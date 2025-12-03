عربي
القوات الروسية تحرر بلدة تشيرفونويه في مقاطعة زابوروجيه - وزارة الدفاع
الكرملين ينفي رفض بوتين خطة السلام الأمريكية بشأن أوكرانيا
الكرملين ينفي رفض بوتين خطة السلام الأمريكية بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، الادعاءات التي تفيد بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رفض خطة السلام الأمريكية بشأن أوكرانيا،... 03.12.2025, سبوتنيك عربي
روسيا
الكرملين
الكرملين ينفي رفض بوتين خطة السلام الأمريكية بشأن أوكرانيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثات مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف في الكرملين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثات مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2025
نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، الادعاءات التي تفيد بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رفض خطة السلام الأمريكية بشأن أوكرانيا، مؤكدا أن ذلك غير صحيح.
وقال بيسكوف، ردا على سؤال الصحفيين حول مدى صحة أن بوتين رفض الخطة الأميركية: "لا، هذا غير صحيح. في الواقع، جرى أمس تبادل مباشر للآراء لأول مرة. وكما ذُكر أمس، تم قبول بعض الأمور، ووصف بعضها الآخر بأنه غير مقبول".
وأضاف: "هذا مسار عمل طبيعي، يتضمن البحث عن حلول وسط، روسيا تقيّم عاليا الإرادة السياسية لدى ترامب لتسوية الوضع في أوكرانيا سلميا، مشيرا بأن "روسيا مستعدة للقاء إدارة الرئيس ترامب، طالما كان ذلك ضروريا لحل الوضع في أوكرانيا".
وتابع المتحدث باسم الرئاسة الروسية : "نحن جميعا مستعدون للقاء مع إدارة ترامب بقدر ما يتطلبه الأمر للتوصل إلى تسوية سلمية".
وأردف بيسكوف: "روسيا والولايات المتحدة تعملان حاليا على مستوى الخبراء ومن المفترض أن تصبح نتائج المباحثات أساسا لاتصالات رفيعة المستوى".
وأضاف: "تأمل روسيا أن يلتزم الجانب الأمريكي بمبدأ الصمت في إطار مفاوضات التسوية الأوكرانية" وفي رده على سؤال بشأن الجوانب الفنية للمفاوضات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيفن ويتكوف قال: "سنلتزم بهذا المبدأ "مبدأ الصمت"، ونأمل أن يلتزم نظراؤنا الأمريكيون أيضا بهذا المبدأ"، مشيرا إلى أن "موسكو لا تدعم "الدبلوماسية الصاخبة" وكذلك واشنطن".
وتابع المتحدث باسم الرئاسة الروسية: "الأوروبيون لا يشاركون في عملية السلام في أوكرانيا لأنهم مهووسون بفكرة إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا"، مشيرا إلى أن "انتقال أوروبا إلى مصادر طاقة باهظة الثمن بدلاً من الغاز الروسي سيُسرّع من فقدان إمكاناتها الرائدة في الاقتصاد".
