الخارجية الروسية: كييف تشن هجوما إرهابيا جديدا في البحر الأسود
الخارجية الروسية: كييف تشن هجوما إرهابيا جديدا في البحر الأسود
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، خلال كلمة لها في المؤتمر الدولي "الحرب الوطنية العظمى في الذاكرة الجماعية لشعوب...
الخارجية الروسية: موسكو تدين الهجمات الإرهابية التي شنتها كييف على ناقلات النفط في البحر الأسودالخارجية التركية تدين الهجوم على ناقلات النفط قرب سواحلها
الخارجية الروسية: كييف تشن هجوما إرهابيا جديدا في البحر الأسود
10:53 GMT 04.12.2025 (تم التحديث: 12:07 GMT 04.12.2025)
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، خلال كلمة لها في المؤتمر الدولي "الحرب الوطنية العظمى في الذاكرة الجماعية لشعوب الرابطة: في الذكرى لـ 80 للنصر"، الذي ينعقد يومي 4 -5 ديسمبر/كانون الأول، بأن نظام كييف تجاهل تحذيرات تركيا وشن هجوما إرهابيا آخر على سفينة روسية في البحر الأسود.
وقالت زاخاروفا: "لقد سبق أن علقنا على هجوم كييف
الإرهابي على ناقلتي نفط في البحر الأسود قبالة سواحل تركيا، يبدو أن كييف تجاهلت رد الفعل الواضح من أنقرة وأستانا، ووافقت على هجوم جديد في الأول من ديسمبر، باستخدام قوارب ضد سفينة تجارية روسية
تقع على بعد 80 ميلا بحريا من سواحل تركيا".
وأوضحت زاخاروفا أن "الدول الغربية، التي تفقد هيمنتها العالمية، هي من تروج لهذه الهجمات
".
وفي وقت سابق، أعلنت المديرية العامة للملاحة التركية تعرّض سفينة في البحر الأسود كانت متجهة من روسيا إلى جورجيا، إلى هجوم، دون تسجيل إصابات أو صدور أي طلب استغاثة من طاقمها.
وقالت المديرية العامة للملاحة التركية في بيان: "تعرض سفينة محملة بزيت دوار الشمس، على بعد 80 ميلا من السواحل التركية
، إلى هجوم أثناء توجهها من روسيا إلى جورجيا".
وأضافت أن "طاقم السفينة البالغ 13 فردا لم يصب بأذى جراء الهجوم، ولم يقدم أي طلب استغاثة"، مشيرة إلى أن السفينة تتجه نحو ولاية سينوب شمالي تركيا.
وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في وقت سابق، بأن الهجوم على ناقلات النفط في المياه الإقليمية التركية يكشف طبيعة نظام كييف، كما يشكل انتهاكا للسيادة التركية.
ووصف بيسكوف استهداف ناقلات النفط في البحر الأسود بأنه "انتهاك صارخ للسيادة التركية"، مشيرا إلى أن "هذا الحادث مشين للغاية، لا سيما أنه يشكل انتهاكا لسيادة الجمهورية التركية".