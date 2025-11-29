https://sarabic.ae/20251129/موسكو-الأوروبيون-مازالوا-يتدخلون-بعملية-صنع-القرار-في-أوكرانيا--1107617195.html
موسكو: الأوروبيون مازالوا يتدخلون بعملية صنع القرار في أوكرانيا
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن الولايات المتحدة الأمريكية، على عكس الأوروبيين، تنظر إلى الوضع حول أوكرانيا بعقلانية أكبر، مشيرا إلى أن موسكو
وقال ريابكوف في تصريح تلفزيوني: "نفترض أن الإدارة الأمريكية تنتهج نهجا سليما في ظل هذه الظروف، وتنظر إلى الوضع بنظرة أكثر دقة من حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية الأوروبيين. وبناء على ذلك، نواصل حوارنا".وتابع: "رفض استئناف العمل الدبلوماسي الطبيعي كان في الحقيقة بإيعاز مباشر من القائمين الأوروبيين"، مشيرا إلى أن المفاوضات المباشرة بين موسكو وكييف في عام 2022 كانت قريبة من تحقيق تفاهمات".وأضاف: "حالت مكائد العواصم الغربية، وعلى رأسها لندن، حالت دون التوصل إلى اتفاق في تلك المرحلة، والآن، يعيد التاريخ نفسه. الوضع على الأرض مختلف، لكن النهج السياسي لهذه المجموعة الأوروبية نفسها من محركي الدمى لم يتغير".وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي، بأن الخطة الأمريكية قد تشكل أساسًا لتسوية سلمية نهائية، إلا أن هذا النص لا يناقش حاليًا بشكل جوهري مع روسيا. وأشار الرئيس الروسي إلى أن موقفهم (الأوكرانيون) ينبع من نقص المعلومات الموضوعية حول الوضع الفعلي في ساحة المعركة.ترامب: على أوكرانيا القبول بخطة التسوية بسبب تفوق روسيالافروف: روسيا تنتظر من الولايات المتحدة تسليمها نسخة خطة ترامب المتفق عليها مع أوروبا وأوكرانيا
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن الولايات المتحدة الأمريكية، على عكس الأوروبيين، تنظر إلى الوضع حول أوكرانيا بعقلانية أكبر، مشيرا إلى أن موسكو وواشنطن تواصلان حوارهما.
وقال ريابكوف في تصريح تلفزيوني: "نفترض أن الإدارة الأمريكية تنتهج نهجا سليما في ظل هذه الظروف، وتنظر إلى الوضع بنظرة أكثر دقة من حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية الأوروبيين. وبناء على ذلك، نواصل حوارنا".
وأضاف: "إن يأس الأوروبيين واضح. كلما بدا الحل في الأفق، يبذلون كل جهودهم، السياسية والمادية، لعرقلته، بل ولتدمير أسس التسوية نفسها".
وتابع: "رفض استئناف العمل الدبلوماسي الطبيعي كان في الحقيقة بإيعاز مباشر من القائمين الأوروبيين"، مشيرا إلى أن المفاوضات المباشرة بين موسكو وكييف في عام 2022 كانت قريبة من تحقيق تفاهمات".
وأضاف: "حالت مكائد العواصم الغربية، وعلى رأسها لندن، حالت دون التوصل إلى اتفاق في تلك المرحلة، والآن، يعيد التاريخ نفسه. الوضع على الأرض مختلف، لكن النهج السياسي لهذه المجموعة الأوروبية نفسها من محركي الدمى لم يتغير".
وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت سابقا عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرةً إلى أنها لن تناقش تفاصيلها في الوقت الحالي، لأن العمل لا يزال جاريا، وأكد الكرملين أن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات أنكوراج.
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي، بأن الخطة الأمريكية
قد تشكل أساسًا لتسوية سلمية نهائية، إلا أن هذا النص لا يناقش حاليًا بشكل جوهري مع روسيا.
وأشار بوتين إلى أن السبب في ذلك هو عجز الإدارة الأمريكية، على ما يبدو، عن الحصول على موافقة كييف، إذ ما تزال أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون يعيشون في وهمٍ ويحلمون بإلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا، في ساحة المعركة.
وأشار الرئيس الروسي إلى أن موقفهم (الأوكرانيون) ينبع من نقص المعلومات الموضوعية
حول الوضع الفعلي في ساحة المعركة.