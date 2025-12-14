https://sarabic.ae/20251214/إعلام-ويتكوف-وكوشنر-يصلان-إلى-برلين-لإجراء-محادثات-بشأن-أوكرانيا-1108150704.html

إعلام: ويتكوف وكوشنر يصلان إلى برلين لإجراء محادثات بشأن أوكرانيا

إعلام: ويتكوف وكوشنر يصلان إلى برلين لإجراء محادثات بشأن أوكرانيا

ذكرت صحيفة ألمانية، أن المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي، رجل الأعمال جاريد كوشنر، وصلا إلى برلين ضمن الوفد الأمريكي المشارك في... 14.12.2025, سبوتنيك عربي

وأضافت الصحيفة: "الموكب الضخم متوقف حاليًا خلف فندق أدلون بالقرب من بوابة براندنبورغ. وقد وصل المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وصهر دونالد ترامب، جاريد كوشنر، إلى الفندق صباح اليوم".وأفادت مصادر حكومية ألمانية، اليوم الأحد، أنه ستُعقد محادثات تمهيدية مع مستشاري السياسة الخارجية، بمن فيهم ممثلون عن الولايات المتحدة وأوكرانيا، ومن المتوقع أن المحادثات من المتوقع أن تستمر يومين.ووفقًا للصحيفة، فإنه على الرغم من أن التقارير الأولية أشارت إلى أن زيلينسكي سيصل إلى برلين يوم الاثنين، إلا أن هناك مؤشرات الآن على أنه قد يصل في وقت مبكر من يوم الأحد.إعلام: الاتحاد الأوروبي عالق بين الحرب والسلام.. والخسارة حتمية في أوكرانيالافروف: روسيا تسعى لسلام مستدام بينما أوروبا تريد "استراحة" لتعزيز قوات كييف

