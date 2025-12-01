إعلام: كييف تعلن مسؤوليتها عن الهجمات على ناقلتين قبالة السواحل التركية

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:16 GMT
15 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
11:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
مساحة حرة
كيف ساهم الذكاء الاصطناعي في زيادة العنف ضد النساء؟
12:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا يعني قرار ترامب بوقف الهجرة من "دول العالم الثالث"
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
17:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
السيسي: مصر ستحمل القضية الفلسطينية حتى قيام الدولة.. وشركة إيرباص تربك حركة الطيران العالمية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
بعد مظاهرات في ليبيا عقيلة صالح يدعو إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
17:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
17:38 GMT
6 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:44 GMT
16 د
أمساليوم
بث مباشر
إعلام: كييف تعلن مسؤوليتها عن الهجمات على ناقلتين قبالة السواحل التركية
إعلام: كييف تعلن مسؤوليتها عن الهجمات على ناقلتين قبالة السواحل التركية
أكدت كييف مسؤوليتها عن هجمات الزوارق المسيرة البحرية على ناقلتين قبالة السواحل التركية، وفقًا لما ذكرته صحيفة الغارديان، نقلاً عن مصدر في أجهزة الاستخبارات... 01.12.2025, سبوتنيك عربي
روسيا
ناقلة نفط
أخبار أوكرانيا
موسكو –سبوتنيك. يوم الجمعة، أفادت هيئة الملاحة البحرية التركية بأن ناقلة النفط "كايروس" التي ترفع علم غامبيا اشتعلت فيها النيران في البحر الأسود على بُعد 28 ميلاً من السواحل التركية بسبب قوة خارجية.وكان على متنها 20 فردًا من أفراد الطاقم، وأكدوا أنهم لن يتخلوا عن السفينة، يوم السبت، تعرضت الناقلة لهجوم جديد من قبل زوارق بحرية مسيرة.صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يوم الأحد، بأن القوى نفسها التي عرقلت سابقًا حوار التسوية متورطة في هجمات كييف الإرهابية في البحر الأسود، وهي الآن تسعى مجددًا إلى التصعيد العسكري.وسبق أن أعربت وزارة الخارجية التركية عن قلقها إزاء الهجمات على ناقلتي نفط في البحر الأسود، مشيرةً إلى أن هذه الأعمال تُشكل تهديدًا للأرواح البشرية والملاحة والبيئة.وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية التركية أن أنقرة تُواصل التواصل مع الأطراف المعنية لمنع امتداد الصراع إلى البحر الأسود، ومنع أي تأثير سلبي على المصالح الاقتصادية التركية.
أكدت كييف مسؤوليتها عن هجمات الزوارق المسيرة البحرية على ناقلتين قبالة السواحل التركية، وفقًا لما ذكرته صحيفة الغارديان، نقلاً عن مصدر في أجهزة الاستخبارات الأوكرانية.
موسكو –سبوتنيك. يوم الجمعة، أفادت هيئة الملاحة البحرية التركية بأن ناقلة النفط "كايروس" التي ترفع علم غامبيا اشتعلت فيها النيران في البحر الأسود على بُعد 28 ميلاً من السواحل التركية بسبب قوة خارجية.
وتم إجلاء 25 من أفراد الطاقم بنجاح، وفي وقت لاحق، أشار طاقم ناقلة النفط "فيرات" إلى تعرضها للهجوم على بُعد 35 ميلاً من السواحل التركية.
وكان على متنها 20 فردًا من أفراد الطاقم، وأكدوا أنهم لن يتخلوا عن السفينة، يوم السبت، تعرضت الناقلة لهجوم جديد من قبل زوارق بحرية مسيرة.
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يوم الأحد، بأن القوى نفسها التي عرقلت سابقًا حوار التسوية متورطة في هجمات كييف الإرهابية في البحر الأسود، وهي الآن تسعى مجددًا إلى التصعيد العسكري.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2025
الخارجية الروسية: موسكو تدين الهجمات الإرهابية التي شنتها كييف على ناقلات النفط في البحر الأسود
أمس, 12:04 GMT
وسبق أن أعربت وزارة الخارجية التركية عن قلقها إزاء الهجمات على ناقلتي نفط في البحر الأسود، مشيرةً إلى أن هذه الأعمال تُشكل تهديدًا للأرواح البشرية والملاحة والبيئة.
وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية التركية أن أنقرة تُواصل التواصل مع الأطراف المعنية لمنع امتداد الصراع إلى البحر الأسود، ومنع أي تأثير سلبي على المصالح الاقتصادية التركية.
