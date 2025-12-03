ترامب: شروط التسوية أمام كييف تدهورت كثيرا منذ لقائي مع زيلينسكي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
بعد مظاهرات في ليبيا عقيلة صالح يدعو إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت
10:03 GMT
45 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:28 GMT
31 د
من الملعب
آرسنال" يسقط في فخ التعادل و"ريال مدريد" يهدي الصدارة لـ"برشلونة
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
12:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
12:44 GMT
16 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
خبير: اليابان لم تتنازل عن جزر الكوريل ولكنها لا تريد إشعال التوتر في شمال شرق آسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد طلبه عفوا رئاسيا.. نتنياهو بين استمرار سلطته أو نهايته السياسية
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
آرسنال" يسقط في فخ التعادل و"ريال مدريد" يهدي الصدارة لـ"برشلونة
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:29 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:03 GMT
14 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
12:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
12:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
13:03 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
13:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: قرارات الجمعية العامة سلطة معنوية تضغط على إسرائيل
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول سوري: أي حل مع إسرائيل يجب أن يكون ضمن الثوابت السورية والعربية
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
التغيرات المناخية تهدد مدنا كبري بالزلازل
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251203/ترامب-شروط-التسوية-أمام-كييف-تدهورت-كثيرا-منذ-لقائي-مع-زيلينسكي-1107793669.html
ترامب: شروط التسوية أمام كييف تدهورت كثيرا منذ لقائي مع زيلينسكي
ترامب: شروط التسوية أمام كييف تدهورت كثيرا منذ لقائي مع زيلينسكي
سبوتنيك عربي
اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن ظروف التسوية بالنسبة لأوكرانيا تدهورت بشكل كبير منذ لقائه بفلاديمير زيلينسكي. 03.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-03T22:25+0000
2025-12-03T22:34+0000
ترامب
زيلينسكي
الولايات المتحدة الأمريكية
العملية العسكرية الروسية الخاصة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0a/1105844955_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_a47e1d977d68fb5bf0b4f97aac907671.jpg
وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "تعلمون، عندما كنت في هذا المكتب قلت إنه لا توجد لديكم أي أوراق رابحة. قلت لزيلينسكي: ليست لديكم أي أوراق. كان ذلك الوقت هو الأفضل للتوصل إلى اتفاق. حينها كان الظرف مناسبًا للتسوية بشكل أكبر بكثير".وأضاف الرئيس الأمريكي أن زيلينسكي، وعلى الرغم من نصيحته، اختار عدم المضي في ذلك الاتجاه.وكان ترامب قد صرّح في فبراير/شباط بأن زيلينسكي"لا يملك أي أوراق رابحة" تتيح له التفاوض بنجاح مع روسيا.وقال ترامب أنه واجه صعوبة مع زيلينسكي في الحديث عن التسوية الأوكرانية، مشيرا إلى أنه لا يزال يعتبره أعظم تاجر في العالم.واستقبل بوتين ويتكوف وكوشنر في الكرملين يوم الثلاثاء، حيث ناقش الطرفان على مدى نحو خمس ساعات الملامح الأساسية للخطة الأمريكية للسلام، دون التوصل إلى صيغة تسوية نهائية.واتفق الطرفان على مواصلة العمل وعدم كشف تفاصيل ما دار في الجلسة. وضم الوفد الروسي كيريل دميترييف مدير الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، إلى جانب مساعد الرئيس يوري أوشاكوف.وقبل التوجه إلى موسكو، التقت الوفود الأمريكية ممثلين عن أوكرانيا. ووفق وسائل إعلام غربية، شملت المباحثات في ولاية فلوريدا قضايا تبادل الأراضي، وضمانات الأمن، واستحالة انضمام أوكرانيا إلى الناتو، دون التوصل إلى اتفاق نهائي.كما ذكرت تقارير إعلامية أن الوفد الأمريكي كان يخطط لزيارة دولة أوروبية للقاء فلاديمير زيلينسكي بعد اجتماعه مع بوتين، لكن الاجتماع أُلغي لاحقاً. وقال زيلينسكي اليوم إنه يجري التحضير للقاء جديد بين وفده وممثلي ترامب.
https://sarabic.ae/20250516/ترامب-زيلينسكي-لا-يملك-أي-أوراق-رابحة-في-موقفه-التفاوضي-1100647827.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0a/1105844955_49:0:937:666_1920x0_80_0_0_d0e230a00657f4ea9d72106b929babeb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ترامب, زيلينسكي, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب, زيلينسكي, الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب: شروط التسوية أمام كييف تدهورت كثيرا منذ لقائي مع زيلينسكي

22:25 GMT 03.12.2025 (تم التحديث: 22:34 GMT 03.12.2025)
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن ظروف التسوية بالنسبة لأوكرانيا تدهورت بشكل كبير منذ لقائه بفلاديمير زيلينسكي.
وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "تعلمون، عندما كنت في هذا المكتب قلت إنه لا توجد لديكم أي أوراق رابحة. قلت لزيلينسكي: ليست لديكم أي أوراق. كان ذلك الوقت هو الأفضل للتوصل إلى اتفاق. حينها كان الظرف مناسبًا للتسوية بشكل أكبر بكثير".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في البيت الأبيض، واشنطن، 28 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب: زيلينسكي لا يملك أي أوراق رابحة في موقفه التفاوضي
16 مايو, 22:54 GMT
وأضاف الرئيس الأمريكي أن زيلينسكي، وعلى الرغم من نصيحته، اختار عدم المضي في ذلك الاتجاه.
وكان ترامب قد صرّح في فبراير/شباط بأن زيلينسكي"لا يملك أي أوراق رابحة" تتيح له التفاوض بنجاح مع روسيا.
وقال ترامب أنه واجه صعوبة مع زيلينسكي في الحديث عن التسوية الأوكرانية، مشيرا إلى أنه لا يزال يعتبره أعظم تاجر في العالم.
واستقبل بوتين ويتكوف وكوشنر في الكرملين يوم الثلاثاء، حيث ناقش الطرفان على مدى نحو خمس ساعات الملامح الأساسية للخطة الأمريكية للسلام، دون التوصل إلى صيغة تسوية نهائية.
واتفق الطرفان على مواصلة العمل وعدم كشف تفاصيل ما دار في الجلسة. وضم الوفد الروسي كيريل دميترييف مدير الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، إلى جانب مساعد الرئيس يوري أوشاكوف.
وقبل التوجه إلى موسكو، التقت الوفود الأمريكية ممثلين عن أوكرانيا. ووفق وسائل إعلام غربية، شملت المباحثات في ولاية فلوريدا قضايا تبادل الأراضي، وضمانات الأمن، واستحالة انضمام أوكرانيا إلى الناتو، دون التوصل إلى اتفاق نهائي.
كما ذكرت تقارير إعلامية أن الوفد الأمريكي كان يخطط لزيارة دولة أوروبية للقاء فلاديمير زيلينسكي بعد اجتماعه مع بوتين، لكن الاجتماع أُلغي لاحقاً. وقال زيلينسكي اليوم إنه يجري التحضير للقاء جديد بين وفده وممثلي ترامب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала