لاجئة من جمهورية دونيتسك الشعبية تروي كيف قامت القوات الروسية بإجلاء سكان بلدتها من مناطق القتال
لاجئة من جمهورية دونيتسك الشعبية تروي كيف قامت القوات الروسية بإجلاء سكان بلدتها من مناطق القتال
أوضحت إيرينا كوزمينوفا، إحدى اللاجئين من بلدة تورسكي الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية، كيف قامت القوات الروسية بإجلائهم هي وسكان البلدة إلى أماكن آمنة بعيدة
وقالت كوزمينوفا لوكالة "سبوتنيك": "شكرًا للجنود الروس، فقد أخرجونا من هناك. كم كان المشي صعبًا، مشينا مسافة 22 كيلومترًا سيرًا على الأقدام، كنا نحمل حقائبنا، ولا أدري من أين أتى ذلك الجندي الروسي بالقوة، لكنه حمل حقيبتنا وساعدنا في حملها، وفي المساء وصلنا إلى القرب من الملجأ، وكان الطريق هناك مليئًا بالوحل الأسود والحفر المائية، وكنا نتعثّر ونسقط في الحفر المائية، وكان السير في تلك الظروف بالغ الصعوبة".وأضافت أن "أفراد الجيش الروسي قدموا المساعدة للاجئين فور وصولهم إلى أول ملجأ".وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
أوضحت إيرينا كوزمينوفا، إحدى اللاجئين من بلدة تورسكي الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية، كيف قامت القوات الروسية بإجلائهم هي وسكان البلدة إلى أماكن آمنة بعيدة عن مناطق القتال.
وقالت كوزمينوفا لوكالة "سبوتنيك": "شكرًا للجنود الروس، فقد أخرجونا من هناك. كم كان المشي صعبًا، مشينا مسافة 22 كيلومترًا سيرًا على الأقدام، كنا نحمل حقائبنا، ولا أدري من أين أتى ذلك الجندي الروسي بالقوة، لكنه حمل حقيبتنا وساعدنا في حملها، وفي المساء وصلنا إلى القرب من الملجأ، وكان الطريق هناك مليئًا بالوحل الأسود والحفر المائية، وكنا نتعثّر ونسقط في الحفر المائية، وكان السير في تلك الظروف بالغ الصعوبة".
وأضافت أن "أفراد الجيش الروسي قدموا المساعدة للاجئين فور وصولهم إلى أول ملجأ".
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، البنى التحتية والمدنيين في الأقاليم الروسية الجديدة (جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه)، متبعة أساليب إرهابية، وذلك بدعم عسكري كبير من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.