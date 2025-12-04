عربي
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251204/الخارجية-الروسية-كييف-تشن-هجوما-إرهابيا-جديدا-في-البحر-الأسود-1107805531.html
الخارجية الروسية: كييف تشن هجوما إرهابيا جديدا في البحر الأسود
الخارجية الروسية: كييف تشن هجوما إرهابيا جديدا في البحر الأسود
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، خلال كلمة لها في المؤتمر الدولي "الحرب الوطنية العظمى في الذاكرة الجماعية لشعوب... 04.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-04T10:53+0000
2025-12-04T12:07+0000
روسيا
اخبار روسيا
اخبار روسيا الان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/14/1098798534_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d668a7cdfc6142ebc7511465c4f5dfa8.jpg
وقالت زاخاروفا: "لقد سبق أن علقنا على هجوم كييف الإرهابي على ناقلتي نفط في البحر الأسود قبالة سواحل تركيا، يبدو أن كييف تجاهلت رد الفعل الواضح من أنقرة وأستانا، ووافقت على هجوم جديد في الأول من ديسمبر، باستخدام قوارب ضد سفينة تجارية روسية تقع على بعد 80 ميلا بحريا من سواحل تركيا".وأوضحت زاخاروفا أن "الدول الغربية، التي تفقد هيمنتها العالمية، هي من تروج لهذه الهجمات".وقالت المديرية العامة للملاحة التركية في بيان: "تعرض سفينة محملة بزيت دوار الشمس، على بعد 80 ميلا من السواحل التركية، إلى هجوم أثناء توجهها من روسيا إلى جورجيا".ووصف بيسكوف استهداف ناقلات النفط في البحر الأسود بأنه "انتهاك صارخ للسيادة التركية"، مشيرا إلى أن "هذا الحادث مشين للغاية، لا سيما أنه يشكل انتهاكا لسيادة الجمهورية التركية".الخارجية الروسية: موسكو تدين الهجمات الإرهابية التي شنتها كييف على ناقلات النفط في البحر الأسودالخارجية التركية تدين الهجوم على ناقلات النفط قرب سواحلها
https://sarabic.ae/20251202/السلطات-التركية-سفينة-روسية-تتعرض-لهجوم-بالبحر-الأسود-دون-تسجيل-إصابات-1107698782.html
https://sarabic.ae/20251203/أردوغان-تركيا-تبذل-جهودا-لإنجاح-مسار-السلام-بين-روسيا-وأوكرانيا-1107785260.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/14/1098798534_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_58df9314fe20794facd84825a79b5d6e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, اخبار روسيا, اخبار روسيا الان
روسيا, اخبار روسيا, اخبار روسيا الان

الخارجية الروسية: كييف تشن هجوما إرهابيا جديدا في البحر الأسود

10:53 GMT 04.12.2025 (تم التحديث: 12:07 GMT 04.12.2025)
© Sputnik . Natalia Seliverstovaمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstova
تابعنا عبر
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، خلال كلمة لها في المؤتمر الدولي "الحرب الوطنية العظمى في الذاكرة الجماعية لشعوب الرابطة: في الذكرى لـ 80 للنصر"، الذي ينعقد يومي 4 -5 ديسمبر/كانون الأول، بأن نظام كييف تجاهل تحذيرات تركيا وشن هجوما إرهابيا آخر على سفينة روسية في البحر الأسود.
وقالت زاخاروفا: "لقد سبق أن علقنا على هجوم كييف الإرهابي على ناقلتي نفط في البحر الأسود قبالة سواحل تركيا، يبدو أن كييف تجاهلت رد الفعل الواضح من أنقرة وأستانا، ووافقت على هجوم جديد في الأول من ديسمبر، باستخدام قوارب ضد سفينة تجارية روسية تقع على بعد 80 ميلا بحريا من سواحل تركيا".
وأوضحت زاخاروفا أن "الدول الغربية، التي تفقد هيمنتها العالمية، هي من تروج لهذه الهجمات".
سفينة شحن - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
السلطات التركية: سفينة روسية تتعرض لهجوم بالبحر الأسود دون تسجيل إصابات
2 ديسمبر, 07:25 GMT

وفي وقت سابق، أعلنت المديرية العامة للملاحة التركية تعرّض سفينة في البحر الأسود كانت متجهة من روسيا إلى جورجيا، إلى هجوم، دون تسجيل إصابات أو صدور أي طلب استغاثة من طاقمها.

وقالت المديرية العامة للملاحة التركية في بيان: "تعرض سفينة محملة بزيت دوار الشمس، على بعد 80 ميلا من السواحل التركية، إلى هجوم أثناء توجهها من روسيا إلى جورجيا".

وأضافت أن "طاقم السفينة البالغ 13 فردا لم يصب بأذى جراء الهجوم، ولم يقدم أي طلب استغاثة"، مشيرة إلى أن السفينة تتجه نحو ولاية سينوب شمالي تركيا.

الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2025
أردوغان: تركيا تبذل جهودا لإنجاح مسار السلام بين روسيا وأوكرانيا
أمس, 17:01 GMT

وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في وقت سابق، بأن الهجوم على ناقلات النفط في المياه الإقليمية التركية يكشف طبيعة نظام كييف، كما يشكل انتهاكا للسيادة التركية.

ووصف بيسكوف استهداف ناقلات النفط في البحر الأسود بأنه "انتهاك صارخ للسيادة التركية"، مشيرا إلى أن "هذا الحادث مشين للغاية، لا سيما أنه يشكل انتهاكا لسيادة الجمهورية التركية".
الخارجية الروسية: موسكو تدين الهجمات الإرهابية التي شنتها كييف على ناقلات النفط في البحر الأسود
الخارجية التركية تدين الهجوم على ناقلات النفط قرب سواحلها
