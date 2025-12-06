https://sarabic.ae/20251206/المندوب-الأمريكي-لدى-الناتو-احتمال-حدوث-صراع-مع-روسيا-منخفض-جدا-1107878531.html
المندوب الأمريكي لدى الناتو: احتمال حدوث صراع مع روسيا منخفض جدا
صرح المندوب الأمريكي لدى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ماثيو ويتاكر، اليوم السبت، أن احتمال نشوب صراع مع روسيا ضئيل للغاية."أعتقد أن احتمال حدوث ذلك قريبًا، أو...
موسكو: قد يتم عقد لقاء بين بوتين وترامب في القريب العاجل
صرح المندوب الأمريكي لدى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ماثيو ويتاكر، اليوم السبت، أن احتمال نشوب صراع مع روسيا ضئيل للغاية."أعتقد أن احتمال حدوث ذلك قريبًا، أو على الإطلاق، ضئيل للغاية".
وأضاف ويتاكر خلال منتدى عُقد في قطر، بأن الاتحاد الأوروبي انفصل عن عملية السلام في أوكرانيا، وأن عملهما يسير بشكل منفصل: "هناك أربعة مسارات منفصلة، تشمل عمل حلف الناتو، وعمل الاتحاد الأوروبي، المنفصل عن عملية السلام الروسية الأوكرانية، والمفاوضات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، وكل هذا يجري بشكل آني".
وأضاف: لكن إلى أن نتوصل إلى اتفاق، حتى على مستوى أساسي، بين روسيا وأوكرانيا، نعتقد ببساطة، كما تعلمون، أنه من السابق لأوانه القلق بشأن أي شيء آخر.
وأكد ويتاكر، في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد أن السلام هو السبيل الوحيد لحل النزاع الأوكراني.
وكتب ويتاكر في منشور على "إكس": "ما زلت أؤمن بما يعتقده الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب، أن السلام هو السبيل الوحيد القابل للتطبيق للمضي قدما".