خبير في الشأن الروسي: هناك اتجاه إلى توافق روسي أمريكي لإنهاء الصراع في أوكرانيا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
10:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف ساهم الذكاء الاصطناعي في زيادة العنف ضد النساء؟
11:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
12:29 GMT
13 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
13:33 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تتحول ملكة جمال الكون إلى أكبر حملة دعاية في العالم؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:40 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: روسيا تولي أهمية قصوى للشراكة مع قيرغيزستان
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
هل ينجح البرلمان العراقي في وضع خارطة طريق لإصلاح الاقتصاد
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:28 GMT
13 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
11:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:40 GMT
20 د
نبض افريقيا
قمة أفريقيا – أوروبا في أنجولا تبحث تعزيز الشراكة الفعلية بدلا من الوعود فقط
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
هل ينجح البرلمان العراقي في وضع خارطة طريق لإصلاح الاقتصاد
17:03 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: انتشار عسكري كبير في الجناح الشرقي للناتو استعدادا لحرب متوقعة مع روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أهداف إسرائيل من تكرار توغلها بريف القنيطرة جنوب سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
خبير في الشأن الروسي: هناك اتجاه إلى توافق روسي أمريكي لإنهاء الصراع في أوكرانيا
خبير في الشأن الروسي: هناك اتجاه إلى توافق روسي أمريكي لإنهاء الصراع في أوكرانيا
علق الخبير في الشأن الروسي من موسكو، الدكتور سليم علي، في مداخلة له على إذاعة "سبوتنيك"، على تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حول المقترح الأمريكي، قائلا إن...
خبير في الشأن الروسي: هناك اتجاه إلى توافق روسي أمريكي لإنهاء الصراع في أوكرانيا

اجتماع رئيسي روسيا والولايات المتحدة في ألاسكا
اجتماع رئيسي روسيا والولايات المتحدة في ألاسكا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
علق الخبير في الشأن الروسي من موسكو، الدكتور سليم علي، في مداخلة له على إذاعة "سبوتنيك"، على تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حول المقترح الأمريكي، قائلا إن "الأمور قد تتجه الى توافق روسي أمريكي لإنهاء الصراع في أوكرانيا والبدء بمعاهدة سلام والنظر إلى المصالح المشتركة بين البلدين".
ورأى علي أن "الاتفاق إذا كان روسيا أمريكيا سينعكس إيجابا ليس فقط على السلام الأوروبي بل على السلام العالمي"، مشيرا إلى أنه "من خلال هذا الحوار سيبدأ إحلال السلام على الوضع الاقتصادي العالمي، ما سيفتح سيؤدي الى نمو اقتصادي عالمي".

وأكد أن "الكلمة الأمريكية هي التي تفرض نفسها على كل الدول الأوروبية أو أوكرانيا"، متوقعا "الوصول إلى اتفاقية قد تضمن مصالح الطرفين"، مشددا على أن "الجانب الروسي اليوم غير مستعد وهو طرف منتصر ويحقق تقدما على مختلف الجبهات، لتقديم تنازلات، وبالتالي يحاول انتزاع اتفاقيات وآليات تنفيذ".

بوتين: روسيا بحاجة إلى الاعتراف بأراضيها الجديدة ليس من أوكرانيا بل من المجتمع الدولي
15:09 GMT

وأوضح أن "الجانب الغربي ومنذ بدء الأزمة الأوكرانية، توقع أن تتعرض روسيا لهزيمة من خلال العقوبات والدعم العسكري غير المحدود لأوكرانيا، إلا أنه بعد ثلاث سنوات من العقوبات والمحاولات والتسليح، استنفذ الجانب الأوكراني كل قواته البشرية والمادية، والجانب الغربي لم يعد باستطاعته أن يدعمه بشكل مفتوح"، مؤكدا أن "روسيا تمكنت من تحقيق اكتفاء ذاتي من السلاح وتستطيع تصديره"، معتبرا أن "الجانب الغربي لا يستطيع الاستمرار إلى ما لا نهاية والانفاق على مشروع خاسر".

وأكد علي أن "الامريكيين يسعون لى مصالحهم بالدرجة الأولى"، لافتا إلى "ضغوط تفرض على زيلينسكي والنخب الحاكمة في أوكرانيا، التي تَعتبر أن هذا الصراع مصدر رزق لها ويعود عليها بالنفع من خلال المساعدات الغربية".
