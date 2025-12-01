https://sarabic.ae/20251201/إعلام-كييف-تعلن-مسؤوليتها-عن-الهجمات-على-ناقلتين-قبالة-السواحل-التركية-1107659640.html
إعلام: كييف تعلن مسؤوليتها عن الهجمات على ناقلتين قبالة السواحل التركية
إعلام: كييف تعلن مسؤوليتها عن الهجمات على ناقلتين قبالة السواحل التركية
أكدت كييف مسؤوليتها عن هجمات الزوارق المسيرة البحرية على ناقلتين قبالة السواحل التركية، وفقًا لما ذكرته صحيفة الغارديان، نقلاً عن مصدر في أجهزة الاستخبارات
إعلام: كييف تعلن مسؤوليتها عن الهجمات على ناقلتين قبالة السواحل التركية
أكدت كييف مسؤوليتها عن هجمات الزوارق المسيرة البحرية على ناقلتين قبالة السواحل التركية، وفقًا لما ذكرته صحيفة الغارديان، نقلاً عن مصدر في أجهزة الاستخبارات الأوكرانية.
موسكو –سبوتنيك. يوم الجمعة، أفادت هيئة الملاحة البحرية التركية بأن ناقلة النفط "كايروس" التي ترفع علم غامبيا اشتعلت فيها النيران في البحر الأسود على بُعد 28 ميلاً من السواحل التركية بسبب قوة خارجية.
وتم إجلاء 25 من أفراد الطاقم بنجاح، وفي وقت لاحق، أشار طاقم ناقلة النفط "فيرات" إلى تعرضها للهجوم على بُعد 35 ميلاً من السواحل التركية.
وكان على متنها 20 فردًا من أفراد الطاقم، وأكدوا أنهم لن يتخلوا عن السفينة، يوم السبت، تعرضت الناقلة لهجوم جديد من قبل زوارق بحرية مسيرة.
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية
، ماريا زاخاروفا، يوم الأحد، بأن القوى نفسها التي عرقلت سابقًا حوار التسوية متورطة في هجمات كييف الإرهابية في البحر الأسود، وهي الآن تسعى مجددًا إلى التصعيد العسكري.
وسبق أن أعربت وزارة الخارجية التركية عن قلقها إزاء الهجمات على ناقلتي نفط في البحر الأسود، مشيرةً إلى أن هذه الأعمال تُشكل تهديدًا للأرواح البشرية والملاحة والبيئة.
وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية التركية أن أنقرة تُواصل التواصل مع الأطراف المعنية لمنع امتداد الصراع إلى البحر الأسود، ومنع أي تأثير سلبي على المصالح الاقتصادية التركية.