شركة "أمبري" البريطانية تعلن عن انفجار استهدف ناقلة نفط قبالة سواحل اليمن

أعلنت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، اليوم السبت، أن ناقلة نفط تحمل علم الكاميرون استغاثت بعد انفجار على متنها على بعد 60 ميلا بحريا جنوب اليمن. 18.10.2025, سبوتنيك عربي

وقالت شركة "أمبري" البريطانية، في بيان لها، إن طاقم ناقلة النفط قال إنه يريد ترك السفينة وإن عملية البحث والإنقاذ جارية، مضيفا أنها تلقت تقريرا عن تعرض سفينة لهجوم بمقذوف غير معلوم أسفر عن نشوب حريق على بعد 116 ميلا بحريا شرقي عدن في اليمن.وكانت "أنصار الله"، أعلنت في 28 يوليو/ تموز الماضي، تصعيد هجماتها على إسرائيل، والبدء في المرحلة الرابعة من "الحصار البحري على إسرائيل"، متوعدة باستهداف السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية بغض النظر عن جنسيتها وفي أي مكان تطاله قوات الجماعة، ردًا على استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وأواخر يوليو/تموز الماضي، كشف زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، عن إطلاق قواته 1679 صاروخًا وطائرة مسيرة وزورقًا حربيًا، على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأمريكا وبريطانيا، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.وتشن جماعة "أنصار الله" هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023؛ ردا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة، في 18 مارس/ آذار الماضي، كثفت جماعة "أنصار الله" في اليمن هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، ما دفع القوات الأمريكية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن في السادس من مايو/ أيار الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

