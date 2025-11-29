https://sarabic.ae/20251129/خبير-إقالة-زيلينسكي-لمستشاره-تحمل-رسالة-حول-رشاوى-مرتبطة-بمسؤولين-أوروبيين-1107614368.html

خبير: إقالة زيلينسكي لمستشاره تحمل رسالة حول "رشاوى" مرتبطة بمسؤولين أوروبيين

خبير: إقالة زيلينسكي لمستشاره تحمل رسالة حول "رشاوى" مرتبطة بمسؤولين أوروبيين

واعتبر الخبير أن يرماك كان يعد شخصية مطلعة على شبكة واسعة من التعاملات المالية المرتبطة بدعم كييف خلال الحرب، مشيرا إلى أنه يمتلك معرفة حساسة حول الجهات الأوروبية التي يُزعم أنها تلقت مبالغ مالية كبيرة عبر قنوات غير رسمية.وبحسب كوزنيتسوف، فإن دولاً غربية تبحث منذ أشهر عن آلية لاستخدام نحو 140 مليار دولار من الأصول الروسية، في حين طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة تتضمن توجيه نصف هذه الأموال لتمويل الدعم العسكري لأوكرانيا عبر صندوق أمريكي، والنصف الآخر لإطلاق صندوق استثماري أمريكي-روسي.وأشار كوزنيتسوف، إلى أن استمرار تدفق التمويل الغربي إلى كييف في ظل الوضع الاقتصادي الصعب لأوكرانيا خلق، وفق رأيه، بيئة اتُّهمت بأنها سمحت بظهور تعاملات مالية غير شفافة، وأن الحرب شكّلت ظرفًا استثنائيًا أتاح استمرار مثل هذه الأنشطة.وأكد الخبير أن نموذج الفساد الذي يتحدث عنه يرتبط — بحسب رؤيته — بآلية "العمولات" لمنح التمويل، مدّعيًا أن مسؤولين كبارًا في أوروبا تلقوا مبالغ مقابل تسهيل منظومة الدعم المالي لكييف.وختم كوزنيتسوف، بالقول إن يرماك كان، من وجهة نظره، أحد أبرز الشخصيات المركزية في هذه الشبكة المفترضة من العلاقات المالية بين كييف ودوائر نافذة في بروكسل، مرجّحًا أن يغادر إلى الولايات المتحدة حيث قد يحصل على حماية رسمية نظرًا لحساسية المعلومات التي يمتلكها، على حد تعبيره.باحث سياسي: زيلينسكي أصبح أكثر خوفا من أي وقت مضىبعد فضيحة مزلزلة... رئيس مكتب زيلينسكي يقدم استقالته

