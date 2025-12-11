https://sarabic.ae/20251211/الكرملين-بوتين-يعقد-اجتماعا-في-الكرملين-لمناقشة-الوضع-في-منطقة-العمليات-العسكرية-الخاصة--1108054657.html
الكرملين: بوتين يعقد اجتماعا في الكرملين لمناقشة الوضع في منطقة العمليات العسكرية الخاصة
صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقد اليوم الخميس، اجتماعًا في الكرملين لمناقشة الوضع في منطقة
ووفقًا لما صرح به المتحدث باسم الكرملين، فإن "فلاديمير بوتين عقد اجتماعاً في الكرملين لمناقشة الوضع الراهن في منطقة العمليات العسكرية الخاصة، مع التركيز على الوضع في شمال جمهورية دونيتسك الشعبية -المنطقة الخاضعة لسيطرة قوات مجموعة "الجنوب"".وذكر المتحدث باسم الكرملين أنه "تمت مناقشة مسألة نقل مدينة سيفيرسك بالكامل إلى سيطرة القوات الروسية، وتلقى الرئيس تقارير مفصلة حول هذا الموضوع، وسيتوفر فيديو للاجتماع قريباً". وأضاف بيسكوف في تصريحات صحفية: "نحن نعمل من أجل السلام، وليس من أجل هدنة".وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين معلقًا على تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أدلى به، أمس الثلاثاء، في مقابلة مع صحيفة "بوليتيكو"، الذي أكد فيه أن روسيا تتمتع بموقف تفاوضي أقوى من أوكرانيا: "هذه مقابلة بالغة الأهمية، وتصريح بالغ الأهمية. لقد تطرق الرئيس ترامب، من نواحٍ عديدة، إلى الأسباب الجذرية لهذا الصراع، فيما يتعلق بحلف الناتو، وهذا أمر بالغ الأهمية فيما يتعلق بفرص التوصل إلى تسوية سلمية".القوات الروسية تدمر مقرين أوكرانيين للتحكم بالطائرات المسيرة قرب كونستانتينوفكا- وزارة الدفاع
الكرملين: بوتين يعقد اجتماعا في الكرملين لمناقشة الوضع في منطقة العمليات العسكرية الخاصة
ووفقًا لما صرح به المتحدث باسم الكرملين، فإن "فلاديمير بوتين عقد اجتماعاً في الكرملين لمناقشة الوضع الراهن في منطقة العمليات العسكرية الخاصة
، مع التركيز على الوضع في شمال جمهورية دونيتسك الشعبية -المنطقة الخاضعة لسيطرة قوات مجموعة "الجنوب"".
وحسبما جاء في تصريحات بيسكوف: "شارك في الاجتماع، عبر تقنية الفيديو، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة وقائد قوات مجموعة "الجنوب"، كما حضر الاجتماع في المكتب الرئاسي بالكرملين،دينيس سيرغيفيتش بيروغوف، قائد اللواء 123 للبنادق الآلية".
وقال بيسكوف: "أشار الرئيس بوتين خلال الاجتماع، إلى سير الأمور بشكل إيجابي في جميع المجالات"
وذكر المتحدث باسم الكرملين أنه "تمت مناقشة مسألة نقل مدينة سيفيرسك بالكامل إلى سيطرة القوات الروسية، وتلقى الرئيس تقارير مفصلة حول هذا الموضوع، وسيتوفر فيديو للاجتماع قريباً".
وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أن روسيا تعمل على التوصل إلى السلام وليس على هدنة مع أوكرانيا.
وأضاف بيسكوف في تصريحات صحفية: "نحن نعمل من أجل السلام، وليس من أجل هدنة".
وأردف بيسكوف: "السلام المستدام وطويل الأمد في أوكرانيا، المستند إلى الوثائق الموقعة، يمثل أولوية مطلقة لموسكو".
وصرح بيسكوف، بأن الكرملين راجع بدقة الجزء من مقابلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تناول روسيا وأوكرانيا.
وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين معلقًا على تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الذي أدلى به، أمس الثلاثاء، في مقابلة مع صحيفة "بوليتيكو"، الذي أكد فيه أن روسيا تتمتع بموقف تفاوضي أقوى من أوكرانيا: "هذه مقابلة بالغة الأهمية، وتصريح بالغ الأهمية. لقد تطرق الرئيس ترامب، من نواحٍ عديدة، إلى الأسباب الجذرية لهذا الصراع، فيما يتعلق بحلف الناتو، وهذا أمر بالغ الأهمية فيما يتعلق بفرص التوصل إلى تسوية سلمية".