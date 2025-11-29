باحث سياسي: زيلينسكي أصبح أكثر خوفا من أي وقت مضى

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:46 GMT
13 د
من الملعب
بداية قوية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.. ورمضان صبحي في مأزق قد ينهي مسيرته!
10:29 GMT
27 د
خطوط التماس
دور صور الريادي في المتوسط في الألف الأول قبل الميلاد
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
حماس تربط تسليم سلاحها بحوار وطني، عسكريون يعلنون عزل الرئيس والسيطرة على غينيا بيساو
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
19:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: انهيار اقتصاد أوروبا قادم وعلى الدول العربية الحذر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
09:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
من الملعب
بداية قوية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.. ورمضان صبحي في مأزق قد ينهي مسيرته!
10:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: انهيار اقتصاد أوروبا قادم وعلى الدول العربية الحذر
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قمة أفريقيا – أوروبا في أنجولا تبحث تعزيز الشراكة الفعلية بدلا من الوعود فقط
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
خطوط التماس
دور صور الريادي في المتوسط في الألف الأول قبل الميلاد
12:03 GMT
46 د
الإنسان والثقافة
من كوخ الصياد إلى قمة المجد: أسطورة لومونوسوف العلمية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
17:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
19:00 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251129/باحث-سياسي-زيلينسكي-أصبح-أكثر-خوفا-من-أي-وقت-مضى-1107612764.html
باحث سياسي: زيلينسكي أصبح أكثر خوفا من أي وقت مضى
باحث سياسي: زيلينسكي أصبح أكثر خوفا من أي وقت مضى
سبوتنيك عربي
رأى المحاضر الجامعي والباحث في مركز البحوث العلمية والتطبيقية والاستشارية في موسكو، الدكتور ميرزاد حاجم، أن "اللقاء الممكن بين الرئيسين بوتين وترامب قد يكون... 29.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-29T10:18+0000
2025-11-29T10:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم
أخبار أوكرانيا
زيلينسكي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103756970_0:0:1350:759_1920x0_80_0_0_603bc26599c37fcfb5b01981111841f6.jpg
وأكد الباحث في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" أن "روسيا لطالما مدّت يدها للسلام منذ اتفاقي مينسك 1 و2، وهي ما زالت "مستعدة وجدية وجاهزة لفتح أي حوار"، مشددا على أنه "لا سلام من دون تحقيق أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وأي طرح خارج هذا الإطار سيكون مضيعة للوقت".وأضاف: "القادة الأوروبيون الجدد لا يقرأون التاريخ ولا السياسة"، وارتكبوا "خطأً تاريخيا" بدعم زيلينسكي ومواجهة روسيا، التي شكلت على الدوام "السد المنيع أمام انهيار الاتحاد الأوروبي".وختم حاجم معتبرا أن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان "سياسي شجاع ويشكل جزءا من التوازن داخل الاتحاد الأوروبي"، مشيرا إلى أن عقد لقاء بين ترامب وبوتين في المجر سيكون له "أثر معنوي كبير يرتبط بالموقع، ولا سيما إذا جاء إعلان السلام من أرض أوروبية".أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أمس الجمعة، أن فلاديمير زيلينسكي، لديه مشكلة تتمثل في شرعيته وعدم رغبته في إجراء انتخابات في أوكرانيا بعد انتهاء ولايته، والالتزام بالدستور.وأوضح بيسكوف أن "المعايير الرئيسية للخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا تم نقلها إلى موسكو بعد بحثها في اجتماع جنيف"، مشيرًا إلى أن "المناقشة ستجرى في موسكو الأسبوع المقبل".واعتبر بيسكوف أن الجميع لديهم الرغبة ويفضلون التوصل إلى تسوية الصراع الأوكراني بالطرق السلمية.
https://sarabic.ae/20251127/خبير-في-الشأن-الروسي-هناك-اتجاه-إلى-توافق-روسي-أمريكي-لإنهاء-الصراع-في-أوكرانيا--1107564535.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103756970_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_f849cb596db3caefbdf82a47bfea3592.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, أخبار أوكرانيا, زيلينسكي
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, أخبار أوكرانيا, زيلينسكي

باحث سياسي: زيلينسكي أصبح أكثر خوفا من أي وقت مضى

10:18 GMT 29.11.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletkaفلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
تابعنا عبر
حصري
رأى المحاضر الجامعي والباحث في مركز البحوث العلمية والتطبيقية والاستشارية في موسكو، الدكتور ميرزاد حاجم، أن "اللقاء الممكن بين الرئيسين بوتين وترامب قد يكون قريبا، وسيكون في مصلحة روسيا والسلام الذي تدعو إليه".
وأكد الباحث في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" أن "روسيا لطالما مدّت يدها للسلام منذ اتفاقي مينسك 1 و2، وهي ما زالت "مستعدة وجدية وجاهزة لفتح أي حوار"، مشددا على أنه "لا سلام من دون تحقيق أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وأي طرح خارج هذا الإطار سيكون مضيعة للوقت".

ورأى حاجم أن "الشعب الأوكراني بات متعبا وأكثر وعيا بعد انكشاف الكثير من الحقائق"، مشيرا إلى أن زيلينسكي "أصبح أكثر خوفا من أي وقت مضى من المنظومة العالمية والداعمين له بعد انكشاف أوراقه".

اجتماع رئيسي روسيا والولايات المتحدة في ألاسكا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
خبير في الشأن الروسي: هناك اتجاه إلى توافق روسي أمريكي لإنهاء الصراع في أوكرانيا
27 نوفمبر, 17:55 GMT
وأضاف: "القادة الأوروبيون الجدد لا يقرأون التاريخ ولا السياسة"، وارتكبوا "خطأً تاريخيا" بدعم زيلينسكي ومواجهة روسيا، التي شكلت على الدوام "السد المنيع أمام انهيار الاتحاد الأوروبي".
وختم حاجم معتبرا أن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان "سياسي شجاع ويشكل جزءا من التوازن داخل الاتحاد الأوروبي"، مشيرا إلى أن عقد لقاء بين ترامب وبوتين في المجر سيكون له "أثر معنوي كبير يرتبط بالموقع، ولا سيما إذا جاء إعلان السلام من أرض أوروبية".
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أمس الجمعة، أن فلاديمير زيلينسكي، لديه مشكلة تتمثل في شرعيته وعدم رغبته في إجراء انتخابات في أوكرانيا بعد انتهاء ولايته، والالتزام بالدستور.

وصرح بيسكوف للصحفيين: "لدى زيلينسكي حقا مشكلة في الشرعية بسبب عدم رغبته في إجراء الانتخابات والالتزام فعليا بالدستور".

وأوضح بيسكوف أن "المعايير الرئيسية للخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا تم نقلها إلى موسكو بعد بحثها في اجتماع جنيف"، مشيرًا إلى أن "المناقشة ستجرى في موسكو الأسبوع المقبل".
واعتبر بيسكوف أن الجميع لديهم الرغبة ويفضلون التوصل إلى تسوية الصراع الأوكراني بالطرق السلمية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала