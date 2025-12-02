https://sarabic.ae/20251202/أوشاكوف-روسيا-والولايات-المتحدة-لن-تكشفا-عن-جوهر-المحادثات-في-الكرملين-1107755832.html
أوشاكوف: روسيا والولايات المتحدة لن تكشفا عن جوهر المحادثات في الكرملين
أوشاكوف: روسيا والولايات المتحدة لن تكشفا عن جوهر المحادثات في الكرملين
سبوتنيك عربي
أكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على عدم الكشف عن مضمون المفاوضات التي جرت في الكرملين بين الرئيس... 02.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-02T22:35+0000
2025-12-02T22:35+0000
2025-12-02T22:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101332/19/1013321971_0:186:2983:1863_1920x0_80_0_0_642ce22ebff69dc2b324af299ab2ae59.jpg
وقال: "اتفقنا مع زملائنا الأمريكيين على عدم الإفصاح عن جوهر المباحثات التي عُقدت".وأضاف أوشاكوف إن الوفد الأمريكي، بعد انتهاء مفاوضاته مع الرئيس فلاديمير بوتين، توجه إلى السفارة الأمريكية في موسكو، على أن يرفع تقريره لاحقاً مباشرة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن.وأضاف أوشاكوف للصحفيين:وتُعد هذه الزيارة السادسة لويتكوف إلى روسيا هذا العام، إذ زار موسكو في 11 فبراير و13 مارس، ثم التقى بوتين في 11 أبريل في سانت بطرسبورغ، وفي 25 أبريل مرة أخرى في موسكو. كما عقد لقاء آخر في 6 أغسطس، وصفه الكرملين حينها بأنه "منتج وذو نتائج ملموسة".وترتبط جميع هذه الزيارات بالملف الأوكراني، وقد أسهمت في تبادل رسائل سمحت بالتحضير لقمة روسية–أمريكية مرتقبة في ألاسكا. وتأتي الزيارة الحالية في إطار مناقشة الخطة الأمريكية للتسوية.وكان الرئيس بوتين قد أعلن في وقت سابق، استعداد موسكو لـ"بحث جدي" للخطة الأمريكية الخاصة بأوكرانيا.
https://sarabic.ae/20251202/أوشاكوف-روسيا-يمكن-أن-توافق-على-بعض-بنود-الخطة-الأمريكية-بشأن-أوكرانيا-1107755567.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101332/19/1013321971_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_fe79771ad7335644217fed7fe22c22fe.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم
أوشاكوف: روسيا والولايات المتحدة لن تكشفا عن جوهر المحادثات في الكرملين
22:35 GMT 02.12.2025 (تم التحديث: 22:38 GMT 02.12.2025)
أكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على عدم الكشف عن مضمون المفاوضات التي جرت في الكرملين بين الرئيس فلاديمير بوتين والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.
وقال: "اتفقنا مع زملائنا الأمريكيين على عدم الإفصاح عن جوهر المباحثات التي عُقدت".
وأضاف أوشاكوف إن الوفد الأمريكي، بعد انتهاء مفاوضاته مع الرئيس فلاديمير بوتين، توجه إلى السفارة الأمريكية في موسكو، على أن يرفع تقريره لاحقاً مباشرة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن.
"على حد علمي، توجّه الزملاء الأمريكيون الآن إلى السفارة لإبلاغ واشنطن بما جرى. وبعد ذلك سيسافرون إلى واشنطن ليقدموا تقريراً شخصياً للرئيس ترامب حول ما ناقشوه مع الرئيس بوتين في الكرملين".
وتُعد هذه الزيارة السادسة لويتكوف إلى روسيا هذا العام، إذ زار موسكو في 11 فبراير و13 مارس، ثم التقى بوتين في 11 أبريل في سانت بطرسبورغ، وفي 25 أبريل مرة أخرى في موسكو. كما عقد لقاء آخر في 6 أغسطس، وصفه الكرملين حينها بأنه "منتج وذو نتائج ملموسة".
وترتبط جميع هذه الزيارات بالملف الأوكراني، وقد أسهمت في تبادل رسائل سمحت بالتحضير لقمة روسية–أمريكية مرتقبة في ألاسكا. وتأتي الزيارة الحالية في إطار مناقشة الخطة الأمريكية للتسوية.
وكان الرئيس بوتين قد أعلن في وقت سابق، استعداد موسكو لـ"بحث جدي" للخطة الأمريكية الخاصة بأوكرانيا.