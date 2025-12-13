عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
إعلام: الاتحاد الأوروبي عالق بين الحرب والسلام.. والخسارة حتمية في أوكرانيا
وكتب فولفغانغ مونشاو، مدير مركز "يوروإنتليجنس" التحليلي في موقع "أنهيرد": "لقد حصر الأوروبيون أنفسهم في زاوية ضيقة، عاجزين عن وضع خطة واقعية لا للحرب ولا للسلام. فإذا تم التوصل إلى اتفاق، ستفتح أمام الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا فرص تجارية هائلة، بينما سيتحمل الاتحاد الأوروبي تكاليف تمويل عضوية أوكرانيا في التكتل".وأشار الكاتب إلى أن الاتحاد الأوروبي، في محاولاته لعرقلة عملية السلام في أوكرانيا، "محاصر بين المطرقة والسندان"، وقد فقد كل نفوذ له على حل النزاع.كما التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 2 ديسمبر/كانون الأول، في الكرملين بالمبعوث الأمريكي ستيف ويلتكوف وصهر الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، في إطار مناقشة خطة التسوية الأمريكية لأوكرانيا. وأوضح بوتين أن الجانب الأمريكي قد قسم 27 نقطة إلى أربعة حزم واقترح مناقشتها بشكل منفصل.كما صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بأن النظام في كييف يجب أن يتخذ قرارًا ويبدأ التفاوض، وأن مساحة حرية القرار لدى كييف تتقلص مع تقدم العمليات العسكرية للقوات الروسية، معتبرًا أن هذه الضغوط تهدف إلى إجبار النظام الأوكراني على التوصل إلى حل سلمي، وأن استمرار المراوغة سيكون بلا جدوى وخطيرًا على أوكرانيا.
https://sarabic.ae/20251213/خبير-أوروبا-تغذي-الصراع-في-أوكرانيا-عبر-تزويدها-بكافة-وسائل-الضغط-وصولا-إلى-القنبلة-القذرة-1108111257.html
https://sarabic.ae/20251213/إعلام-ويتكوف-يلتقي-زيلينسكي-وقادة-أوروبا-في-برلين-لمناقشة-التسوية-الأوكرانية-1108102301.html
12:52 GMT 13.12.2025
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في منطقة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا
مقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في منطقة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2025
أفادت وسائل إعلام غربية، بأن الاتحاد الأوروبي سيتكبد خسائر استراتيجية واقتصادية في جميع سيناريوهات إنهاء الصراع في أوكرانيا، مؤكدا أن بروكسل فشلت في إعداد خطة واقعية للحرب أو للسلام.
وكتب فولفغانغ مونشاو، مدير مركز "يوروإنتليجنس" التحليلي في موقع "أنهيرد": "لقد حصر الأوروبيون أنفسهم في زاوية ضيقة، عاجزين عن وضع خطة واقعية لا للحرب ولا للسلام. فإذا تم التوصل إلى اتفاق، ستفتح أمام الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا فرص تجارية هائلة، بينما سيتحمل الاتحاد الأوروبي تكاليف تمويل عضوية أوكرانيا في التكتل".

وتابع: "إذا فشلت الأطراف في التوصل إلى اتفاق، فإن أوكرانيا ستواجه المزيد من الخسائر الإقليمية. علاوة على ذلك، سيجد الأوروبيون صعوبة في مساعدة أوكرانيا وإعادة بناء قواتهم المسلحة دون دعم الولايات المتحدة. باختصار، سيخسرون".

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2025
خبير: أوروبا تغذي الصراع في أوكرانيا عبر تزويدها بكافة وسائل الضغط وصولا إلى "القنبلة القذرة"
09:04 GMT
وأشار الكاتب إلى أن الاتحاد الأوروبي، في محاولاته لعرقلة عملية السلام في أوكرانيا، "محاصر بين المطرقة والسندان"، وقد فقد كل نفوذ له على حل النزاع.

وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق، عن وضع خطة للتسوية في أوكرانيا، وذكرت موسكو أن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات وتبقى على منصة النقاشات في أنكوريدج.

المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: ويتكوف يلتقي مع زيلينسكي وقادة أوروبا في برلين لمناقشة التسوية الأوكرانية
02:35 GMT
كما التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 2 ديسمبر/كانون الأول، في الكرملين بالمبعوث الأمريكي ستيف ويلتكوف وصهر الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، في إطار مناقشة خطة التسوية الأمريكية لأوكرانيا. وأوضح بوتين أن الجانب الأمريكي قد قسم 27 نقطة إلى أربعة حزم واقترح مناقشتها بشكل منفصل.

ووصف مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف المفاوضات في الكرملين بأنها "مثمرة جدًا"، مضيفًا أن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة ستستمر، مشيرًا إلى أن النجاحات التي حققتها القوات الروسية على الأرض أثرت إيجابًا على سير وطبيعة المفاوضات.

كما صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بأن النظام في كييف يجب أن يتخذ قرارًا ويبدأ التفاوض، وأن مساحة حرية القرار لدى كييف تتقلص مع تقدم العمليات العسكرية للقوات الروسية، معتبرًا أن هذه الضغوط تهدف إلى إجبار النظام الأوكراني على التوصل إلى حل سلمي، وأن استمرار المراوغة سيكون بلا جدوى وخطيرًا على أوكرانيا.
