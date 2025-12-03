https://sarabic.ae/20251203/ترامب-شروط-التسوية-أمام-كييف-تدهورت-كثيرا-منذ-لقائي-مع-زيلينسكي-1107793669.html
ترامب: شروط التسوية أمام كييف تدهورت كثيرا منذ لقائي مع زيلينسكي
ترامب: شروط التسوية أمام كييف تدهورت كثيرا منذ لقائي مع زيلينسكي
سبوتنيك عربي
اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن ظروف التسوية بالنسبة لأوكرانيا تدهورت بشكل كبير منذ لقائه بفلاديمير زيلينسكي. 03.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-03T22:25+0000
2025-12-03T22:25+0000
2025-12-03T22:34+0000
ترامب
زيلينسكي
الولايات المتحدة الأمريكية
العملية العسكرية الروسية الخاصة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0a/1105844955_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_a47e1d977d68fb5bf0b4f97aac907671.jpg
وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "تعلمون، عندما كنت في هذا المكتب قلت إنه لا توجد لديكم أي أوراق رابحة. قلت لزيلينسكي: ليست لديكم أي أوراق. كان ذلك الوقت هو الأفضل للتوصل إلى اتفاق. حينها كان الظرف مناسبًا للتسوية بشكل أكبر بكثير".وأضاف الرئيس الأمريكي أن زيلينسكي، وعلى الرغم من نصيحته، اختار عدم المضي في ذلك الاتجاه.وكان ترامب قد صرّح في فبراير/شباط بأن زيلينسكي"لا يملك أي أوراق رابحة" تتيح له التفاوض بنجاح مع روسيا.وقال ترامب أنه واجه صعوبة مع زيلينسكي في الحديث عن التسوية الأوكرانية، مشيرا إلى أنه لا يزال يعتبره أعظم تاجر في العالم.واستقبل بوتين ويتكوف وكوشنر في الكرملين يوم الثلاثاء، حيث ناقش الطرفان على مدى نحو خمس ساعات الملامح الأساسية للخطة الأمريكية للسلام، دون التوصل إلى صيغة تسوية نهائية.واتفق الطرفان على مواصلة العمل وعدم كشف تفاصيل ما دار في الجلسة. وضم الوفد الروسي كيريل دميترييف مدير الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، إلى جانب مساعد الرئيس يوري أوشاكوف.وقبل التوجه إلى موسكو، التقت الوفود الأمريكية ممثلين عن أوكرانيا. ووفق وسائل إعلام غربية، شملت المباحثات في ولاية فلوريدا قضايا تبادل الأراضي، وضمانات الأمن، واستحالة انضمام أوكرانيا إلى الناتو، دون التوصل إلى اتفاق نهائي.كما ذكرت تقارير إعلامية أن الوفد الأمريكي كان يخطط لزيارة دولة أوروبية للقاء فلاديمير زيلينسكي بعد اجتماعه مع بوتين، لكن الاجتماع أُلغي لاحقاً. وقال زيلينسكي اليوم إنه يجري التحضير للقاء جديد بين وفده وممثلي ترامب.
https://sarabic.ae/20250516/ترامب-زيلينسكي-لا-يملك-أي-أوراق-رابحة-في-موقفه-التفاوضي-1100647827.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0a/1105844955_49:0:937:666_1920x0_80_0_0_d0e230a00657f4ea9d72106b929babeb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ترامب, زيلينسكي, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب, زيلينسكي, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب: شروط التسوية أمام كييف تدهورت كثيرا منذ لقائي مع زيلينسكي
22:25 GMT 03.12.2025 (تم التحديث: 22:34 GMT 03.12.2025)
اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن ظروف التسوية بالنسبة لأوكرانيا تدهورت بشكل كبير منذ لقائه بفلاديمير زيلينسكي.
وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "تعلمون، عندما كنت في هذا المكتب قلت إنه لا توجد لديكم أي أوراق رابحة. قلت لزيلينسكي: ليست لديكم أي أوراق. كان ذلك الوقت هو الأفضل للتوصل إلى اتفاق. حينها كان الظرف مناسبًا للتسوية بشكل أكبر بكثير".
وأضاف الرئيس الأمريكي أن زيلينسكي، وعلى الرغم من نصيحته، اختار عدم المضي في ذلك الاتجاه.
وكان ترامب قد صرّح في فبراير/شباط بأن زيلينسكي"لا يملك أي أوراق رابحة"
تتيح له التفاوض بنجاح مع روسيا.
وقال ترامب أنه واجه صعوبة مع زيلينسكي في الحديث عن التسوية الأوكرانية، مشيرا إلى أنه لا يزال يعتبره أعظم تاجر في العالم.
واستقبل بوتين ويتكوف وكوشنر في الكرملين يوم الثلاثاء، حيث ناقش الطرفان على مدى نحو خمس ساعات الملامح الأساسية للخطة الأمريكية للسلام، دون التوصل إلى صيغة تسوية نهائية.
واتفق الطرفان على مواصلة العمل وعدم كشف تفاصيل ما دار في الجلسة. وضم الوفد الروسي كيريل دميترييف مدير الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، إلى جانب مساعد الرئيس يوري أوشاكوف.
وقبل التوجه إلى موسكو، التقت الوفود الأمريكية ممثلين عن أوكرانيا. ووفق وسائل إعلام غربية، شملت المباحثات في ولاية فلوريدا قضايا تبادل الأراضي، وضمانات الأمن، واستحالة انضمام أوكرانيا إلى الناتو، دون التوصل إلى اتفاق نهائي.
كما ذكرت تقارير إعلامية أن الوفد الأمريكي كان يخطط لزيارة دولة أوروبية للقاء فلاديمير زيلينسكي بعد اجتماعه مع بوتين، لكن الاجتماع أُلغي لاحقاً. وقال زيلينسكي اليوم إنه يجري التحضير للقاء جديد بين وفده وممثلي ترامب.