عربي
الاستخبارات الخارجية الروسية: فرنسا تبحث عن خيارات للتدخل المباشر في الصراع الأوكراني
السلطات التركية: سفينة روسية تتعرض لهجوم بالبحر الأسود دون تسجيل إصابات
أعلنت المديرية العامة للملاحة التركية، اليوم الثلاثاء، تعرض سفينة في البحر الأسود كانت متجهة من روسيا إلى جورجيا إلى هجوم، دون تسجيل إصابات أو صدور أي طلب...
وقالت المديرية العامة للملاحة التركية في بيان: "تعرض سفينة محملة بزيت دوار الشمس، على بعد 80 ميلا من السواحل التركية، إلى هجوم أثناء توجهها من روسيا إلى جورجيا".وفي 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت تعرضت الناقلتان "كايروس" (Kairos) و"فيرات" (Virat)، اللتان تبحران تحت علم غامبيا، إلى هجوم بالقرب من الساحل التركي في البحر الأسود (28 و38 ميلا بحريا على التوالي).وكانت الناقلتان متجهتين إلى روسيا دون حمولة، وتم الإبلاغ عن اندلاع حريق في غرفة المحركات على متن "كايروس"، بينما أبلغ طاقم "فيرات" عن أضرار في هيكل السفينة دون وجود حريق كبير على متنها.وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أمس الاثنين، بأن الهجوم على ناقلات النفط في المياه الإقليمية التركية يكشف طبيعة نظام كييف، كما يشكل انتهاكا للسيادة التركية.ووصف بيسكوف استهداف ناقلات النفط في البحر الأسود بأنه "انتهاك صارخ للسيادة التركية"، مشيرا إلى أن "هذا الحادث مشين للغاية، لا سيما أنه يشكل انتهاكا لسيادة الجمهورية التركية".الخارجية الروسية: موسكو تدين الهجمات الإرهابية التي شنتها كييف على ناقلات النفط في البحر الأسود
07:25 GMT 02.12.2025 (تم التحديث: 07:50 GMT 02.12.2025)
أعلنت المديرية العامة للملاحة التركية، اليوم الثلاثاء، تعرض سفينة في البحر الأسود كانت متجهة من روسيا إلى جورجيا إلى هجوم، دون تسجيل إصابات أو صدور أي طلب استغاثة من طاقمها.
وقالت المديرية العامة للملاحة التركية في بيان: "تعرض سفينة محملة بزيت دوار الشمس، على بعد 80 ميلا من السواحل التركية، إلى هجوم أثناء توجهها من روسيا إلى جورجيا".

وأضافت أن "طاقم السفينة البالغ 13 فردا لم يصب بأذى جراء الهجوم، ولم يقدم أي طلب استغاثة"، مشيرة إلى أن السفينة تتجه نحو ولاية سينوب شمالي تركيا.

الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أردوغان: التهديدات الموجهة للملاحة في البحر الأسود غير مقبولة
أمس, 17:28 GMT
وفي 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت تعرضت الناقلتان "كايروس" (Kairos) و"فيرات" (Virat)، اللتان تبحران تحت علم غامبيا، إلى هجوم بالقرب من الساحل التركي في البحر الأسود (28 و38 ميلا بحريا على التوالي).
وكانت الناقلتان متجهتين إلى روسيا دون حمولة، وتم الإبلاغ عن اندلاع حريق في غرفة المحركات على متن "كايروس"، بينما أبلغ طاقم "فيرات" عن أضرار في هيكل السفينة دون وجود حريق كبير على متنها.
وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أمس الاثنين، بأن الهجوم على ناقلات النفط في المياه الإقليمية التركية يكشف طبيعة نظام كييف، كما يشكل انتهاكا للسيادة التركية.
ووصف بيسكوف استهداف ناقلات النفط في البحر الأسود بأنه "انتهاك صارخ للسيادة التركية"، مشيرا إلى أن "هذا الحادث مشين للغاية، لا سيما أنه يشكل انتهاكا لسيادة الجمهورية التركية".
الخارجية الروسية: موسكو تدين الهجمات الإرهابية التي شنتها كييف على ناقلات النفط في البحر الأسود
