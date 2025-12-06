المندوب الأمريكي لدى الناتو: احتمال حدوث صراع مع روسيا منخفض جدا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
حصاد الجولة الأولى من كأس العرب.. بداية نارية ومفاجآت بالجملة
09:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
10:03 GMT
45 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
12:49 GMT
10 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
13:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة القوات الجنوبية على حضرموت والمهرة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
17:33 GMT
22 د
عالم سبوتنيك
الخارجية الروسية: إجراءات الاتحاد الأوروبي ضد الأصول الروسية ستواجه برد قاس
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
التغيرات المناخية تهدد مدنا كبري بالزلازل
09:31 GMT
29 د
من الملعب
حصاد الجولة الأولى من كأس العرب.. بداية نارية ومفاجآت بالجملة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
12:03 GMT
45 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
13:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
13:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
17:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل للأضراب في الحادي والعشرين من يناير
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
المندوب الأمريكي لدى الناتو: احتمال حدوث صراع مع روسيا منخفض جدا
المندوب الأمريكي لدى الناتو: احتمال حدوث صراع مع روسيا منخفض جدا
06.12.2025
صرح المندوب الأمريكي لدى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ماثيو ويتاكر، اليوم السبت، أن احتمال نشوب صراع مع روسيا ضئيل للغاية."أعتقد أن احتمال حدوث ذلك قريبًا، أو...
2025-12-06T12:34+0000
2025-12-06T12:34+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/15/1061438126_0:34:1860:1080_1920x0_80_0_0_79db631d089d9133fb3c91d90f812407.jpg
وأضاف ويتاكر خلال منتدى عُقد في قطر، بأن الاتحاد الأوروبي انفصل عن عملية السلام في أوكرانيا، وأن عملهما يسير بشكل منفصل: "هناك أربعة مسارات منفصلة، ​​تشمل عمل حلف الناتو، وعمل الاتحاد الأوروبي، المنفصل عن عملية السلام الروسية الأوكرانية، والمفاوضات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، وكل هذا يجري بشكل آني".وأكد ويتاكر، في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد أن السلام هو السبيل الوحيد لحل النزاع الأوكراني. وكتب ويتاكر في منشور على "إكس": "ما زلت أؤمن بما يعتقده الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب، أن السلام هو السبيل الوحيد القابل للتطبيق للمضي قدما".موسكو: قد يتم عقد لقاء بين بوتين وترامب في القريب العاجل
صرح المندوب الأمريكي لدى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ماثيو ويتاكر، اليوم السبت، أن احتمال نشوب صراع مع روسيا ضئيل للغاية."أعتقد أن احتمال حدوث ذلك قريبًا، أو على الإطلاق، ضئيل للغاية".
وأضاف ويتاكر خلال منتدى عُقد في قطر، بأن الاتحاد الأوروبي انفصل عن عملية السلام في أوكرانيا، وأن عملهما يسير بشكل منفصل: "هناك أربعة مسارات منفصلة، ​​تشمل عمل حلف الناتو، وعمل الاتحاد الأوروبي، المنفصل عن عملية السلام الروسية الأوكرانية، والمفاوضات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، وكل هذا يجري بشكل آني".

وأضاف: لكن إلى أن نتوصل إلى اتفاق، حتى على مستوى أساسي، بين روسيا وأوكرانيا، نعتقد ببساطة، كما تعلمون، أنه من السابق لأوانه القلق بشأن أي شيء آخر.

كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2025
دميترييف: الاتحاد الأوروبي يريد استكمال "انتحار حضارته"
11:02 GMT
وأكد ويتاكر، في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد أن السلام هو السبيل الوحيد لحل النزاع الأوكراني.
وكتب ويتاكر في منشور على "إكس": "ما زلت أؤمن بما يعتقده الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب، أن السلام هو السبيل الوحيد القابل للتطبيق للمضي قدما".
موسكو: قد يتم عقد لقاء بين بوتين وترامب في القريب العاجل
