https://sarabic.ae/20251214/إعلام-ويتكوف-وكوشنر-يصلان-إلى-برلين-لإجراء-محادثات-بشأن-أوكرانيا-1108150704.html
إعلام: ويتكوف وكوشنر يصلان إلى برلين لإجراء محادثات بشأن أوكرانيا
إعلام: ويتكوف وكوشنر يصلان إلى برلين لإجراء محادثات بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة ألمانية، أن المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي، رجل الأعمال جاريد كوشنر، وصلا إلى برلين ضمن الوفد الأمريكي المشارك في... 14.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-14T13:28+0000
2025-12-14T13:28+0000
2025-12-14T13:28+0000
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار ألمانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0e/1108150544_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_92dd5b9cafcfecf667f711816428a36f.jpg
وأضافت الصحيفة: "الموكب الضخم متوقف حاليًا خلف فندق أدلون بالقرب من بوابة براندنبورغ. وقد وصل المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وصهر دونالد ترامب، جاريد كوشنر، إلى الفندق صباح اليوم".وأفادت مصادر حكومية ألمانية، اليوم الأحد، أنه ستُعقد محادثات تمهيدية مع مستشاري السياسة الخارجية، بمن فيهم ممثلون عن الولايات المتحدة وأوكرانيا، ومن المتوقع أن المحادثات من المتوقع أن تستمر يومين.ووفقًا للصحيفة، فإنه على الرغم من أن التقارير الأولية أشارت إلى أن زيلينسكي سيصل إلى برلين يوم الاثنين، إلا أن هناك مؤشرات الآن على أنه قد يصل في وقت مبكر من يوم الأحد.إعلام: الاتحاد الأوروبي عالق بين الحرب والسلام.. والخسارة حتمية في أوكرانيالافروف: روسيا تسعى لسلام مستدام بينما أوروبا تريد "استراحة" لتعزيز قوات كييف
https://sarabic.ae/20251214/الكرملين-يعلق-على-تصريحات-الأمين-العام-لحلف-الناتو-بشأن-الاستعداد-للحرب-ضد-روسيا-1108146723.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0e/1108150544_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_ee5556fd25071534587fa9e03980c7d0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار ألمانيا
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار ألمانيا
إعلام: ويتكوف وكوشنر يصلان إلى برلين لإجراء محادثات بشأن أوكرانيا
ذكرت صحيفة ألمانية، أن المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي، رجل الأعمال جاريد كوشنر، وصلا إلى برلين ضمن الوفد الأمريكي المشارك في مفاوضات السلام الأوكرانية.
وأضافت الصحيفة: "الموكب الضخم متوقف حاليًا خلف فندق أدلون بالقرب من بوابة براندنبورغ. وقد وصل المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وصهر دونالد ترامب، جاريد كوشنر، إلى الفندق صباح اليوم".
وبحسب ما ورد في المنشور، وصل المفاوضون الأمريكيون إلى مطار برلين، حيث رافقتهم شرطة برلين إلى فندقهم.
وأفادت مصادر حكومية ألمانية، اليوم الأحد، أنه ستُعقد محادثات تمهيدية مع مستشاري السياسة الخارجية، بمن فيهم ممثلون عن الولايات المتحدة وأوكرانيا، ومن المتوقع أن المحادثات من المتوقع أن تستمر يومين.
ومن المقرر عقد اجتماع بين المستشار الألماني فريدريش ميرز، وفلاديمير زيلينسكي يوم الاثنين. وسيصل رؤساء دول وحكومات أوروبية، بالإضافة إلى كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، إلى برلين مساء الاثنين.
ووفقًا للصحيفة، فإنه على الرغم من أن التقارير الأولية أشارت إلى أن زيلينسكي سيصل إلى برلين يوم الاثنين، إلا أن هناك مؤشرات الآن على أنه قد يصل في وقت مبكر من يوم الأحد.