برلمان بلجيكا يدعم رئيس الوزراء لرفضه استخدام الأصول الروسية في مواجهة الضغوط الأوروبية

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:17 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:17 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:32 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
17 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
13:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
13:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
خبير: زيارة الرئيس بوتين للهند تؤكد تشكيل نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة القوات الجنوبية على حضرموت والمهرة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
87 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
Morning show broadcast
Morning show episode
06:00 GMT
183 د
من الملعب
حصاد الجولة الأولى من كأس العرب.. بداية نارية ومفاجآت بالجملة
09:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
10:03 GMT
45 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
12:49 GMT
10 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
13:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة القوات الجنوبية على حضرموت والمهرة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
17:33 GMT
22 د
أمساليوم
بث مباشر
برلمان بلجيكا يدعم رئيس الوزراء لرفضه استخدام الأصول الروسية في مواجهة الضغوط الأوروبية
برلمان بلجيكا يدعم رئيس الوزراء لرفضه استخدام الأصول الروسية في مواجهة الضغوط الأوروبية
سبوتنيك عربي
أيد البرلمان البلجيكي بالإجماع، الخميس، موقف رئيس الوزراء، بارت دي ويفر، الذي يتوقع ضغوطاً من القادة الأوروبيين بسبب رفضه استخدام الأصول الروسية المجمّدة... 05.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-05T04:34+0000
2025-12-05T04:55+0000
تجميد الأصول
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1c/1107572141_0:203:2894:1831_1920x0_80_0_0_3a818ae6a7e302174b42d42caed9db13.jpg
وبحسب صحيفة "بروكسل تايمز" البلجيكية، فقد أبدت جميع الأحزاب في البرلمان موقفاً موحداً، ولم يعترض أي عضو من المعارضة على سياسة الحكومة.وفي جلسة الخميس، حذّر دي ويفر وأعضاء حكومته أمام مجلس النواب من المخاطر المرتبطة بمصادرة الأصول الروسية المجمّدة في حسابات مؤسسة "يوروكلير" المالية، ومقرها بروكسل.وجدد رئيس الوزراء شروط مشاركة بلجيكا، وفي مقدمتها توزيع المخاطر بشكل متساوٍ ومشاركة متكافئة من جميع دول الاتحاد الأوروبي في أي إجراءات تتعلق بالمصادرة. وكانت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية قد ذكرت، في وقت سابق، أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس ألغى زيارة مقررة إلى النرويج يوم الجمعة، وسيتوجه بدلاً من ذلك إلى بلجيكا لمناقشة ملف الأصول مع دي ويفر.وتتهم المفوضية الأوروبية بالضغط المستمر لحشد موافقة دول الاتحاد على استخدام الأصول السيادية الروسية لصالح أوكرانيا، وسط نقاشات حول قرض يتراوح بين 185 و210 مليارات يورو، على أن تقوم كييف بسداده "بعد انتهاء النزاع" وفي حال حصولها على تعويضات من موسكو.وبعد بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، جمّد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع نحو نصف احتياطات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، بما يقارب 300 مليار يورو، منها أكثر من 200 مليار يورو داخل الاتحاد، وقرابة 180 مليار يورو في حسابات يوروكلير.وذكرت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد حوّل لأوكرانيا بين يناير ونوفمبر 2025 نحو 18.1 مليار يورو من عوائد الأصول الروسية المجمدة.وتصف موسكو تجميد الأصول بأنه "سرقة"، مشددة على أن الغرب يستهدف ليس فقط أموال الأفراد الروس بل أيضاً الأصول السيادية للدولة.وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أكد أن بلاده سترد على أي مصادرة للأصول، مشيراً إلى أن روسيا تملك القدرة على عدم إعادة الأموال التي تحتفظ بها الدول الغربية داخل الأراضي الروسية.
أيد البرلمان البلجيكي بالإجماع، الخميس، موقف رئيس الوزراء، بارت دي ويفر، الذي يتوقع ضغوطاً من القادة الأوروبيين بسبب رفضه استخدام الأصول الروسية المجمّدة لتمويل قرض لصالح كييف.
وبحسب صحيفة "بروكسل تايمز" البلجيكية، فقد أبدت جميع الأحزاب في البرلمان موقفاً موحداً، ولم يعترض أي عضو من المعارضة على سياسة الحكومة.
وفي جلسة الخميس، حذّر دي ويفر وأعضاء حكومته أمام مجلس النواب من المخاطر المرتبطة بمصادرة الأصول الروسية المجمّدة في حسابات مؤسسة "يوروكلير" المالية، ومقرها بروكسل.
وجدد رئيس الوزراء شروط مشاركة بلجيكا، وفي مقدمتها توزيع المخاطر بشكل متساوٍ ومشاركة متكافئة من جميع دول الاتحاد الأوروبي في أي إجراءات تتعلق بالمصادرة.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2025
موسكو: إجراءات الاتحاد الأوروبي غير القانونية ضد الأصول الروسية ستواجه برد قاس
أمس, 12:15 GMT
وكانت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية قد ذكرت، في وقت سابق، أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس ألغى زيارة مقررة إلى النرويج يوم الجمعة، وسيتوجه بدلاً من ذلك إلى بلجيكا لمناقشة ملف الأصول مع دي ويفر.
وتتهم المفوضية الأوروبية بالضغط المستمر لحشد موافقة دول الاتحاد على استخدام الأصول السيادية الروسية لصالح أوكرانيا، وسط نقاشات حول قرض يتراوح بين 185 و210 مليارات يورو، على أن تقوم كييف بسداده "بعد انتهاء النزاع" وفي حال حصولها على تعويضات من موسكو.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن فكرة دفع موسكو تعويضات لأوكرانيا "منفصلة عن الواقع"، واتهمت بروكسل بمواصلة "سرقة" الأصول الروسية.

وبعد بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، جمّد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع نحو نصف احتياطات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، بما يقارب 300 مليار يورو، منها أكثر من 200 مليار يورو داخل الاتحاد، وقرابة 180 مليار يورو في حسابات يوروكلير.
مقر الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2025
تقرير: مصادرة الأصول الروسية تهدد الاتحاد الأوروبي بخسائر ضخمة تتجاوز 190 مليار دولار
أمس, 03:55 GMT
وذكرت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد حوّل لأوكرانيا بين يناير ونوفمبر 2025 نحو 18.1 مليار يورو من عوائد الأصول الروسية المجمدة.
وتصف موسكو تجميد الأصول بأنه "سرقة"، مشددة على أن الغرب يستهدف ليس فقط أموال الأفراد الروس بل أيضاً الأصول السيادية للدولة.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أكد أن بلاده سترد على أي مصادرة للأصول، مشيراً إلى أن روسيا تملك القدرة على عدم إعادة الأموال التي تحتفظ بها الدول الغربية داخل الأراضي الروسية.
