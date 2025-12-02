https://sarabic.ae/20251202/روبيو-ترامب-هو-الزعيم-الوحيد-القادر-على-إنهاء-الصراع-بأوكرانيا-1107746405.html
روبيو: ترامب هو الزعيم الوحيد القادر على إنهاء الصراع بأوكرانيا
وقال روبيو" خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض: "هذه الحرب مستمرة والرئيس يحاول إنهاءها، إنه (الرئيس الأمريكي دونالد ترامب) الزعيم الوحيد في العالم القادر على المساعدة في إنهاء هذا (الصراع في أوكرانيا)".وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يسعى لإنهاء الصراع الأوكراني، مشيرًا إلى أن "الوضع ليس سهلًا"، وقال ترامب خلال اجتماع وزاري: "نسعى لحله (الصراع الأوكراني). لقد حسمنا 8 حروب، وهذه ستكون التاسعة".وفي وقت سابق من اليوم، صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن "فلاديمير بوتين والمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، سيناقشان القضايا التي طُرحت خلال لقائهما مع الوفد الأوكراني في فلوريدا".وأردف: "ستتاح لهم الفرصة لمناقشة التفاهمات، التي تم التوصل إليها بين كييف وواشنطن، بشأن البحث عن حلول".بوتين يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي في الكرملينبوتين: أوروبا ليس لديها أجندة سلام لأوكرانيا بل هي في صف الحرب
صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بأن "السلام في أوكرانيا، لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الوساطة الأمريكية، ولهذا السبب يتواجد المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، حاليا في موسكو".
وقال روبيو" خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض: "هذه الحرب مستمرة والرئيس يحاول إنهاءها، إنه (الرئيس الأمريكي دونالد ترامب) الزعيم الوحيد في العالم القادر على المساعدة في إنهاء هذا (الصراع في أوكرانيا)".
وأضاف: "لهذا السبب، فبينما نتحدث الآن يتواجد ستيف ويتكوف، في هذه الأثناء، في موسكو سعيًا لإيجاد سبيل لإنهاء هذه الحرب".
وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يسعى لإنهاء الصراع الأوكراني، مشيرًا إلى أن "الوضع ليس سهلًا"، وقال ترامب خلال اجتماع وزاري: "نسعى لحله (الصراع الأوكراني). لقد حسمنا 8 حروب، وهذه ستكون التاسعة".
وفي وقت سابق من اليوم، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، في الكرملين.
وفي وقت سابق من اليوم، صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن "فلاديمير بوتين والمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، سيناقشان القضايا التي طُرحت خلال لقائهما مع الوفد الأوكراني في فلوريدا".
وأردف: "ستتاح لهم الفرصة لمناقشة التفاهمات
، التي تم التوصل إليها بين كييف وواشنطن، بشأن البحث عن حلول".