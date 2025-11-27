عربي
بوتين: الخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا يمكن أن تشكل أساسا للاتفاقيات المستقبلية- عاجل
الخارجية الروسية: موسكو لا ترى أوروبا على طاولة المفاوضات ضمن خطة ترامب للسلام
الخارجية الروسية: موسكو لا ترى أوروبا على طاولة المفاوضات ضمن خطة ترامب للسلام
سبوتنيك عربي
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، اليوم الخميس، بأن روسيا لا ترى أوروبا على طاولة المفاوضات في مناقشات خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتسوية في...
الخارجية الروسية: موسكو لا ترى أوروبا على طاولة المفاوضات ضمن خطة ترامب للسلام

12:34 GMT 27.11.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورزخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، اليوم الخميس، بأن روسيا لا ترى أوروبا على طاولة المفاوضات في مناقشات خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتسوية في أوكرانيا.
وقال غروشكو للصحفيين ردا على سؤال بهذا الخصوص: "لا ارى ( أوروبا على طاولة المفاوضات)".

وأضاف غروشكو أنه "عند التوقيع على اتفاق السلام يجب أن يكون من الجانب الأوكراني طرفا شرعيته لا جدال فيها".

ووفقا لغروشكو، فإن "روسيا تعمل على تدابير للرد في أعقاب قرار الاتحاد الأوروبي حول تأشيرات الدخول المتعددة والقيود المفروضة على حركة الدبلوماسيين الروس".
تدريب القوات الروسية المحمولة جوا على العمل القتالي في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
القوات الروسية تحرر بلدة فاسيوكوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع
09:15 GMT
وصرح غروشكو للصحفيين، ردا على سؤال حول من سيمثل أوكرانيا على طاولة المفاوضات: "عند توقيع اتفاقيات السلام، يجب ضمانها ليس فقط من خلال القوة القانونية لهذه الاتفاقيات وطبيعتها، بل يجب أيضا استبعاد أي احتمال لإبطالها بفعل الاضطرابات السياسية الداخلية. وفي هذا الصدد، نولي أهمية بالغة لحقيقة أن يكون الطرف الآخر طرفًا شرعيته لا تقبل الشك، ولن يكون عرضة لتقويض الطبيعة القانونية لهذه الاتفاقيات".
وفي وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، أوضح سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، أن "هناك حاليا العديد من المحاولات القذرة لعرقلة التقدم الطبيعي بين روسيا وأمريكا".
وقال ريابكوف خلال مؤتمر صحفي عقد في مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، المجموعة الأم لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول تفاصيل خطة السلام بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية: "أركز بشكل أساسي على ما صدر رسميا خلال الأيام والساعات الأخيرة. هناك محاولات كثيرة، بما فيها محاولات قذرة، لعرقلة التقدم".
