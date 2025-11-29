https://sarabic.ae/20251129/موسكو-الأوروبيون-مازالوا-يتدخلون-بعملية-صنع-القرار-في-أوكرانيا--1107617195.html

موسكو: الأوروبيون مازالوا يتدخلون بعملية صنع القرار في أوكرانيا

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن الولايات المتحدة الأمريكية، على عكس الأوروبيين، تنظر إلى الوضع حول أوكرانيا بعقلانية أكبر، مشيرا إلى أن موسكو... 29.11.2025, سبوتنيك عربي

وقال ريابكوف في تصريح تلفزيوني: "نفترض أن الإدارة الأمريكية تنتهج نهجا سليما في ظل هذه الظروف، وتنظر إلى الوضع بنظرة أكثر دقة من حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية الأوروبيين. وبناء على ذلك، نواصل حوارنا".وتابع: "رفض استئناف العمل الدبلوماسي الطبيعي كان في الحقيقة بإيعاز مباشر من القائمين الأوروبيين"، مشيرا إلى أن المفاوضات المباشرة بين موسكو وكييف في عام 2022 كانت قريبة من تحقيق تفاهمات".وأضاف: "حالت مكائد العواصم الغربية، وعلى رأسها لندن، حالت دون التوصل إلى اتفاق في تلك المرحلة، والآن، يعيد التاريخ نفسه. الوضع على الأرض مختلف، لكن النهج السياسي لهذه المجموعة الأوروبية نفسها من محركي الدمى لم يتغير".وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي، بأن الخطة الأمريكية قد تشكل أساسًا لتسوية سلمية نهائية، إلا أن هذا النص لا يناقش حاليًا بشكل جوهري مع روسيا. وأشار الرئيس الروسي إلى أن موقفهم (الأوكرانيون) ينبع من نقص المعلومات الموضوعية حول الوضع الفعلي في ساحة المعركة.ترامب: على أوكرانيا القبول بخطة التسوية بسبب تفوق روسيالافروف: روسيا تنتظر من الولايات المتحدة تسليمها نسخة خطة ترامب المتفق عليها مع أوروبا وأوكرانيا

