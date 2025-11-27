https://sarabic.ae/20251127/خبير-في-الشأن-الروسي-هناك-اتجاه-إلى-توافق-روسي-أمريكي-لإنهاء-الصراع-في-أوكرانيا--1107564535.html

خبير في الشأن الروسي: هناك اتجاه إلى توافق روسي أمريكي لإنهاء الصراع في أوكرانيا

خبير في الشأن الروسي: هناك اتجاه إلى توافق روسي أمريكي لإنهاء الصراع في أوكرانيا

علق الخبير في الشأن الروسي من موسكو، الدكتور سليم علي، في مداخلة له على إذاعة "سبوتنيك"، على تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حول المقترح الأمريكي، قائلا إن...

ورأى علي أن "الاتفاق إذا كان روسيا أمريكيا سينعكس إيجابا ليس فقط على السلام الأوروبي بل على السلام العالمي"، مشيرا إلى أنه "من خلال هذا الحوار سيبدأ إحلال السلام على الوضع الاقتصادي العالمي، ما سيفتح سيؤدي الى نمو اقتصادي عالمي".وأكد علي أن "الامريكيين يسعون لى مصالحهم بالدرجة الأولى"، لافتا إلى "ضغوط تفرض على زيلينسكي والنخب الحاكمة في أوكرانيا، التي تَعتبر أن هذا الصراع مصدر رزق لها ويعود عليها بالنفع من خلال المساعدات الغربية".

