خبير: إقالة زيلينسكي لمستشاره تحمل رسالة حول "رشاوى" مرتبطة بمسؤولين أوروبيين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:46 GMT
13 د
من الملعب
بداية قوية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.. ورمضان صبحي في مأزق قد ينهي مسيرته!
10:29 GMT
27 د
خطوط التماس
دور صور الريادي في المتوسط في الألف الأول قبل الميلاد
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
حماس تربط تسليم سلاحها بحوار وطني، عسكريون يعلنون عزل الرئيس والسيطرة على غينيا بيساو
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
19:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: انهيار اقتصاد أوروبا قادم وعلى الدول العربية الحذر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
09:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
من الملعب
بداية قوية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.. ورمضان صبحي في مأزق قد ينهي مسيرته!
10:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: انهيار اقتصاد أوروبا قادم وعلى الدول العربية الحذر
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قمة أفريقيا – أوروبا في أنجولا تبحث تعزيز الشراكة الفعلية بدلا من الوعود فقط
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
خطوط التماس
دور صور الريادي في المتوسط في الألف الأول قبل الميلاد
12:03 GMT
46 د
الإنسان والثقافة
من كوخ الصياد إلى قمة المجد: أسطورة لومونوسوف العلمية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
17:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
19:00 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251129/خبير-إقالة-زيلينسكي-لمستشاره-تحمل-رسالة-حول-رشاوى-مرتبطة-بمسؤولين-أوروبيين-1107614368.html
خبير: إقالة زيلينسكي لمستشاره تحمل رسالة حول "رشاوى" مرتبطة بمسؤولين أوروبيين
خبير: إقالة زيلينسكي لمستشاره تحمل رسالة حول "رشاوى" مرتبطة بمسؤولين أوروبيين
سبوتنيك عربي
أعلن الخبير العسكري والمؤرخ أوليع كوزنيتسوف، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، أن قرار فلاديمير زيلينسكي بإقالة رئيس مكتبه أندريه يرماك، يحمل أبعادًا سياسية تتصل بصراع... 29.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-29T11:38+0000
2025-11-29T11:38+0000
أخبار أوكرانيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/19/1107474058_0:0:2827:1591_1920x0_80_0_0_a0814fc0c6067f028cc18cd3839431a0.jpg
واعتبر الخبير أن يرماك كان يعد شخصية مطلعة على شبكة واسعة من التعاملات المالية المرتبطة بدعم كييف خلال الحرب، مشيرا إلى أنه يمتلك معرفة حساسة حول الجهات الأوروبية التي يُزعم أنها تلقت مبالغ مالية كبيرة عبر قنوات غير رسمية.وبحسب كوزنيتسوف، فإن دولاً غربية تبحث منذ أشهر عن آلية لاستخدام نحو 140 مليار دولار من الأصول الروسية، في حين طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة تتضمن توجيه نصف هذه الأموال لتمويل الدعم العسكري لأوكرانيا عبر صندوق أمريكي، والنصف الآخر لإطلاق صندوق استثماري أمريكي-روسي.وأشار كوزنيتسوف، إلى أن استمرار تدفق التمويل الغربي إلى كييف في ظل الوضع الاقتصادي الصعب لأوكرانيا خلق، وفق رأيه، بيئة اتُّهمت بأنها سمحت بظهور تعاملات مالية غير شفافة، وأن الحرب شكّلت ظرفًا استثنائيًا أتاح استمرار مثل هذه الأنشطة.وأكد الخبير أن نموذج الفساد الذي يتحدث عنه يرتبط — بحسب رؤيته — بآلية "العمولات" لمنح التمويل، مدّعيًا أن مسؤولين كبارًا في أوروبا تلقوا مبالغ مقابل تسهيل منظومة الدعم المالي لكييف.وختم كوزنيتسوف، بالقول إن يرماك كان، من وجهة نظره، أحد أبرز الشخصيات المركزية في هذه الشبكة المفترضة من العلاقات المالية بين كييف ودوائر نافذة في بروكسل، مرجّحًا أن يغادر إلى الولايات المتحدة حيث قد يحصل على حماية رسمية نظرًا لحساسية المعلومات التي يمتلكها، على حد تعبيره.باحث سياسي: زيلينسكي أصبح أكثر خوفا من أي وقت مضىبعد فضيحة مزلزلة... رئيس مكتب زيلينسكي يقدم استقالته
https://sarabic.ae/20251128/الخارجية-الروسية-زيلينسكي-يعتقد-بسذاجة-أنه-قادر-على-البقاء-بمفرده-1107600230.html
https://sarabic.ae/20251124/رئيس-جمهورية-دونيتسك-زيلينسكي-كان-يدير-مخططات-الفساد-بشكل-مباشر-1107429255.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/19/1107474058_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_52c7eb48e9baf98d5a9efdf949b1f103.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

