https://sarabic.ae/20251202/السلطات-التركية-سفينة-روسية-تتعرض-لهجوم-بالبحر-الأسود-دون-تسجيل-إصابات-1107698782.html

السلطات التركية: سفينة روسية تتعرض لهجوم بالبحر الأسود دون تسجيل إصابات

السلطات التركية: سفينة روسية تتعرض لهجوم بالبحر الأسود دون تسجيل إصابات

سبوتنيك عربي

أعلنت المديرية العامة للملاحة التركية، اليوم الثلاثاء، تعرض سفينة في البحر الأسود كانت متجهة من روسيا إلى جورجيا إلى هجوم، دون تسجيل إصابات أو صدور أي طلب... 02.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-02T07:25+0000

2025-12-02T07:25+0000

2025-12-02T07:50+0000

روسيا

العالم

البحر الأسود

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/08/1102502619_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bbbdcbbb46ff083b0df0210373a3e216.jpg

وقالت المديرية العامة للملاحة التركية في بيان: "تعرض سفينة محملة بزيت دوار الشمس، على بعد 80 ميلا من السواحل التركية، إلى هجوم أثناء توجهها من روسيا إلى جورجيا".وفي 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت تعرضت الناقلتان "كايروس" (Kairos) و"فيرات" (Virat)، اللتان تبحران تحت علم غامبيا، إلى هجوم بالقرب من الساحل التركي في البحر الأسود (28 و38 ميلا بحريا على التوالي).وكانت الناقلتان متجهتين إلى روسيا دون حمولة، وتم الإبلاغ عن اندلاع حريق في غرفة المحركات على متن "كايروس"، بينما أبلغ طاقم "فيرات" عن أضرار في هيكل السفينة دون وجود حريق كبير على متنها.وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أمس الاثنين، بأن الهجوم على ناقلات النفط في المياه الإقليمية التركية يكشف طبيعة نظام كييف، كما يشكل انتهاكا للسيادة التركية.ووصف بيسكوف استهداف ناقلات النفط في البحر الأسود بأنه "انتهاك صارخ للسيادة التركية"، مشيرا إلى أن "هذا الحادث مشين للغاية، لا سيما أنه يشكل انتهاكا لسيادة الجمهورية التركية".الخارجية الروسية: موسكو تدين الهجمات الإرهابية التي شنتها كييف على ناقلات النفط في البحر الأسود

https://sarabic.ae/20251201/أردوغان-التهديدات-الموجهة-للملاحة-في-البحر-الأسود-غير-مقبولة-1107687121.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, البحر الأسود