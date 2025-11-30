https://sarabic.ae/20251130/الخارجية-الروسية-موسكو-تدين-الهجمات-الإرهابية-التي-شنتها-كييف-على-ناقلات-النفط-في-البحر-الأسود-1107642202.html

الخارجية الروسية: موسكو تدين الهجمات الإرهابية التي شنتها كييف على ناقلات النفط في البحر الأسود

الخارجية الروسية: موسكو تدين الهجمات الإرهابية التي شنتها كييف على ناقلات النفط في البحر الأسود

سبوتنيك عربي

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن روسيا تُدين بشدة الهجمات الإرهابية التي شنتها كييف على ناقلات النفط في البحر الأسود والبنية... 30.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-30T12:04+0000

2025-11-30T12:04+0000

2025-11-30T12:04+0000

روسيا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_8a13bcd9cd4801a7d636eec6eb13946e.jpg

وأضافت زاخاروفا في تعليق نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "ندين بشدة الهجمات الإرهابية وأعمال جميع الأطراف التي ساهمت في تخطيطها وتنفيذها".وأشارت زاخاروفا إلى أن رعاة كييف سعوا إلى تحويل انتباه الرأي العام الأوكراني إلى الهجمات الإرهابية في البحر الأسود في ظل فضيحة الفساد.وأعربت أنقرة عن قلقها إزاء الهجمات على ناقلتي نفط في البحر الأسود، والتي هددت الأرواح والشحن والبيئة، وفقًا لما صرّح به المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، أونجو كيسيلي، مساء أمس.أفادت هيئة الملاحة البحرية التركية، يوم الجمعة، أن ناقلة النفط "كايروس" التي ترفع علم غامبيا اشتعلت فيها النيران في البحر الأسود على بُعد 28 ميلًا من سواحل تركيا بسبب تدخل خارجي. وتم إجلاء 25 من أفراد الطاقم بنجاح.وفي وقت لاحق، أفاد طاقم ناقلة النفط "فيرات" أن السفينة تعرضت للهجوم على بُعد 35 ميلًا من سواحل تركيا.وكان على متنها 20 فردًا من أفراد الطاقم، وأكدوا جميعًا أنهم لن يغادروا السفينة.قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، أونجو كيسيلي، على موقع "إكس": "نشعر بقلق بالغ إزاء الهجمات التي وقعت يوم الجمعة 28 نوفمبر/تشرين الثاني على ناقلتي نفط تحملان علم غامبيا، كايروس وفيرات، في البحر الأسود. وقد شكلت هذه الحوادث في منطقتنا الاقتصادية الخالصة مخاطر جسيمة على سلامة الملاحة البحرية، وحياة البشر، والممتلكات، والبيئة في المنطقة".وأشار كيسيلي إلى أن أنقرة تبقى على اتصال مع الأطراف المعنية لمنع امتداد الصراع إلى البحر الأسود، ومنع أي تأثير سلبي على المصالح الاقتصادية التركية.

https://sarabic.ae/20251129/الخارجية-التركية-تدين-الهجوم-على-ناقلات-النفط-قرب-سواحلها-1107626052.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم