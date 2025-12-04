https://sarabic.ae/20251204/موسكو-إجراءات-الاتحاد-الأوروبي-غير-القانونية-ضد-الأصول-الروسية-ستواجه-برد-قاس-1107807180.html

موسكو: إجراءات الاتحاد الأوروبي غير القانونية ضد الأصول الروسية ستواجه برد قاس

موسكو: إجراءات الاتحاد الأوروبي غير القانونية ضد الأصول الروسية ستواجه برد قاس

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن أي إجراءات غير قانونية من جانب الاتحاد الأوروبي ضد الأصول الروسية ستواجه ردا...

وقال زاخاروفا في إحاطة صحفية: "بالطبع، أي إجراءات غير قانونية تتعلق باحتياطياتنا وأصولنا الحكومية لن تمر دون رد، لقد أكدنا ذلك مرارًا وتكرارًا. بالمناسبة، سيأتي رد فعل مماثل من جانبنا، وبالطبع، لن يمر هذا الوضع دون رد من المجتمع الدولي أيضًا، لأنه، أكرر، لا أحد في الاتحاد الأوروبي يحاول حتى إخفاء حقيقة عدم وجود أي أساس قانوني لمثل هذه الإجراءات".وكتبت زاخاروفا على قناتها في "تلغرام": "روسيا وحدها لها الحق في تقرير مصير الأصول الروسية. وعلى من يحتفظون بأموال روسية بشكل غير قانوني إعادتها إذا لم يرغبوا في أن يوصموا بلصوص اليورو ويواجهوا أقسى رد ممكن على جريمتهم".وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد قال إنه يود أن يتولى الأوروبيون إدارة الأصول الروسية المجمدة.ووصفت وزارة الخارجية الروسية، مرارًا، تجميد أصول روسيا في أوروبا، بأنه "سرقة صريحة"، مشيرة إلى أن "الاتحاد الأوروبي يستهدف ليس فقط أموال الأفراد الروس، بل الأصول السيادية أيضًا".يذكر أنه بعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، جمّد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي، أي ما يقارب 300 مليار يورو. يحتفظ بأكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات لدى "يوروكلير" البلجيكي، أحد أكبر أنظمة المقاصة والتسوية في العالم.

