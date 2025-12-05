https://sarabic.ae/20251205/البرلمان-البلجيكي-يدعم-رئيس-الوزراء-لرفضه-استخدام-الأصول-الروسية-في-مواجهة-الضغوط-الأوروبية--1107827473.html

برلمان بلجيكا يدعم رئيس الوزراء لرفضه استخدام الأصول الروسية في مواجهة الضغوط الأوروبية

برلمان بلجيكا يدعم رئيس الوزراء لرفضه استخدام الأصول الروسية في مواجهة الضغوط الأوروبية

سبوتنيك عربي

أيد البرلمان البلجيكي بالإجماع، الخميس، موقف رئيس الوزراء، بارت دي ويفر، الذي يتوقع ضغوطاً من القادة الأوروبيين بسبب رفضه استخدام الأصول الروسية المجمّدة... 05.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-05T04:34+0000

2025-12-05T04:34+0000

2025-12-05T04:55+0000

تجميد الأصول

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار روسيا

أخبار الاتحاد الأوروبي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1c/1107572141_0:203:2894:1831_1920x0_80_0_0_3a818ae6a7e302174b42d42caed9db13.jpg

وبحسب صحيفة "بروكسل تايمز" البلجيكية، فقد أبدت جميع الأحزاب في البرلمان موقفاً موحداً، ولم يعترض أي عضو من المعارضة على سياسة الحكومة.وفي جلسة الخميس، حذّر دي ويفر وأعضاء حكومته أمام مجلس النواب من المخاطر المرتبطة بمصادرة الأصول الروسية المجمّدة في حسابات مؤسسة "يوروكلير" المالية، ومقرها بروكسل.وجدد رئيس الوزراء شروط مشاركة بلجيكا، وفي مقدمتها توزيع المخاطر بشكل متساوٍ ومشاركة متكافئة من جميع دول الاتحاد الأوروبي في أي إجراءات تتعلق بالمصادرة. وكانت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية قد ذكرت، في وقت سابق، أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس ألغى زيارة مقررة إلى النرويج يوم الجمعة، وسيتوجه بدلاً من ذلك إلى بلجيكا لمناقشة ملف الأصول مع دي ويفر.وتتهم المفوضية الأوروبية بالضغط المستمر لحشد موافقة دول الاتحاد على استخدام الأصول السيادية الروسية لصالح أوكرانيا، وسط نقاشات حول قرض يتراوح بين 185 و210 مليارات يورو، على أن تقوم كييف بسداده "بعد انتهاء النزاع" وفي حال حصولها على تعويضات من موسكو.وبعد بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، جمّد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع نحو نصف احتياطات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، بما يقارب 300 مليار يورو، منها أكثر من 200 مليار يورو داخل الاتحاد، وقرابة 180 مليار يورو في حسابات يوروكلير.وذكرت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد حوّل لأوكرانيا بين يناير ونوفمبر 2025 نحو 18.1 مليار يورو من عوائد الأصول الروسية المجمدة.وتصف موسكو تجميد الأصول بأنه "سرقة"، مشددة على أن الغرب يستهدف ليس فقط أموال الأفراد الروس بل أيضاً الأصول السيادية للدولة.وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أكد أن بلاده سترد على أي مصادرة للأصول، مشيراً إلى أن روسيا تملك القدرة على عدم إعادة الأموال التي تحتفظ بها الدول الغربية داخل الأراضي الروسية.

https://sarabic.ae/20251204/موسكو-إجراءات-الاتحاد-الأوروبي-غير-القانونية-ضد-الأصول-الروسية-ستواجه-برد-قاس-1107807180.html

https://sarabic.ae/20251204/نقرير-مصادرة-الأصول-الروسية-تهدد--الاتحاد-الأوروبي-بخسائر-ضخمة-تتجاوز-190-مليار-دولار-1107796671.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

تجميد الأصول, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي