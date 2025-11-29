https://sarabic.ae/20251129/الخارجية-التركية-تدين-الهجوم-على-ناقلات-النفط-قرب-سواحلها-1107626052.html
الخارجية التركية تدين الهجوم على ناقلات النفط قرب سواحلها
أفادت هيئة الملاحة البحرية التركية يوم الجمعة، أن ناقلة النفط "كايروس" التي ترفع علم غامبيا اشتعلت فيها النيران في البحر الأسود على بُعد 28 ميلًا من سواحل تركيا بسبب تدخل خارجي.وتم إجلاء 25 من أفراد الطاقم بنجاح.وفي وقت لاحق، أفاد طاقم ناقلة النفط "فيرات" أن السفينة تعرضت للهجوم على بُعد 35 ميلًا من سواحل تركيا.وكان على متنها 20 فردًا من أفراد الطاقم، وأكدوا جميعًا أنهم لن يغادروا السفينة.وفي يوم السبت، تعرضت الناقلة لهجوم جديد من قبل زوارق بحرية مسيرة.قال كيسيلي على موقع "إكس"، "نشعر بقلق بالغ إزاء الهجمات التي وقعت يوم الجمعة 28 نوفمبر/تشرين الثاني على ناقلتي نفط تحملان علم غامبيا، كايروس وفيرات، في البحر الأسود. وقد شكلت هذه الحوادث في منطقتنا الاقتصادية الخالصة مخاطر جسيمة على سلامة الملاحة البحرية، وحياة البشر، والممتلكات، والبيئة في المنطقة".وأشار كيسيلي إلى أن أنقرة تُبقي على اتصال مع الأطراف المعنية لمنع امتداد الصراع إلى البحر الأسود، ومنع أي تأثير سلبي على المصالح الاقتصادية التركية.
