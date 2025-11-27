https://sarabic.ae/20251127/الخارجية-الروسية-موسكو-لا-ترى-أوروبا-على-طاولة-المفاوضات-ضمن-خطة-ترامب-للسلام-1107548871.html
الخارجية الروسية: موسكو لا ترى أوروبا على طاولة المفاوضات ضمن خطة ترامب للسلام
الخارجية الروسية: موسكو لا ترى أوروبا على طاولة المفاوضات ضمن خطة ترامب للسلام
سبوتنيك عربي
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، اليوم الخميس، بأن روسيا لا ترى أوروبا على طاولة المفاوضات في مناقشات خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتسوية في... 27.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-27T12:34+0000
2025-11-27T12:34+0000
2025-11-27T12:34+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_8a13bcd9cd4801a7d636eec6eb13946e.jpg
وقال غروشكو للصحفيين ردا على سؤال بهذا الخصوص: "لا ارى ( أوروبا على طاولة المفاوضات)".ووفقا لغروشكو، فإن "روسيا تعمل على تدابير للرد في أعقاب قرار الاتحاد الأوروبي حول تأشيرات الدخول المتعددة والقيود المفروضة على حركة الدبلوماسيين الروس".وصرح غروشكو للصحفيين، ردا على سؤال حول من سيمثل أوكرانيا على طاولة المفاوضات: "عند توقيع اتفاقيات السلام، يجب ضمانها ليس فقط من خلال القوة القانونية لهذه الاتفاقيات وطبيعتها، بل يجب أيضا استبعاد أي احتمال لإبطالها بفعل الاضطرابات السياسية الداخلية. وفي هذا الصدد، نولي أهمية بالغة لحقيقة أن يكون الطرف الآخر طرفًا شرعيته لا تقبل الشك، ولن يكون عرضة لتقويض الطبيعة القانونية لهذه الاتفاقيات".وقال ريابكوف خلال مؤتمر صحفي عقد في مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، المجموعة الأم لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول تفاصيل خطة السلام بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية: "أركز بشكل أساسي على ما صدر رسميا خلال الأيام والساعات الأخيرة. هناك محاولات كثيرة، بما فيها محاولات قذرة، لعرقلة التقدم".
https://sarabic.ae/20251127/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-فاسيوكوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--وزارة-الدفاع-1107543375.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_da92d22e5e92b452e22639a1bdbc6e9a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم
الخارجية الروسية: موسكو لا ترى أوروبا على طاولة المفاوضات ضمن خطة ترامب للسلام
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، اليوم الخميس، بأن روسيا لا ترى أوروبا على طاولة المفاوضات في مناقشات خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتسوية في أوكرانيا.
وقال غروشكو للصحفيين ردا على سؤال بهذا الخصوص: "لا ارى ( أوروبا على طاولة المفاوضات)".
وأضاف غروشكو أنه "عند التوقيع على اتفاق السلام يجب أن يكون من الجانب الأوكراني طرفا شرعيته لا جدال فيها".
ووفقا لغروشكو، فإن "روسيا تعمل على تدابير للرد في أعقاب قرار الاتحاد الأوروبي حول تأشيرات الدخول المتعددة والقيود المفروضة على حركة الدبلوماسيين الروس".
وصرح غروشكو للصحفيين، ردا على سؤال حول من سيمثل أوكرانيا على طاولة المفاوضات: "عند توقيع اتفاقيات السلام، يجب ضمانها ليس فقط من خلال القوة القانونية لهذه الاتفاقيات وطبيعتها، بل يجب أيضا استبعاد أي احتمال لإبطالها بفعل الاضطرابات السياسية الداخلية. وفي هذا الصدد، نولي أهمية بالغة لحقيقة أن يكون الطرف الآخر طرفًا شرعيته لا تقبل الشك، ولن يكون عرضة لتقويض الطبيعة القانونية لهذه الاتفاقيات".
وفي وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، أوضح سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، أن "هناك حاليا العديد من المحاولات القذرة لعرقلة التقدم الطبيعي بين روسيا وأمريكا".
وقال ريابكوف خلال مؤتمر صحفي عقد في مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، المجموعة الأم لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول تفاصيل خطة السلام بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية: "أركز بشكل أساسي على ما صدر رسميا خلال الأيام والساعات الأخيرة. هناك محاولات كثيرة، بما فيها محاولات قذرة، لعرقلة التقدم".