وأكد الباحث في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" أن "روسيا لطالما مدّت يدها للسلام منذ اتفاقي مينسك 1 و2، وهي ما زالت "مستعدة وجدية وجاهزة لفتح أي حوار"، مشددا على أنه "لا سلام من دون تحقيق أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وأي طرح خارج هذا الإطار سيكون مضيعة للوقت".وأضاف: "القادة الأوروبيون الجدد لا يقرأون التاريخ ولا السياسة"، وارتكبوا "خطأً تاريخيا" بدعم زيلينسكي ومواجهة روسيا، التي شكلت على الدوام "السد المنيع أمام انهيار الاتحاد الأوروبي".وختم حاجم معتبرا أن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان "سياسي شجاع ويشكل جزءا من التوازن داخل الاتحاد الأوروبي"، مشيرا إلى أن عقد لقاء بين ترامب وبوتين في المجر سيكون له "أثر معنوي كبير يرتبط بالموقع، ولا سيما إذا جاء إعلان السلام من أرض أوروبية".أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أمس الجمعة، أن فلاديمير زيلينسكي، لديه مشكلة تتمثل في شرعيته وعدم رغبته في إجراء انتخابات في أوكرانيا بعد انتهاء ولايته، والالتزام بالدستور.وأوضح بيسكوف أن "المعايير الرئيسية للخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا تم نقلها إلى موسكو بعد بحثها في اجتماع جنيف"، مشيرًا إلى أن "المناقشة ستجرى في موسكو الأسبوع المقبل".واعتبر بيسكوف أن الجميع لديهم الرغبة ويفضلون التوصل إلى تسوية الصراع الأوكراني بالطرق السلمية.

