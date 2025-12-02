https://sarabic.ae/20251202/ترامب-أسعى-لإنهاء-النزاع-الأوكراني-لكن-الوضع-ليس-سهلا-1107741548.html
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه يسعى لإنهاء الصراع الأوكراني، مشيرًا إلى أن "الوضع ليس سهلًا". 02.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-02T17:36+0000
2025-12-02T17:36+0000
2025-12-02T17:36+0000
وقال ترامب خلال اجتماع وزاري: "نسعى لحله (الصراع الأوكراني). لقد حسمنا 8 حروب، وهذه ستكون التاسعة".وأضاف: "لم نعد متورطين ماليًا في هذا الصراع. لقد وزّع بايدن (جو الرئيس الأمريكي السابق)، 350 مليار دولار كما لو كانت حلوى".وفي وقت سابق من اليوم، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، في الكرملين.وأردف: "ستتاح لهم الفرصة لمناقشة التفاهمات، التي تم التوصل إليها بين كييف وواشنطن، بشأن البحث عن حلول".بوتين يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي في الكرملينبوتين: أوروبا ليس لديها أجندة سلام لأوكرانيا بل هي في صف الحرب
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه يسعى لإنهاء الصراع الأوكراني، مشيرًا إلى أن "الوضع ليس سهلًا".
وقال ترامب خلال اجتماع وزاري: "نسعى لحله (الصراع الأوكراني). لقد حسمنا 8 حروب، وهذه ستكون التاسعة".
وتابع: "نسعى إلى حل هذه المشكلة. لقد أنهيت 8 حروب، وهذه ستكون التاسعة، وفريقنا موجود في روسيا الآن لمعرفة إمكانية التوصل إلى تسوية. إنه وضع ليس سهلًا".
وأضاف: "لم نعد متورطين ماليًا في هذا الصراع. لقد وزّع بايدن (جو الرئيس الأمريكي السابق)، 350 مليار دولار كما لو كانت حلوى".
وفي وقت سابق من اليوم، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، في الكرملين.
وفي وقت سابق من اليوم، صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن "فلاديمير بوتين والمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، سيناقشان القضايا التي طُرحت خلال لقائهما مع الوفد الأوكراني في فلوريدا".
وأردف: "ستتاح لهم الفرصة لمناقشة التفاهمات
، التي تم التوصل إليها بين كييف وواشنطن، بشأن البحث عن حلول".