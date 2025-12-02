https://sarabic.ae/20251202/السلطات-التركية-سفينة-روسية-تتعرض-لهجوم-بالبحر-الأسود-دون-تسجيل-إصابات-1107698782.html
السلطات التركية: سفينة روسية تتعرض لهجوم بالبحر الأسود دون تسجيل إصابات
سبوتنيك عربي
أعلنت المديرية العامة للملاحة التركية، اليوم الثلاثاء، تعرض سفينة في البحر الأسود كانت متجهة من روسيا إلى جورجيا إلى هجوم، دون تسجيل إصابات أو صدور أي طلب... 02.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-02T07:25+0000
2025-12-02T07:25+0000
2025-12-02T07:50+0000
روسيا
العالم
البحر الأسود
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/08/1102502619_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bbbdcbbb46ff083b0df0210373a3e216.jpg
وقالت المديرية العامة للملاحة التركية في بيان: "تعرض سفينة محملة بزيت دوار الشمس، على بعد 80 ميلا من السواحل التركية، إلى هجوم أثناء توجهها من روسيا إلى جورجيا".وفي 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت تعرضت الناقلتان "كايروس" (Kairos) و"فيرات" (Virat)، اللتان تبحران تحت علم غامبيا، إلى هجوم بالقرب من الساحل التركي في البحر الأسود (28 و38 ميلا بحريا على التوالي).وكانت الناقلتان متجهتين إلى روسيا دون حمولة، وتم الإبلاغ عن اندلاع حريق في غرفة المحركات على متن "كايروس"، بينما أبلغ طاقم "فيرات" عن أضرار في هيكل السفينة دون وجود حريق كبير على متنها.وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أمس الاثنين، بأن الهجوم على ناقلات النفط في المياه الإقليمية التركية يكشف طبيعة نظام كييف، كما يشكل انتهاكا للسيادة التركية.ووصف بيسكوف استهداف ناقلات النفط في البحر الأسود بأنه "انتهاك صارخ للسيادة التركية"، مشيرا إلى أن "هذا الحادث مشين للغاية، لا سيما أنه يشكل انتهاكا لسيادة الجمهورية التركية".الخارجية الروسية: موسكو تدين الهجمات الإرهابية التي شنتها كييف على ناقلات النفط في البحر الأسود
روسيا, العالم, البحر الأسود
07:25 GMT 02.12.2025 (تم التحديث: 07:50 GMT 02.12.2025)
أعلنت المديرية العامة للملاحة التركية، اليوم الثلاثاء، تعرض سفينة في البحر الأسود كانت متجهة من روسيا إلى جورجيا إلى هجوم، دون تسجيل إصابات أو صدور أي طلب استغاثة من طاقمها.
وقالت المديرية العامة للملاحة التركية في بيان: "تعرض سفينة محملة بزيت دوار الشمس، على بعد 80 ميلا من السواحل التركية، إلى هجوم أثناء توجهها من روسيا إلى جورجيا".
وأضافت أن "طاقم السفينة البالغ 13 فردا لم يصب بأذى جراء الهجوم، ولم يقدم أي طلب استغاثة"، مشيرة إلى أن السفينة تتجه نحو ولاية سينوب شمالي تركيا.
وفي 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت تعرضت الناقلتان "كايروس" (Kairos) و"فيرات" (Virat)، اللتان تبحران تحت علم غامبيا، إلى هجوم بالقرب من الساحل التركي في البحر الأسود (28 و38 ميلا بحريا على التوالي).
وكانت الناقلتان متجهتين إلى روسيا دون حمولة، وتم الإبلاغ عن اندلاع حريق في غرفة المحركات على متن "كايروس"، بينما أبلغ طاقم "فيرات" عن أضرار في هيكل السفينة دون وجود حريق كبير على متنها.
وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أمس الاثنين، بأن الهجوم على ناقلات النفط في المياه الإقليمية التركية يكشف طبيعة نظام كييف، كما يشكل انتهاكا للسيادة التركية.
ووصف بيسكوف استهداف ناقلات النفط في البحر الأسود بأنه "انتهاك صارخ للسيادة التركية"، مشيرا إلى أن "هذا الحادث مشين للغاية، لا سيما أنه يشكل انتهاكا لسيادة الجمهورية التركية".