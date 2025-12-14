https://sarabic.ae/20251214/الكرملين-موقف-الولايات-المتحدة-بشأن-التسوية-في-أوكرانيا-حاسم-وواقعي-1108152790.html
الكرملين: موقف الولايات المتحدة بشأن التسوية في أوكرانيا حاسم وواقعي
الكرملين: موقف الولايات المتحدة بشأن التسوية في أوكرانيا حاسم وواقعي
وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، موقف واشنطن من التسوية في أوكرانيا بأنه حاسم وواقعي، لافتا إلى أن روسيا تركز في مسائل التسوية الأوكرانية على الولايات المتحدة وليس على أوروبا.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077054386_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1ba76661b615e4d4f19ceaa5a841229b.jpg
وقال بيسكوف في مقابلة وسائل إعلام روسية، متحدثا عن عملية التسوية الأوكرانية: "هنا موقف واشنطن مهم جدا. نحن نراه حاسما للغاية، وواقعيا، وعمليا".وأضاف بيسكوف ردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا ستوافق إذا وقعت كييف أي شيء تحت الضغط ثم قامت بتقويض ما تم توقيعه: "هذا لن يرضينا"، مشيرًا إلى أن ذلك يشبه ما حدث مع اتفاقيات مينسك.وتابع: "يجب أن يكون هناك نظام محدد للضمانات ليس فقط للأمن، بل ولضمان تنفيذ هذه الاتفاقيات أيضًا".وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، ردا على تصريحات مارك روته، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، بشأن "ضرورة الاستعداد للحرب ضد روسيا"، أن "هذه التصريحات أدلى بها فرد من جيل نسي كيف كانت الحرب العالمية الثانية".بدوره، رد بيسكوف على هذه التصريحات، قائلا: "حسنا، من المحتمل أن يكون هذا التصريح صادرًا عن ممثل لجيل تمكن من نسيان كيف كانت الحرب العالمية الثانية".لافروف: روسيا تسعى لسلام مستدام بينما أوروبا تريد "استراحة" لتعزيز قوات كييفالمندوب الأمريكي لدى الناتو: احتمال حدوث صراع مع روسيا منخفض جدا
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
ar_EG
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
الكرملين: موقف الولايات المتحدة بشأن التسوية في أوكرانيا حاسم وواقعي
وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، موقف واشنطن من التسوية في أوكرانيا بأنه حاسم وواقعي، لافتا إلى أن روسيا تركز في مسائل التسوية الأوكرانية على الولايات المتحدة وليس على أوروبا.
وقال بيسكوف في مقابلة وسائل إعلام روسية، متحدثا عن عملية التسوية الأوكرانية: "هنا موقف واشنطن مهم جدا. نحن نراه حاسما للغاية، وواقعيا، وعمليا".
وأوضح أن روسيا في مسائل التسوية في أوكرانيا تتطلع إلى واشنطن وليس إلى أوروبا، مضيفا: "الأوروبيون يلعبون لعبتهم الخاصة، ويبدو أنهم يريدون استمرار الحرب. لكن هنا نحن، بطبيعة الحال، نركز أكثر على نظرائنا في واشنطن".
وأضاف بيسكوف ردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا ستوافق إذا وقعت كييف أي شيء تحت الضغط ثم قامت بتقويض ما تم توقيعه: "هذا لن يرضينا"، مشيرًا إلى أن ذلك يشبه ما حدث مع اتفاقيات مينسك.
وتابع: "يجب أن يكون هناك نظام محدد للضمانات ليس فقط للأمن، بل ولضمان تنفيذ هذه الاتفاقيات أيضًا".
وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، ردا على تصريحات مارك روته، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، بشأن "ضرورة الاستعداد للحرب ضد روسيا"، أن "هذه التصريحات أدلى بها فرد من جيل نسي كيف كانت الحرب العالمية الثانية".
وخلال مؤتمر صحفي عقده يوم الخميس الماضي، مع المستشار الألماني فريدريش ميرتز، دعا روته الدول الأوروبية إلى "زيادة الإنفاق الدفاعي استعدادًا لمواجهة الروس"، كما دعا الدول الأعضاء في الحلف إلى "تبني عقلية عسكرية"، زاعمًا أن الحلف هو "الهدف التالي" لروسيا.
بدوره، رد بيسكوف على هذه التصريحات، قائلا: "حسنا، من المحتمل أن يكون هذا التصريح صادرًا عن ممثل لجيل تمكن من نسيان كيف كانت الحرب العالمية الثانية".