أردوغان: التهديدات الموجهة للملاحة في البحر الأسود غير مقبولة
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، بأن تهديد سلامة الملاحة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لتركيا أمر غير مقبول.
وقال أردوغان خلال خطاب عقب اجتماع مجلس الوزراء: "يبدو أن الصراع بين روسيا وأوكرانيا يهدد سلامة الملاحة في البحر الأسود، لا يمكننا بأي حال من الأحوال تبرير الهجمات على السفن في منطقتنا الخالصة يوم الجمعة".وفي وقت سابق، أعربت وزارة الخارجية التركية عن قلقها إزاء الهجمات على ناقلتي نفط في البحر الأسود، مشيرة إلى أن هذه الأعمال تعرض الأرواح البشرية والملاحة والبيئة للخطر.وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأن الهجوم على ناقلات النفط في المياه الإقليمية التركية يكشف طبيعة نظام كييف، كما يشكل انتهاكا للسيادة التركية.وقال بيسكوف معلقا على الهجوم على ناقلات النفط في المياه الإقليمية التركية: "هذا هجوم على سلامة وممتلكات مالكي هذه السفن، لذا فهو يكشف مجددًا طبيعة نظام كييف".
أردوغان: التهديدات الموجهة للملاحة في البحر الأسود غير مقبولة
وقال أردوغان خلال خطاب عقب اجتماع مجلس الوزراء: "يبدو أن الصراع بين روسيا وأوكرانيا يهدد سلامة الملاحة في البحر الأسود، لا يمكننا بأي حال من الأحوال تبرير الهجمات على السفن في منطقتنا الخالصة يوم الجمعة".
وتابع: "نوجه التحذيرات اللازمة لجميع الأطراف بشأن مثل هذه الحالات. نراقب عن كثب تطورات الأسابيع الأخيرة بهدف إنهاء الصراع".
وفي وقت سابق، أعربت وزارة الخارجية التركية عن قلقها إزاء الهجمات على ناقلتي نفط في البحر الأسود، مشيرة إلى أن هذه الأعمال تعرض الأرواح البشرية والملاحة والبيئة للخطر.
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأن الهجوم على ناقلات النفط في المياه الإقليمية التركية يكشف طبيعة نظام كييف
، كما يشكل انتهاكا للسيادة التركية.
ووصف بيسكوف استهداف ناقلات النفط في البحر الأسود بأنه "انتهاك صارخ للسيادة التركية"، مشيرا إلى أن "هذا الحادث مشين للغاية، لا سيما أنه يشكل انتهاكا لسيادة الجمهورية التركية".
وقال بيسكوف معلقا على الهجوم على ناقلات النفط في المياه الإقليمية التركية: "هذا هجوم على سلامة وممتلكات مالكي هذه السفن، لذا فهو يكشف مجددًا طبيعة نظام كييف".