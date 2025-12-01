عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251201/أردوغان-التهديدات-الموجهة-للملاحة-في-البحر-الأسود-غير-مقبولة-1107687121.html
أردوغان: التهديدات الموجهة للملاحة في البحر الأسود غير مقبولة
أردوغان: التهديدات الموجهة للملاحة في البحر الأسود غير مقبولة
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، بأن تهديد سلامة الملاحة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لتركيا أمر غير مقبول. 01.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-01T17:28+0000
2025-12-01T17:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
أخبار تركيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0b/1102600980_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_ee9ed4396c674dbba022d171c62249ce.jpg
وقال أردوغان خلال خطاب عقب اجتماع مجلس الوزراء: "يبدو أن الصراع بين روسيا وأوكرانيا يهدد سلامة الملاحة في البحر الأسود، لا يمكننا بأي حال من الأحوال تبرير الهجمات على السفن في منطقتنا الخالصة يوم الجمعة".وفي وقت سابق، أعربت وزارة الخارجية التركية عن قلقها إزاء الهجمات على ناقلتي نفط في البحر الأسود، مشيرة إلى أن هذه الأعمال تعرض الأرواح البشرية والملاحة والبيئة للخطر.وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأن الهجوم على ناقلات النفط في المياه الإقليمية التركية يكشف طبيعة نظام كييف، كما يشكل انتهاكا للسيادة التركية.وقال بيسكوف معلقا على الهجوم على ناقلات النفط في المياه الإقليمية التركية: "هذا هجوم على سلامة وممتلكات مالكي هذه السفن، لذا فهو يكشف مجددًا طبيعة نظام كييف".
https://sarabic.ae/20251201/الكرملين-هجمات-كييف-على-ناقلات-النفط-في-البحر-الأسود-انتهاك-للسيادة-التركية--1107666480.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0b/1102600980_60:0:948:666_1920x0_80_0_0_a586b133556e3691eb6d51f476edc45b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم
روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم

أردوغان: التهديدات الموجهة للملاحة في البحر الأسود غير مقبولة

17:28 GMT 01.12.2025
© AP Photo / Markus Schreiberالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
تابعنا عبر
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، بأن تهديد سلامة الملاحة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لتركيا أمر غير مقبول.
وقال أردوغان خلال خطاب عقب اجتماع مجلس الوزراء: "يبدو أن الصراع بين روسيا وأوكرانيا يهدد سلامة الملاحة في البحر الأسود، لا يمكننا بأي حال من الأحوال تبرير الهجمات على السفن في منطقتنا الخالصة يوم الجمعة".

وتابع: "نوجه التحذيرات اللازمة لجميع الأطراف بشأن مثل هذه الحالات. نراقب عن كثب تطورات الأسابيع الأخيرة بهدف إنهاء الصراع".

وفي وقت سابق، أعربت وزارة الخارجية التركية عن قلقها إزاء الهجمات على ناقلتي نفط في البحر الأسود، مشيرة إلى أن هذه الأعمال تعرض الأرواح البشرية والملاحة والبيئة للخطر.
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2025
الكرملين: هجمات كييف على ناقلات النفط في البحر الأسود انتهاك للسيادة التركية
09:46 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأن الهجوم على ناقلات النفط في المياه الإقليمية التركية يكشف طبيعة نظام كييف، كما يشكل انتهاكا للسيادة التركية.

ووصف بيسكوف استهداف ناقلات النفط في البحر الأسود بأنه "انتهاك صارخ للسيادة التركية"، مشيرا إلى أن "هذا الحادث مشين للغاية، لا سيما أنه يشكل انتهاكا لسيادة الجمهورية التركية".

وقال بيسكوف معلقا على الهجوم على ناقلات النفط في المياه الإقليمية التركية: "هذا هجوم على سلامة وممتلكات مالكي هذه السفن، لذا فهو يكشف مجددًا طبيعة نظام كييف".
