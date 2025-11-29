https://sarabic.ae/20251129/خبير-إقالة-زيلينسكي-لمستشاره-تحمل-رسالة-حول-رشاوى-مرتبطة-بمسؤولين-أوروبيين-1107614368.html
خبير: إقالة زيلينسكي لمستشاره تحمل رسالة حول "رشاوى" مرتبطة بمسؤولين أوروبيين
واعتبر الخبير أن يرماك كان يعد شخصية مطلعة على شبكة واسعة من التعاملات المالية المرتبطة بدعم كييف خلال الحرب، مشيرا إلى أنه يمتلك معرفة حساسة حول الجهات الأوروبية التي يُزعم أنها تلقت مبالغ مالية كبيرة عبر قنوات غير رسمية.وبحسب كوزنيتسوف، فإن دولاً غربية تبحث منذ أشهر عن آلية لاستخدام نحو 140 مليار دولار من الأصول الروسية، في حين طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة تتضمن توجيه نصف هذه الأموال لتمويل الدعم العسكري لأوكرانيا عبر صندوق أمريكي، والنصف الآخر لإطلاق صندوق استثماري أمريكي-روسي.وأشار كوزنيتسوف، إلى أن استمرار تدفق التمويل الغربي إلى كييف في ظل الوضع الاقتصادي الصعب لأوكرانيا خلق، وفق رأيه، بيئة اتُّهمت بأنها سمحت بظهور تعاملات مالية غير شفافة، وأن الحرب شكّلت ظرفًا استثنائيًا أتاح استمرار مثل هذه الأنشطة.وأكد الخبير أن نموذج الفساد الذي يتحدث عنه يرتبط — بحسب رؤيته — بآلية "العمولات" لمنح التمويل، مدّعيًا أن مسؤولين كبارًا في أوروبا تلقوا مبالغ مقابل تسهيل منظومة الدعم المالي لكييف.وختم كوزنيتسوف، بالقول إن يرماك كان، من وجهة نظره، أحد أبرز الشخصيات المركزية في هذه الشبكة المفترضة من العلاقات المالية بين كييف ودوائر نافذة في بروكسل، مرجّحًا أن يغادر إلى الولايات المتحدة حيث قد يحصل على حماية رسمية نظرًا لحساسية المعلومات التي يمتلكها، على حد تعبيره.باحث سياسي: زيلينسكي أصبح أكثر خوفا من أي وقت مضىبعد فضيحة مزلزلة... رئيس مكتب زيلينسكي يقدم استقالته
أعلن الخبير العسكري والمؤرخ أوليع كوزنيتسوف، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، أن قرار فلاديمير زيلينسكي بإقالة رئيس مكتبه أندريه يرماك، يحمل أبعادًا سياسية تتصل بصراع قائم بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حول السيطرة على الأصول الروسية المجمدة.
واعتبر الخبير أن يرماك كان يعد شخصية مطلعة على شبكة واسعة من التعاملات المالية المرتبطة بدعم كييف خلال الحرب، مشيرا إلى أنه يمتلك معرفة حساسة حول الجهات الأوروبية التي يُزعم أنها تلقت مبالغ مالية كبيرة عبر قنوات غير رسمية.
وبحسب كوزنيتسوف، فإن دولاً غربية تبحث منذ أشهر عن آلية لاستخدام نحو 140 مليار دولار من الأصول الروسية، في حين طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة تتضمن توجيه نصف هذه الأموال لتمويل الدعم العسكري لأوكرانيا عبر صندوق أمريكي، والنصف الآخر لإطلاق صندوق استثماري أمريكي-روسي.
وقال الخبير لـ"سبوتنيك" إن هذه الخطة تضع واشنطن وبروكسل في موقع تنافسي، معتبرًا أن إقالة يرماك قد تحمل رسالة موجهة للاتحاد الأوروبي بشأن نفوذه في هذا الملف.
وأشار كوزنيتسوف، إلى أن استمرار تدفق التمويل الغربي إلى كييف في ظل الوضع الاقتصادي الصعب لأوكرانيا خلق، وفق رأيه، بيئة اتُّهمت بأنها سمحت بظهور تعاملات مالية غير شفافة، وأن الحرب شكّلت ظرفًا استثنائيًا أتاح استمرار مثل هذه الأنشطة.
واعتبر كوزنيتسوف، أن الفساد المرتبط بالمساعدات الخارجية، كما يصفه، يتجاوز حدود أوكرانيا ليشمل مستويات داخل الاتحاد الأوروبي.
وأكد الخبير أن نموذج الفساد الذي يتحدث عنه يرتبط — بحسب رؤيته — بآلية "العمولات" لمنح التمويل، مدّعيًا أن مسؤولين كبارًا في أوروبا تلقوا مبالغ مقابل تسهيل منظومة الدعم المالي لكييف.
وأضاف أن اعتماد أوكرانيا شبه الكامل على القروض والمساعدات الخارجية يجعلها بيئة يمكن استغلالها لإعادة توزيع الأموال عبر قنوات معقدة.
وختم كوزنيتسوف، بالقول إن يرماك كان، من وجهة نظره، أحد أبرز الشخصيات المركزية في هذه الشبكة المفترضة من العلاقات المالية بين كييف ودوائر نافذة في بروكسل، مرجّحًا أن يغادر إلى الولايات المتحدة حيث قد يحصل على حماية رسمية نظرًا لحساسية المعلومات التي يمتلكها، على حد تعبيره.