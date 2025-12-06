https://sarabic.ae/20251206/دميترييف-الاتحاد-الأوروبي-يريد-استكمال-انتحار-حضارته--1107874339.html
دميترييف: الاتحاد الأوروبي يريد استكمال "انتحار حضارته"
دميترييف: الاتحاد الأوروبي يريد استكمال "انتحار حضارته"
سبوتنيك عربي
صرح كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، أن الاتحاد الأوروبي... 06.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-06T11:02+0000
2025-12-06T11:02+0000
2025-12-06T11:03+0000
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/14/1107319757_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d6bded1bb720cd17781bc25c5cf4163a.jpg
وكتب دميترييف، معلقًا على ما نشرته صحافة غربية، بأن المصادرة المحتملة للأصول الروسية المجمدة في أوروبا، قد تؤثر على دور اليورو كعملة احتياطية عالمية: "بينما يدمرون بلدانهم بالهجرة غير المنضبطة، وارتفاع معدلات الجريمة، والتدهور الاقتصادي، فإن نخب الاتحاد الأوروبي تريد الآن إكمال انتحار الحضارة الأوروبية بتدمير حقوق الملكية، أساس النظام المالي، وتفجير عملتهم". ورفض البنك المركزي الأوروبي، في 2 ديسمبر/ كانون الأول، طلب المفوضية الأوروبية دعم قرض لأوكرانيا باستخدام الأصول الروسية المجمدة. وبينت المصادر أن مسؤولي المفوضية استفسروا عما إذا كان البنك المركزي الأوروبي يمكنه العمل كمقرض أخير لبنك المقاصة "يوروكلير" لتجنب أزمة سيولة عند تقديم القرض، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.فيما جاء رد البنك المركزي الأوروبي بأنه لا يمكنه تنفيذ هذا الطلب، مشيرا إلى أن التحليل الداخلي أظهر أن اقتراح المفوضية يعد شكلا من أشكال التمويل الحكومي المباشر، إذ سيغطي البنك الالتزامات المالية للدول الأعضاء، وهو أمر محظور بموجب معاهدة الاتحاد الأوروبي.بوتين حول تجميد الاحتياطيات الروسية من الذهب والعملات في الغرب: هذه ليست سرقة بل نهب صريح
https://sarabic.ae/20251205/البرلمان-البلجيكي-يدعم-رئيس-الوزراء-لرفضه-استخدام-الأصول-الروسية-في-مواجهة-الضغوط-الأوروبية--1107827473.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/14/1107319757_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3ea0232608231c62d824c239b4bdb0bd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
دميترييف: الاتحاد الأوروبي يريد استكمال "انتحار حضارته"
11:02 GMT 06.12.2025 (تم التحديث: 11:03 GMT 06.12.2025)
صرح كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، أن الاتحاد الأوروبي بتدميره حقوق الملكية، التي تعد أساس النظام المالي، يسعى إلى إكمال انتحار الحضارة الأوروبية.
وكتب دميترييف، معلقًا على ما نشرته صحافة غربية، بأن المصادرة المحتملة للأصول الروسية المجمدة في أوروبا، قد تؤثر على دور اليورو كعملة احتياطية عالمية: "بينما يدمرون بلدانهم بالهجرة غير المنضبطة، وارتفاع معدلات الجريمة، والتدهور الاقتصادي، فإن نخب الاتحاد الأوروبي تريد الآن إكمال انتحار الحضارة الأوروبية بتدمير حقوق الملكية، أساس النظام المالي، وتفجير عملتهم".
ورفض البنك المركزي الأوروبي، في 2 ديسمبر/ كانون الأول، طلب المفوضية الأوروبية دعم قرض لأوكرانيا باستخدام الأصول الروسية المجمدة.
ونقلت مصادر عن مسؤولي المفوضية أن طلبهم كان يتمثل في توفير سيولة لدعم قرض مقترح لكييف، مع استخدام الأصول الروسية المجمدة كضمان.
وبينت المصادر أن مسؤولي المفوضية استفسروا عما إذا كان البنك المركزي الأوروبي يمكنه العمل كمقرض أخير لبنك المقاصة "يوروكلير" لتجنب أزمة سيولة عند تقديم القرض، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.
فيما جاء رد البنك المركزي الأوروبي بأنه لا يمكنه تنفيذ هذا الطلب، مشيرا إلى أن التحليل الداخلي أظهر أن اقتراح المفوضية يعد شكلا من أشكال التمويل الحكومي المباشر، إذ سيغطي البنك الالتزامات المالية للدول الأعضاء، وهو أمر محظور بموجب معاهدة الاتحاد الأوروبي.