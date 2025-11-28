https://sarabic.ae/20251128/الخارجية-الروسية-زيلينسكي-يعتقد-بسذاجة-أنه-قادر-على-البقاء-بمفرده-1107600230.html

الخارجية الروسية: زيلينسكي يعتقد بسذاجة أنه قادر على البقاء بمفرده

الخارجية الروسية: زيلينسكي يعتقد بسذاجة أنه قادر على البقاء بمفرده

صرح سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية المعني بجرائم نظام كييف، روديون ميروشنيك، أن فلاديمير زيلينسكي يعتقد بسذاجة أنه بتسليم شركائه، سيتمكن من كسب... 28.11.2025

روسيا

العالم

وكتب الدبلوماسي على قناته على "تلغرام": "لا يزال زيلينسكي يعتقد بسذاجة أنه بتسليم شركائه، سيتمكن من الفرار، أو على الأقل كسب الوقت للتفاوض على مستقبله".وكان فلاديمير زيلينسكي قد أعلن، اليوم الخميس، أن مدير مكتبه، أندريه يرماك، قدم استقالته.أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن الوضع في أوكرانيا سيكون صعبا للغاية في ظل فضيحة الفساد المتنامية.وقال بيسكوف في تصريح متلفز لوسائل إعلام روسية، تعليقا على تفتيش منزل أندريه يرماك، مدير مكتب زيلينسكي: "الوضع في أوكرانيا صعب للغاية، وفي الواقع فضيحة الفساد هذه تهز النظام السياسي في البلاد من كل حدب وصوب".وفي 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أطلق المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا، عملية واسعة النطاق للكشف عن مخططات فساد في قطاع الطاقة.وأفاد النائب في البرلمان الأوكراني، ياروسلاف غيليزنياك، أن "مكتب مكافحة الفساد أجرى عمليات تفتيش لمنزل وزير الطاقة السابق غيرمان غالوشينكو، وشركة "إنيرغوأتوم". ووفقًا لصحيفة أوكرانية، أجرى ضباط المكتب الوطني لمكافحة الفساد أيضًا عمليات تفتيش لمنزل رجل الأعمال تيمور مينديتش، الذي وصفته وسائل الإعلام الأوكرانية بأنه "حقيبة أموال" زيلينسكي.ووفقًا للنائب، فقد تم ترحيل رجل الأعمال على عجل من أوكرانيا مسبقا.

روسيا, العالم