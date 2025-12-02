https://sarabic.ae/20251202/أوشاكوف-روسيا-والولايات-المتحدة-لن-تكشفا-عن-جوهر-المحادثات-في-الكرملين-1107755832.html

أوشاكوف: روسيا والولايات المتحدة لن تكشفا عن جوهر المحادثات في الكرملين

وقال: "اتفقنا مع زملائنا الأمريكيين على عدم الإفصاح عن جوهر المباحثات التي عُقدت".وأضاف أوشاكوف إن الوفد الأمريكي، بعد انتهاء مفاوضاته مع الرئيس فلاديمير بوتين، توجه إلى السفارة الأمريكية في موسكو، على أن يرفع تقريره لاحقاً مباشرة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن.وأضاف أوشاكوف للصحفيين:وتُعد هذه الزيارة السادسة لويتكوف إلى روسيا هذا العام، إذ زار موسكو في 11 فبراير و13 مارس، ثم التقى بوتين في 11 أبريل في سانت بطرسبورغ، وفي 25 أبريل مرة أخرى في موسكو. كما عقد لقاء آخر في 6 أغسطس، وصفه الكرملين حينها بأنه "منتج وذو نتائج ملموسة".وترتبط جميع هذه الزيارات بالملف الأوكراني، وقد أسهمت في تبادل رسائل سمحت بالتحضير لقمة روسية–أمريكية مرتقبة في ألاسكا. وتأتي الزيارة الحالية في إطار مناقشة الخطة الأمريكية للتسوية.وكان الرئيس بوتين قد أعلن في وقت سابق، استعداد موسكو لـ"بحث جدي" للخطة الأمريكية الخاصة بأوكرانيا.

