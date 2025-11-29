https://sarabic.ae/20251129/باحث-سياسي-زيلينسكي-أصبح-أكثر-خوفا-من-أي-وقت-مضى-1107612764.html
باحث سياسي: زيلينسكي أصبح أكثر خوفا من أي وقت مضى
باحث سياسي: زيلينسكي أصبح أكثر خوفا من أي وقت مضى
سبوتنيك عربي
رأى المحاضر الجامعي والباحث في مركز البحوث العلمية والتطبيقية والاستشارية في موسكو، الدكتور ميرزاد حاجم، أن "اللقاء الممكن بين الرئيسين بوتين وترامب قد يكون... 29.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-29T10:18+0000
2025-11-29T10:18+0000
2025-11-29T10:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم
أخبار أوكرانيا
زيلينسكي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103756970_0:0:1350:759_1920x0_80_0_0_603bc26599c37fcfb5b01981111841f6.jpg
وأكد الباحث في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" أن "روسيا لطالما مدّت يدها للسلام منذ اتفاقي مينسك 1 و2، وهي ما زالت "مستعدة وجدية وجاهزة لفتح أي حوار"، مشددا على أنه "لا سلام من دون تحقيق أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وأي طرح خارج هذا الإطار سيكون مضيعة للوقت".وأضاف: "القادة الأوروبيون الجدد لا يقرأون التاريخ ولا السياسة"، وارتكبوا "خطأً تاريخيا" بدعم زيلينسكي ومواجهة روسيا، التي شكلت على الدوام "السد المنيع أمام انهيار الاتحاد الأوروبي".وختم حاجم معتبرا أن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان "سياسي شجاع ويشكل جزءا من التوازن داخل الاتحاد الأوروبي"، مشيرا إلى أن عقد لقاء بين ترامب وبوتين في المجر سيكون له "أثر معنوي كبير يرتبط بالموقع، ولا سيما إذا جاء إعلان السلام من أرض أوروبية".أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أمس الجمعة، أن فلاديمير زيلينسكي، لديه مشكلة تتمثل في شرعيته وعدم رغبته في إجراء انتخابات في أوكرانيا بعد انتهاء ولايته، والالتزام بالدستور.وأوضح بيسكوف أن "المعايير الرئيسية للخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا تم نقلها إلى موسكو بعد بحثها في اجتماع جنيف"، مشيرًا إلى أن "المناقشة ستجرى في موسكو الأسبوع المقبل".واعتبر بيسكوف أن الجميع لديهم الرغبة ويفضلون التوصل إلى تسوية الصراع الأوكراني بالطرق السلمية.
https://sarabic.ae/20251127/خبير-في-الشأن-الروسي-هناك-اتجاه-إلى-توافق-روسي-أمريكي-لإنهاء-الصراع-في-أوكرانيا--1107564535.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103756970_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_f849cb596db3caefbdf82a47bfea3592.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, أخبار أوكرانيا, زيلينسكي
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, أخبار أوكرانيا, زيلينسكي
باحث سياسي: زيلينسكي أصبح أكثر خوفا من أي وقت مضى
حصري
رأى المحاضر الجامعي والباحث في مركز البحوث العلمية والتطبيقية والاستشارية في موسكو، الدكتور ميرزاد حاجم، أن "اللقاء الممكن بين الرئيسين بوتين وترامب قد يكون قريبا، وسيكون في مصلحة روسيا والسلام الذي تدعو إليه".
وأكد الباحث في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" أن "روسيا لطالما مدّت يدها للسلام
منذ اتفاقي مينسك 1 و2، وهي ما زالت "مستعدة وجدية وجاهزة لفتح أي حوار"، مشددا على أنه "لا سلام من دون تحقيق أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وأي طرح خارج هذا الإطار سيكون مضيعة للوقت".
ورأى حاجم أن "الشعب الأوكراني بات متعبا وأكثر وعيا بعد انكشاف الكثير من الحقائق"، مشيرا إلى أن زيلينسكي "أصبح أكثر خوفا من أي وقت مضى من المنظومة العالمية والداعمين له بعد انكشاف أوراقه".
وأضاف: "القادة الأوروبيون الجدد
لا يقرأون التاريخ ولا السياسة"، وارتكبوا "خطأً تاريخيا" بدعم زيلينسكي ومواجهة روسيا، التي شكلت على الدوام "السد المنيع أمام انهيار الاتحاد الأوروبي".
وختم حاجم معتبرا أن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان "سياسي شجاع ويشكل جزءا من التوازن داخل الاتحاد الأوروبي"، مشيرا إلى أن عقد لقاء بين ترامب وبوتين في المجر سيكون له "أثر معنوي كبير يرتبط بالموقع، ولا سيما إذا جاء إعلان السلام من أرض أوروبية".
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أمس الجمعة، أن فلاديمير زيلينسكي
، لديه مشكلة تتمثل في شرعيته وعدم رغبته في إجراء انتخابات في أوكرانيا بعد انتهاء ولايته، والالتزام بالدستور.
وصرح بيسكوف للصحفيين: "لدى زيلينسكي حقا مشكلة في الشرعية بسبب عدم رغبته في إجراء الانتخابات والالتزام فعليا بالدستور".
وأوضح بيسكوف أن "المعايير الرئيسية للخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا تم نقلها إلى موسكو بعد بحثها في اجتماع جنيف"، مشيرًا إلى أن "المناقشة ستجرى في موسكو الأسبوع المقبل".
واعتبر بيسكوف أن الجميع لديهم الرغبة ويفضلون التوصل إلى تسوية الصراع الأوكراني بالطرق السلمية.