إعلام: ويتكوف وكوشنر يصلان إلى برلين لإجراء محادثات بشأن أوكرانيا

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
09:17 GMT
40 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
10:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:43 GMT
16 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
13:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: بعد تحرير مدينة سيفيرسك ستكون العمليات العسكرية ذات طابع عملياتي أوسع
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: انسحاب القوات الأوكرانية من دونباس عنصر مهم في خطة السلام
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لبنان: تحركات إسرائيلية توحي باحتمال اندلاع حرب جديدة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
19:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
11:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
قانون "العشوائية لقصوى" يشرح تحطم الأشياء، وسور أخضر عظيم يغير خريطة المياه، وبرمجية إسرائيلية تخترق هواتف من 150 دولة
12:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
13:03 GMT
19 د
ملفات ساخنة
لبنان: تحركات إسرائيلية توحي باحتمال اندلاع حرب جديدة
13:23 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
17:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
17:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
اللغة الروسية في إفريقيا.. حيث تلتقي القارة السمراء بحضارة الثلج والآداب
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: بعد تحرير مدينة سيفيرسك ستكون العمليات العسكرية ذات طابع عملياتي أوسع
19:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
إعلام: ويتكوف وكوشنر يصلان إلى برلين لإجراء محادثات بشأن أوكرانيا
إعلام: ويتكوف وكوشنر يصلان إلى برلين لإجراء محادثات بشأن أوكرانيا
ذكرت صحيفة ألمانية، أن المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي، رجل الأعمال جاريد كوشنر، وصلا إلى برلين ضمن الوفد الأمريكي المشارك في... 14.12.2025
إعلام: ويتكوف وكوشنر يصلان إلى برلين لإجراء محادثات بشأن أوكرانيا

ذكرت صحيفة ألمانية، أن المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي، رجل الأعمال جاريد كوشنر، وصلا إلى برلين ضمن الوفد الأمريكي المشارك في مفاوضات السلام الأوكرانية.
وأضافت الصحيفة: "الموكب الضخم متوقف حاليًا خلف فندق أدلون بالقرب من بوابة براندنبورغ. وقد وصل المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وصهر دونالد ترامب، جاريد كوشنر، إلى الفندق صباح اليوم".

وبحسب ما ورد في المنشور، وصل المفاوضون الأمريكيون إلى مطار برلين، حيث رافقتهم شرطة برلين إلى فندقهم.

وأفادت مصادر حكومية ألمانية، اليوم الأحد، أنه ستُعقد محادثات تمهيدية مع مستشاري السياسة الخارجية، بمن فيهم ممثلون عن الولايات المتحدة وأوكرانيا، ومن المتوقع أن المحادثات من المتوقع أن تستمر يومين.

ومن المقرر عقد اجتماع بين المستشار الألماني فريدريش ميرز، وفلاديمير زيلينسكي يوم الاثنين. وسيصل رؤساء دول وحكومات أوروبية، بالإضافة إلى كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، إلى برلين مساء الاثنين.

ووفقًا للصحيفة، فإنه على الرغم من أن التقارير الأولية أشارت إلى أن زيلينسكي سيصل إلى برلين يوم الاثنين، إلا أن هناك مؤشرات الآن على أنه قد يصل في وقت مبكر من يوم الأحد.
إعلام: الاتحاد الأوروبي عالق بين الحرب والسلام.. والخسارة حتمية في أوكرانيا
لافروف: روسيا تسعى لسلام مستدام بينما أوروبا تريد "استراحة" لتعزيز قوات كييف
