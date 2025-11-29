مستشار سابق لترامب يتفهم الموقف الروسي بشأن أوكرانيا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:46 GMT
13 د
من الملعب
بداية قوية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.. ورمضان صبحي في مأزق قد ينهي مسيرته!
10:29 GMT
27 د
خطوط التماس
دور صور الريادي في المتوسط في الألف الأول قبل الميلاد
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
حماس تربط تسليم سلاحها بحوار وطني، عسكريون يعلنون عزل الرئيس والسيطرة على غينيا بيساو
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
19:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: انهيار اقتصاد أوروبا قادم وعلى الدول العربية الحذر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
09:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
من الملعب
بداية قوية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.. ورمضان صبحي في مأزق قد ينهي مسيرته!
10:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: انهيار اقتصاد أوروبا قادم وعلى الدول العربية الحذر
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قمة أفريقيا – أوروبا في أنجولا تبحث تعزيز الشراكة الفعلية بدلا من الوعود فقط
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
خطوط التماس
دور صور الريادي في المتوسط في الألف الأول قبل الميلاد
12:03 GMT
46 د
الإنسان والثقافة
من كوخ الصياد إلى قمة المجد: أسطورة لومونوسوف العلمية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
17:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
الكرملين: مناقشة معايير الخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا ستجرى في موسكو
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا يعني قرار ترامب بوقف الهجرة من "دول العالم الثالث"
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251129/مستشار-سابق-لترامب-يتفهم-الموقف-الروسي-بشأن-أوكرانيا-1107626326.html
مستشار سابق لترامب يتفهم الموقف الروسي بشأن أوكرانيا
مستشار سابق لترامب يتفهم الموقف الروسي بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرّح جورج بابادوبولوس، مستشار السياسة الخارجية في الحملة الرئاسية الأولى لترامب، لوكالة "سبوتنيك"، بأنه يتفهم نوايا روسيا في الصراع الأوكراني، لأن الولايات... 29.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-29T23:30+0000
2025-11-29T23:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102074/45/1020744562_0:66:1871:1118_1920x0_80_0_0_28ff1dde4471e3566cfb8c64303c9886.jpg
وقال بابادوبولوس: "أتفهم الموقف الروسي بصفتي مواطنًا أمريكيًا، أعمل في السياسة منذ ما يقرب من 15 عامًا. لن تدعم الولايات المتحدة أبدًا الجماعات الإرهابية المسلحة أو الجماعات القومية في المكسيك التي تسعى للسيطرة على أجزاء من تكساس أو كاليفورنيا أو أريزونا كانت تُعرف سابقًا بالمكسيك. ولن تسمح للكنديين بفعل ذلك أيضًا، لأنهم خسروا حروبًا في الماضي، وهم ببساطة يريدون جارًا طبيعيًا".وأضاف أنه خلال زياراته لأوكرانيا ومقابلاته مع سياسييها، رأى العديد من "المسؤولين الداعمين للنازية" الذين سعوا إلى فصل أوكرانيا عن روسيا.وقال مستشار ترامب السابق: "كان تجريم [الرئيس الأوكراني فلاديمير] زيلينسكي للكنيسة الأرثوذكسية الروسية خطأً فادحًا، كان مهاجمة الشعب الروسي في الشرق خطأً فادحًا، كان عدم الالتزام باتفاقيات مينسك خطأً فادحًا، وكل هذه العوامل دفعت روسيا إلى [العملية] في أوكرانيا بهدف استقرار الوضع بشكل أساسي".تنفذ روسيا عمليتها العسكرية الخاصة منذ 24 فبراير/شباط 2022، وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن العملية تهدف إلى "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للإبادة الجماعية على يد نظام كييف". ووفقًا للرئيس، فإن الهدف النهائي للعملية هو تحرير دونباس بالكامل وتهيئة الظروف التي تضمن الأمن القومي الروسي.
https://sarabic.ae/20251129/موسكو-الأوروبيون-مازالوا-يتدخلون-بعملية-صنع-القرار-في-أوكرانيا--1107617195.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102074/45/1020744562_0:0:1663:1247_1920x0_80_0_0_5dc7c72d79765d39fc1c62fc72c86921.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا, ترامب
روسيا, أخبار أوكرانيا, ترامب

مستشار سابق لترامب يتفهم الموقف الروسي بشأن أوكرانيا

23:30 GMT 29.11.2025
© Sputnik . Alexey Filippov / الانتقال إلى بنك الصورانتخابات الرئاسة الأمريكية
انتخابات الرئاسة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2025
© Sputnik . Alexey Filippov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرّح جورج بابادوبولوس، مستشار السياسة الخارجية في الحملة الرئاسية الأولى لترامب، لوكالة "سبوتنيك"، بأنه يتفهم نوايا روسيا في الصراع الأوكراني، لأن الولايات المتحدة ستتصرف بالمثل لو واجهت وضعًا مشابهًا مع الدول المجاورة.
وقال بابادوبولوس: "أتفهم الموقف الروسي بصفتي مواطنًا أمريكيًا، أعمل في السياسة منذ ما يقرب من 15 عامًا. لن تدعم الولايات المتحدة أبدًا الجماعات الإرهابية المسلحة أو الجماعات القومية في المكسيك التي تسعى للسيطرة على أجزاء من تكساس أو كاليفورنيا أو أريزونا كانت تُعرف سابقًا بالمكسيك. ولن تسمح للكنديين بفعل ذلك أيضًا، لأنهم خسروا حروبًا في الماضي، وهم ببساطة يريدون جارًا طبيعيًا".
وأضاف أنه خلال زياراته لأوكرانيا ومقابلاته مع سياسييها، رأى العديد من "المسؤولين الداعمين للنازية" الذين سعوا إلى فصل أوكرانيا عن روسيا.
وقال مستشار ترامب السابق: "كان تجريم [الرئيس الأوكراني فلاديمير] زيلينسكي للكنيسة الأرثوذكسية الروسية خطأً فادحًا، كان مهاجمة الشعب الروسي في الشرق خطأً فادحًا، كان عدم الالتزام باتفاقيات مينسك خطأً فادحًا، وكل هذه العوامل دفعت روسيا إلى [العملية] في أوكرانيا بهدف استقرار الوضع بشكل أساسي".
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2025
موسكو: الأوروبيون مازالوا يتدخلون بعملية صنع القرار في أوكرانيا
13:35 GMT
تنفذ روسيا عمليتها العسكرية الخاصة منذ 24 فبراير/شباط 2022، وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن العملية تهدف إلى "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للإبادة الجماعية على يد نظام كييف". ووفقًا للرئيس، فإن الهدف النهائي للعملية هو تحرير دونباس بالكامل وتهيئة الظروف التي تضمن الأمن القومي الروسي.
