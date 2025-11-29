https://sarabic.ae/20251129/مستشار-سابق-لترامب-يتفهم-الموقف-الروسي-بشأن-أوكرانيا-1107626326.html
مستشار سابق لترامب يتفهم الموقف الروسي بشأن أوكرانيا
مستشار سابق لترامب يتفهم الموقف الروسي بشأن أوكرانيا
وقال بابادوبولوس: "أتفهم الموقف الروسي بصفتي مواطنًا أمريكيًا، أعمل في السياسة منذ ما يقرب من 15 عامًا. لن تدعم الولايات المتحدة أبدًا الجماعات الإرهابية المسلحة أو الجماعات القومية في المكسيك التي تسعى للسيطرة على أجزاء من تكساس أو كاليفورنيا أو أريزونا كانت تُعرف سابقًا بالمكسيك. ولن تسمح للكنديين بفعل ذلك أيضًا، لأنهم خسروا حروبًا في الماضي، وهم ببساطة يريدون جارًا طبيعيًا".وأضاف أنه خلال زياراته لأوكرانيا ومقابلاته مع سياسييها، رأى العديد من "المسؤولين الداعمين للنازية" الذين سعوا إلى فصل أوكرانيا عن روسيا.وقال مستشار ترامب السابق: "كان تجريم [الرئيس الأوكراني فلاديمير] زيلينسكي للكنيسة الأرثوذكسية الروسية خطأً فادحًا، كان مهاجمة الشعب الروسي في الشرق خطأً فادحًا، كان عدم الالتزام باتفاقيات مينسك خطأً فادحًا، وكل هذه العوامل دفعت روسيا إلى [العملية] في أوكرانيا بهدف استقرار الوضع بشكل أساسي".تنفذ روسيا عمليتها العسكرية الخاصة منذ 24 فبراير/شباط 2022، وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن العملية تهدف إلى "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للإبادة الجماعية على يد نظام كييف". ووفقًا للرئيس، فإن الهدف النهائي للعملية هو تحرير دونباس بالكامل وتهيئة الظروف التي تضمن الأمن القومي الروسي.
