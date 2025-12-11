https://sarabic.ae/20251211/الكرملين-بوتين-يعقد-اجتماعا-في-الكرملين-لمناقشة-الوضع-في-منطقة-العمليات-العسكرية-الخاصة--1108054657.html

الكرملين: بوتين يعقد اجتماعا في الكرملين لمناقشة الوضع في منطقة العمليات العسكرية الخاصة

الكرملين: بوتين يعقد اجتماعا في الكرملين لمناقشة الوضع في منطقة العمليات العسكرية الخاصة

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقد اليوم الخميس، اجتماعًا في الكرملين لمناقشة الوضع في منطقة... 11.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-11T14:07+0000

2025-12-11T14:07+0000

2025-12-11T14:07+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/09/1107977152_0:0:2341:1318_1920x0_80_0_0_db0cfe647babffeecad65280db4b2a2b.jpg

ووفقًا لما صرح به المتحدث باسم الكرملين، فإن "فلاديمير بوتين عقد اجتماعاً في الكرملين لمناقشة الوضع الراهن في منطقة العمليات العسكرية الخاصة، مع التركيز على الوضع في شمال جمهورية دونيتسك الشعبية -المنطقة الخاضعة لسيطرة قوات مجموعة "الجنوب"".وذكر المتحدث باسم الكرملين أنه "تمت مناقشة مسألة نقل مدينة سيفيرسك بالكامل إلى سيطرة القوات الروسية، وتلقى الرئيس تقارير مفصلة حول هذا الموضوع، وسيتوفر فيديو للاجتماع قريباً". وأضاف بيسكوف في تصريحات صحفية: "نحن نعمل من أجل السلام، وليس من أجل هدنة".وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين معلقًا على تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أدلى به، أمس الثلاثاء، في مقابلة مع صحيفة "بوليتيكو"، الذي أكد فيه أن روسيا تتمتع بموقف تفاوضي أقوى من أوكرانيا: "هذه مقابلة بالغة الأهمية، وتصريح بالغ الأهمية. لقد تطرق الرئيس ترامب، من نواحٍ عديدة، إلى الأسباب الجذرية لهذا الصراع، فيما يتعلق بحلف الناتو، وهذا أمر بالغ الأهمية فيما يتعلق بفرص التوصل إلى تسوية سلمية".القوات الروسية تدمر مقرين أوكرانيين للتحكم بالطائرات المسيرة قرب كونستانتينوفكا- وزارة الدفاع

https://sarabic.ae/20251209/بوتين-قوة-روسيا-وانتصاراتها-تكمن-في-صوابها-التاريخي-1107972552.html

https://sarabic.ae/20251211/خبير-أمني-إدارة-بايدن-أشعلت-الأزمة-في-أوكرانيا-لاستنزاف-روسيا-وترامب-يعمل-على-تقارب-مع-موسكو-1108045410.html

https://sarabic.ae/20251211/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-ليمان-في-مقاطعة-خاركوف-بالكامل--وزارة-الدفاع-1108040591.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا