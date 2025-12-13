https://sarabic.ae/20251213/إعلام-الاتحاد-الأوروبي-عالق-بين-الحرب-والسلام-والخسارة-حتمية-في-أوكرانيا-1108120820.html
إعلام: الاتحاد الأوروبي عالق بين الحرب والسلام.. والخسارة حتمية في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
2025-12-13T12:52+0000
2025-12-13T12:52+0000
2025-12-13T12:52+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/11/1072375513_0:150:3008:1842_1920x0_80_0_0_75ed3691641fc19dd4378b6491b6eb29.jpg
وكتب فولفغانغ مونشاو، مدير مركز "يوروإنتليجنس" التحليلي في موقع "أنهيرد": "لقد حصر الأوروبيون أنفسهم في زاوية ضيقة، عاجزين عن وضع خطة واقعية لا للحرب ولا للسلام. فإذا تم التوصل إلى اتفاق، ستفتح أمام الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا فرص تجارية هائلة، بينما سيتحمل الاتحاد الأوروبي تكاليف تمويل عضوية أوكرانيا في التكتل".وأشار الكاتب إلى أن الاتحاد الأوروبي، في محاولاته لعرقلة عملية السلام في أوكرانيا، "محاصر بين المطرقة والسندان"، وقد فقد كل نفوذ له على حل النزاع.كما التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 2 ديسمبر/كانون الأول، في الكرملين بالمبعوث الأمريكي ستيف ويلتكوف وصهر الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، في إطار مناقشة خطة التسوية الأمريكية لأوكرانيا. وأوضح بوتين أن الجانب الأمريكي قد قسم 27 نقطة إلى أربعة حزم واقترح مناقشتها بشكل منفصل.كما صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بأن النظام في كييف يجب أن يتخذ قرارًا ويبدأ التفاوض، وأن مساحة حرية القرار لدى كييف تتقلص مع تقدم العمليات العسكرية للقوات الروسية، معتبرًا أن هذه الضغوط تهدف إلى إجبار النظام الأوكراني على التوصل إلى حل سلمي، وأن استمرار المراوغة سيكون بلا جدوى وخطيرًا على أوكرانيا.
أفادت وسائل إعلام غربية، بأن الاتحاد الأوروبي سيتكبد خسائر استراتيجية واقتصادية في جميع سيناريوهات إنهاء الصراع في أوكرانيا، مؤكدا أن بروكسل فشلت في إعداد خطة واقعية للحرب أو للسلام.
وكتب فولفغانغ مونشاو، مدير مركز "يوروإنتليجنس" التحليلي في موقع "أنهيرد": "لقد حصر الأوروبيون أنفسهم في زاوية ضيقة، عاجزين عن وضع خطة واقعية لا للحرب ولا للسلام. فإذا تم التوصل إلى اتفاق، ستفتح أمام الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا فرص تجارية هائلة، بينما سيتحمل الاتحاد الأوروبي تكاليف تمويل عضوية أوكرانيا في التكتل".
وتابع: "إذا فشلت الأطراف في التوصل إلى اتفاق، فإن أوكرانيا ستواجه المزيد من الخسائر الإقليمية. علاوة على ذلك، سيجد الأوروبيون صعوبة في مساعدة أوكرانيا وإعادة بناء قواتهم المسلحة دون دعم الولايات المتحدة. باختصار، سيخسرون".
وأشار الكاتب إلى أن الاتحاد الأوروبي، في محاولاته لعرقلة عملية السلام في أوكرانيا، "محاصر بين المطرقة والسندان"، وقد فقد كل نفوذ له على حل النزاع.
وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق، عن وضع خطة للتسوية في أوكرانيا، وذكرت موسكو أن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات وتبقى على منصة النقاشات في أنكوريدج.
كما التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 2 ديسمبر/كانون الأول، في الكرملين بالمبعوث الأمريكي ستيف ويلتكوف وصهر الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، في إطار مناقشة خطة التسوية الأمريكية لأوكرانيا
. وأوضح بوتين أن الجانب الأمريكي قد قسم 27 نقطة إلى أربعة حزم واقترح مناقشتها بشكل منفصل.
ووصف مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف المفاوضات في الكرملين بأنها "مثمرة جدًا"، مضيفًا أن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة ستستمر، مشيرًا إلى أن النجاحات التي حققتها القوات الروسية على الأرض أثرت إيجابًا على سير وطبيعة المفاوضات.
كما صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بأن النظام في كييف يجب أن يتخذ قرارًا ويبدأ التفاوض، وأن مساحة حرية القرار لدى كييف تتقلص مع تقدم العمليات العسكرية للقوات الروسية، معتبرًا أن هذه الضغوط تهدف إلى إجبار النظام الأوكراني على التوصل إلى حل سلمي، وأن استمرار المراوغة سيكون بلا جدوى وخطيرًا على أوكرانيا.