الخارجية الروسية: موسكو تدين الهجمات الإرهابية التي شنتها كييف على ناقلات النفط في البحر الأسود

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
09:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
من الملعب
بداية قوية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.. ورمضان صبحي في مأزق قد ينهي مسيرته!
10:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: انهيار اقتصاد أوروبا قادم وعلى الدول العربية الحذر
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قمة أفريقيا – أوروبا في أنجولا تبحث تعزيز الشراكة الفعلية بدلا من الوعود فقط
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
خطوط التماس
دور صور الريادي في المتوسط في الألف الأول قبل الميلاد
12:03 GMT
46 د
الإنسان والثقافة
من كوخ الصياد إلى قمة المجد: أسطورة لومونوسوف العلمية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
17:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
الكرملين: مناقشة معايير الخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا ستجرى في موسكو
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا يعني قرار ترامب بوقف الهجرة من "دول العالم الثالث"
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:16 GMT
15 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
11:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
مساحة حرة
كيف ساهم الذكاء الاصطناعي في زيادة العنف ضد النساء؟
12:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا يعني قرار ترامب بوقف الهجرة من "دول العالم الثالث"
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
17:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
19:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251130/الخارجية-الروسية-موسكو-تدين-الهجمات-الإرهابية-التي-شنتها-كييف-على-ناقلات-النفط-في-البحر-الأسود-1107642202.html
الخارجية الروسية: موسكو تدين الهجمات الإرهابية التي شنتها كييف على ناقلات النفط في البحر الأسود
الخارجية الروسية: موسكو تدين الهجمات الإرهابية التي شنتها كييف على ناقلات النفط في البحر الأسود
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن روسيا تُدين بشدة الهجمات الإرهابية التي شنتها كييف على ناقلات النفط في البحر الأسود والبنية... 30.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-30T12:04+0000
2025-11-30T12:04+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_8a13bcd9cd4801a7d636eec6eb13946e.jpg
وأضافت زاخاروفا في تعليق نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "ندين بشدة الهجمات الإرهابية وأعمال جميع الأطراف التي ساهمت في تخطيطها وتنفيذها".وأشارت زاخاروفا إلى أن رعاة كييف سعوا إلى تحويل انتباه الرأي العام الأوكراني إلى الهجمات الإرهابية في البحر الأسود في ظل فضيحة الفساد.وأعربت أنقرة عن قلقها إزاء الهجمات على ناقلتي نفط في البحر الأسود، والتي هددت الأرواح والشحن والبيئة، وفقًا لما صرّح به المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، أونجو كيسيلي، مساء أمس.أفادت هيئة الملاحة البحرية التركية، يوم الجمعة، أن ناقلة النفط "كايروس" التي ترفع علم غامبيا اشتعلت فيها النيران في البحر الأسود على بُعد 28 ميلًا من سواحل تركيا بسبب تدخل خارجي. وتم إجلاء 25 من أفراد الطاقم بنجاح.وفي وقت لاحق، أفاد طاقم ناقلة النفط "فيرات" أن السفينة تعرضت للهجوم على بُعد 35 ميلًا من سواحل تركيا.وكان على متنها 20 فردًا من أفراد الطاقم، وأكدوا جميعًا أنهم لن يغادروا السفينة.قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، أونجو كيسيلي، على موقع "إكس": "نشعر بقلق بالغ إزاء الهجمات التي وقعت يوم الجمعة 28 نوفمبر/تشرين الثاني على ناقلتي نفط تحملان علم غامبيا، كايروس وفيرات، في البحر الأسود. وقد شكلت هذه الحوادث في منطقتنا الاقتصادية الخالصة مخاطر جسيمة على سلامة الملاحة البحرية، وحياة البشر، والممتلكات، والبيئة في المنطقة".وأشار كيسيلي إلى أن أنقرة تبقى على اتصال مع الأطراف المعنية لمنع امتداد الصراع إلى البحر الأسود، ومنع أي تأثير سلبي على المصالح الاقتصادية التركية.
https://sarabic.ae/20251129/الخارجية-التركية-تدين-الهجوم-على-ناقلات-النفط-قرب-سواحلها-1107626052.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_da92d22e5e92b452e22639a1bdbc6e9a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

الخارجية الروسية: موسكو تدين الهجمات الإرهابية التي شنتها كييف على ناقلات النفط في البحر الأسود

12:04 GMT 30.11.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورزخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن روسيا تُدين بشدة الهجمات الإرهابية التي شنتها كييف على ناقلات النفط في البحر الأسود والبنية التحتية لشركة النفط والغاز الأوكرانية في المياه قبالة نوفوروسيسك.
وأضافت زاخاروفا في تعليق نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "ندين بشدة الهجمات الإرهابية وأعمال جميع الأطراف التي ساهمت في تخطيطها وتنفيذها".
وأشارت زاخاروفا إلى أن رعاة كييف سعوا إلى تحويل انتباه الرأي العام الأوكراني إلى الهجمات الإرهابية في البحر الأسود في ظل فضيحة الفساد.
وأكدت زاخاروفا، أنه "من المهم أن يحوّل بعض رعاة كييف الغربيين انتباه الرأي العام الأوكراني إلى الهجمات البارزة على أهداف مدنية. إنهم يحاولون إظهار "نصر" وهمي آخر للأوكرانيين الذين طال إحباطهم، في ظل انهيار الجبهة في المنطقة العسكرية الشمالية والوضع المتردي للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأعربت أنقرة عن قلقها إزاء الهجمات على ناقلتي نفط في البحر الأسود، والتي هددت الأرواح والشحن والبيئة، وفقًا لما صرّح به المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، أونجو كيسيلي، مساء أمس.
أفادت هيئة الملاحة البحرية التركية، يوم الجمعة، أن ناقلة النفط "كايروس" التي ترفع علم غامبيا اشتعلت فيها النيران في البحر الأسود على بُعد 28 ميلًا من سواحل تركيا بسبب تدخل خارجي. وتم إجلاء 25 من أفراد الطاقم بنجاح.
ناقلة نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2025
الخارجية التركية تدين الهجوم على ناقلات النفط قرب سواحلها
أمس, 22:29 GMT
وفي وقت لاحق، أفاد طاقم ناقلة النفط "فيرات" أن السفينة تعرضت للهجوم على بُعد 35 ميلًا من سواحل تركيا.
وكان على متنها 20 فردًا من أفراد الطاقم، وأكدوا جميعًا أنهم لن يغادروا السفينة.
وفي يوم السبت، تعرضت الناقلة لهجوم جديد من قبل زوارق بحرية مسيرة.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، أونجو كيسيلي، على موقع "إكس": "نشعر بقلق بالغ إزاء الهجمات التي وقعت يوم الجمعة 28 نوفمبر/تشرين الثاني على ناقلتي نفط تحملان علم غامبيا، كايروس وفيرات، في البحر الأسود. وقد شكلت هذه الحوادث في منطقتنا الاقتصادية الخالصة مخاطر جسيمة على سلامة الملاحة البحرية، وحياة البشر، والممتلكات، والبيئة في المنطقة".
وأشار كيسيلي إلى أن أنقرة تبقى على اتصال مع الأطراف المعنية لمنع امتداد الصراع إلى البحر الأسود، ومنع أي تأثير سلبي على المصالح الاقتصادية التركية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала