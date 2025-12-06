دميترييف: الاتحاد الأوروبي يريد استكمال "انتحار حضارته"

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
حصاد الجولة الأولى من كأس العرب.. بداية نارية ومفاجآت بالجملة
09:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
10:03 GMT
45 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
12:49 GMT
10 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
13:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة القوات الجنوبية على حضرموت والمهرة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
17:33 GMT
22 د
عالم سبوتنيك
الخارجية الروسية: إجراءات الاتحاد الأوروبي ضد الأصول الروسية ستواجه برد قاس
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
التغيرات المناخية تهدد مدنا كبري بالزلازل
09:31 GMT
29 د
من الملعب
حصاد الجولة الأولى من كأس العرب.. بداية نارية ومفاجآت بالجملة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
12:03 GMT
45 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
13:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
13:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
17:30 GMT
30 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
19:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
دميترييف: الاتحاد الأوروبي يريد استكمال "انتحار حضارته"
صرح كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، أن الاتحاد الأوروبي... 06.12.2025, سبوتنيك عربي
وكتب دميترييف، معلقًا على ما نشرته صحافة غربية، بأن المصادرة المحتملة للأصول الروسية المجمدة في أوروبا، قد تؤثر على دور اليورو كعملة احتياطية عالمية: "بينما يدمرون بلدانهم بالهجرة غير المنضبطة، وارتفاع معدلات الجريمة، والتدهور الاقتصادي، فإن نخب الاتحاد الأوروبي تريد الآن إكمال انتحار الحضارة الأوروبية بتدمير حقوق الملكية، أساس النظام المالي، وتفجير عملتهم". ورفض البنك المركزي الأوروبي، في 2 ديسمبر/ كانون الأول، طلب المفوضية الأوروبية دعم قرض لأوكرانيا باستخدام الأصول الروسية المجمدة. وبينت المصادر أن مسؤولي المفوضية استفسروا عما إذا كان البنك المركزي الأوروبي يمكنه العمل كمقرض أخير لبنك المقاصة "يوروكلير" لتجنب أزمة سيولة عند تقديم القرض، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.فيما جاء رد البنك المركزي الأوروبي بأنه لا يمكنه تنفيذ هذا الطلب، مشيرا إلى أن التحليل الداخلي أظهر أن اقتراح المفوضية يعد شكلا من أشكال التمويل الحكومي المباشر، إذ سيغطي البنك الالتزامات المالية للدول الأعضاء، وهو أمر محظور بموجب معاهدة الاتحاد الأوروبي.بوتين حول تجميد الاحتياطيات الروسية من الذهب والعملات في الغرب: هذه ليست سرقة بل نهب صريح
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
صرح كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، أن الاتحاد الأوروبي بتدميره حقوق الملكية، التي تعد أساس النظام المالي، يسعى إلى إكمال انتحار الحضارة الأوروبية.
وكتب دميترييف، معلقًا على ما نشرته صحافة غربية، بأن المصادرة المحتملة للأصول الروسية المجمدة في أوروبا، قد تؤثر على دور اليورو كعملة احتياطية عالمية: "بينما يدمرون بلدانهم بالهجرة غير المنضبطة، وارتفاع معدلات الجريمة، والتدهور الاقتصادي، فإن نخب الاتحاد الأوروبي تريد الآن إكمال انتحار الحضارة الأوروبية بتدمير حقوق الملكية، أساس النظام المالي، وتفجير عملتهم".
ورفض البنك المركزي الأوروبي، في 2 ديسمبر/ كانون الأول، طلب المفوضية الأوروبية دعم قرض لأوكرانيا باستخدام الأصول الروسية المجمدة.
Antwerp mayor Bart De Wever - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2025
برلمان بلجيكا يدعم رئيس الوزراء لرفضه استخدام الأصول الروسية في مواجهة الضغوط الأوروبية
أمس, 04:34 GMT

ونقلت مصادر عن مسؤولي المفوضية أن طلبهم كان يتمثل في توفير سيولة لدعم قرض مقترح لكييف، مع استخدام الأصول الروسية المجمدة كضمان.

وبينت المصادر أن مسؤولي المفوضية استفسروا عما إذا كان البنك المركزي الأوروبي يمكنه العمل كمقرض أخير لبنك المقاصة "يوروكلير" لتجنب أزمة سيولة عند تقديم القرض، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.
فيما جاء رد البنك المركزي الأوروبي بأنه لا يمكنه تنفيذ هذا الطلب، مشيرا إلى أن التحليل الداخلي أظهر أن اقتراح المفوضية يعد شكلا من أشكال التمويل الحكومي المباشر، إذ سيغطي البنك الالتزامات المالية للدول الأعضاء، وهو أمر محظور بموجب معاهدة الاتحاد الأوروبي.
بوتين حول تجميد الاحتياطيات الروسية من الذهب والعملات في الغرب: هذه ليست سرقة بل نهب صريح