خبير: إقالة زيلينسكي لمستشاره تحمل رسالة حول "رشاوى" مرتبطة بمسؤولين أوروبيين

11:38 GMT 29.11.2025
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورفلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2025
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن الخبير العسكري والمؤرخ أوليع كوزنيتسوف، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، أن قرار فلاديمير زيلينسكي بإقالة رئيس مكتبه أندريه يرماك، يحمل أبعادًا سياسية تتصل بصراع قائم بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حول السيطرة على الأصول الروسية المجمدة.
واعتبر الخبير أن يرماك كان يعد شخصية مطلعة على شبكة واسعة من التعاملات المالية المرتبطة بدعم كييف خلال الحرب، مشيرا إلى أنه يمتلك معرفة حساسة حول الجهات الأوروبية التي يُزعم أنها تلقت مبالغ مالية كبيرة عبر قنوات غير رسمية.
وبحسب كوزنيتسوف، فإن دولاً غربية تبحث منذ أشهر عن آلية لاستخدام نحو 140 مليار دولار من الأصول الروسية، في حين طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة تتضمن توجيه نصف هذه الأموال لتمويل الدعم العسكري لأوكرانيا عبر صندوق أمريكي، والنصف الآخر لإطلاق صندوق استثماري أمريكي-روسي.

وقال الخبير لـ"سبوتنيك" إن هذه الخطة تضع واشنطن وبروكسل في موقع تنافسي، معتبرًا أن إقالة يرماك قد تحمل رسالة موجهة للاتحاد الأوروبي بشأن نفوذه في هذا الملف.

زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2025
الخارجية الروسية: زيلينسكي يعتقد بسذاجة أنه قادر على البقاء بمفرده
أمس, 16:40 GMT
وأشار كوزنيتسوف، إلى أن استمرار تدفق التمويل الغربي إلى كييف في ظل الوضع الاقتصادي الصعب لأوكرانيا خلق، وفق رأيه، بيئة اتُّهمت بأنها سمحت بظهور تعاملات مالية غير شفافة، وأن الحرب شكّلت ظرفًا استثنائيًا أتاح استمرار مثل هذه الأنشطة.

واعتبر كوزنيتسوف، أن الفساد المرتبط بالمساعدات الخارجية، كما يصفه، يتجاوز حدود أوكرانيا ليشمل مستويات داخل الاتحاد الأوروبي.

رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رئيس جمهورية دونيتسك: زيلينسكي كان يدير مخططات الفساد بشكل مباشر
24 نوفمبر, 04:10 GMT
وأكد الخبير أن نموذج الفساد الذي يتحدث عنه يرتبط — بحسب رؤيته — بآلية "العمولات" لمنح التمويل، مدّعيًا أن مسؤولين كبارًا في أوروبا تلقوا مبالغ مقابل تسهيل منظومة الدعم المالي لكييف.

وأضاف أن اعتماد أوكرانيا شبه الكامل على القروض والمساعدات الخارجية يجعلها بيئة يمكن استغلالها لإعادة توزيع الأموال عبر قنوات معقدة.

وختم كوزنيتسوف، بالقول إن يرماك كان، من وجهة نظره، أحد أبرز الشخصيات المركزية في هذه الشبكة المفترضة من العلاقات المالية بين كييف ودوائر نافذة في بروكسل، مرجّحًا أن يغادر إلى الولايات المتحدة حيث قد يحصل على حماية رسمية نظرًا لحساسية المعلومات التي يمتلكها، على حد تعبيره.
باحث سياسي: زيلينسكي أصبح أكثر خوفا من أي وقت مضى
بعد فضيحة مزلزلة... رئيس مكتب زيلينسكي يقدم استقالته
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала