدة-للتوصل-إلى-اتفاق-بشأن-أوكرانيا-1107657357.html
https://sarabic.ae/20251129/مستشار-سابق-لترامب-يتفهم-الموقف-الروسي-بشأن-أوكرانيا-1107626326.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103780963_252:0:1651:1049_1920x0_80_0_0_2a548963dc3b7ab114742c33565b817b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن
حصري, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن

أستاذ في العلوم السياسية: مشروع انضمام أوكرانيا إلى الناتو انتهى.. وكييف أمام مأزق كبير

19:50 GMT 01.12.2025
© Sputnik . = / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2025
© Sputnik . =
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
تحدث أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية والباحث اللبناني في العلاقات الدولية الدكتور وليد صافي، حول سبب منع أوكرانيا من دخول الناتو، قائلًا: "الأمريكيون أصبحوا على قناعة أن أوكرانيا لا يجب أن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي وأدركوا البعد الأمني الكبير للصراع في أوكرانيا، إضافة إلى مطالب روسيا بإبعاد الناتو عن حدودها".
ولفت صافي، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "مشروع انضمام أوكرانيا إلى الناتو لم يعد خيارًا مطروحًا على الطاولة وقد انتهى"، موضحًا أن "هذا المشروع كان هدفه تطويق روسيا، ولكن أدركوا أن لا مجال لأوكرانيا أن تدخل في حلف الأطلسي"، معتبرًا أنه "لا يمكن لأوروبا أن تنعم بالأمن وإعادة بناء الجغرافيا السياسية في أوروبا، دون الأخذ بعين الاعتبار مخاوف روسيا على أمنها القومي".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب: هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا
أمس, 22:29 GMT
ورأى أن "أوكرانيا ليست شريكة في صنع القرار لأن المحادثات تجري في البيت الأبيض والكرملين لإنهاء الأزمة"، وقال إن "كييف أمام مأزق كبير، إما القبول بخطة ترامب أو خسارة الدعم الأمريكي وهي تعتمد على السلاح الأمريكي وتبادل المعلومات الاستخباراتي، وبالتالي بدون دعم الولايات المتحدة لا يمكن لها الصمود في هذا الصراع"، معتبرًا أن "القبول بخطة ترامب يعني أنهم سيقبلون بالتنازلات الكبيرة، وإذا لم يقبلوا فهم يجازفون بحليف كبير".
وردًا على سؤال حول زيارة ويتكوف إلى موسكو، لفت إلى أن صافي قال إن "وجود سيناريوهات عدة، من بينها سيناريو الهدنة لوقت محدد"، مستبعدًا "إنهاء الصراع في أوكرانيا من خلال الحل الشامل"، لافتًا إلى أنه "في لحظات المفاوضات قد تستخدم الأطراف كل الأوراق التي لديها لتحسين شروط التفاوض"، مؤكدًا أن "الأتراك سيلعبون دورًا كبيرًا لمنع امتداد الأزمة إلى البحر الأسود بشكل كامل".
وأكد أن "كييف في مأزق كبير"، مضيفًا أن "الخيار الأفضل أن تجلس الدول الأوروبية مع موسكو لبحث خيار الأمن الأوروبي وبحث الاستقرار بشكل دائم"، كاشفًا أن "الموقف البريطاني والألماني والفرنسي ليس واضحًا حتى اللحظة".
انتخابات الرئاسة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مستشار سابق لترامب يعرب عن تفهمه للموقف الروسي بشأن أوكرانيا
29 نوفمبر, 23:30 GMT
وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة الأمريكية عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أنها لن تناقش تفاصيلها حاليًا، إذ "لا يزال العمل جاريا".
وصرح الكرملين بأن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، التي جرت في إنكوريدج بألاسكا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала