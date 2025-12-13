عربي
أمساليوم
بث مباشر
وفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن مصادر مطلعة: "سيُعقد هذا الأسبوع في برلين اجتماع بين المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف مع القادة الأوروبيين وفلاديمير زيلينسكي".وأوضحت المصادر أن الاجتماع سيحضره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس.كما أشارت الصحيفة إلى أن المكالمة الهاتفية التي جرت يوم الأربعاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والقادة الأوروبيين "كانت متوترة".وقالت المصادر الحاضرة أثناء المكالمة إن:وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق، عن وضع خطة للتسوية في أوكرانيا، وذكرت موسكو أن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات وتبقى على منصة النقاشات في أنكوريدج.كما التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 2 ديسمبر في الكرملين بالمبعوث الأمريكي ستيف ويلتكوف وصهر الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، في إطار مناقشة خطة التسوية الأمريكية لأوكرانيا. وأوضح بوتين أن الجانب الأمريكي قد قسم 27 نقطة إلى أربعة حزم واقترح مناقشتها بشكل منفصل.ووصف مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف المفاوضات في الكرملين بأنها "مثمرة جدًا"، مضيفًا أن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة ستستمر، مشيرًا إلى أن النجاحات التي حققتها القوات الروسية على الأرض أثرت إيجابًا على سير وطبيعة المفاوضات.كما صرح المتحدث باسم الرئيس الروسي ديمتري بيسكوف بأن النظام في كييف يجب أن يتخذ قرارًا ويبدأ التفاوض، وأن مساحة حرية القرار لدى كييف تتقلص مع تقدم العمليات العسكرية للقوات الروسية، معتبرًا أن هذه الضغوط تهدف إلى إجبار النظام الأوكراني على التوصل إلى حل سلمي، وأن استمرار المراوغة سيكون بلا جدوى وخطيرًا على أوكرانيا.
إعلام: ويتكوف يلتقي زيلينسكي وقادة أوروبا في برلين لمناقشة التسوية الأوكرانية

ذكرت وسائل إعلام أن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، سيجتمع هذا الأسبوع في برلين مع فلاديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين لمناقشة التسوية المحتملة للأزمة الأوكرانية.
وفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن مصادر مطلعة: "سيُعقد هذا الأسبوع في برلين اجتماع بين المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف مع القادة الأوروبيين وفلاديمير زيلينسكي".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب: إحراز تقدم كبير في مسار حل النزاع الأوكراني
أمس, 23:05 GMT
وأوضحت المصادر أن الاجتماع سيحضره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس.
كما أشارت الصحيفة إلى أن المكالمة الهاتفية التي جرت يوم الأربعاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والقادة الأوروبيين "كانت متوترة".
وقالت المصادر الحاضرة أثناء المكالمة إن:

"ترامب طلب من نظرائه الألمان والفرنسيين والبريطانيين ممارسة ضغوط على زيلينسكي لقبول شروط خطة التسوية التي اقترحتها الولايات المتحدة".

وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق، عن وضع خطة للتسوية في أوكرانيا، وذكرت موسكو أن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات وتبقى على منصة النقاشات في أنكوريدج.
كما التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 2 ديسمبر في الكرملين بالمبعوث الأمريكي ستيف ويلتكوف وصهر الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، في إطار مناقشة خطة التسوية الأمريكية لأوكرانيا. وأوضح بوتين أن الجانب الأمريكي قد قسم 27 نقطة إلى أربعة حزم واقترح مناقشتها بشكل منفصل.
ووصف مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف المفاوضات في الكرملين بأنها "مثمرة جدًا"، مضيفًا أن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة ستستمر، مشيرًا إلى أن النجاحات التي حققتها القوات الروسية على الأرض أثرت إيجابًا على سير وطبيعة المفاوضات.
كما صرح المتحدث باسم الرئيس الروسي ديمتري بيسكوف بأن النظام في كييف يجب أن يتخذ قرارًا ويبدأ التفاوض، وأن مساحة حرية القرار لدى كييف تتقلص مع تقدم العمليات العسكرية للقوات الروسية، معتبرًا أن هذه الضغوط تهدف إلى إجبار النظام الأوكراني على التوصل إلى حل سلمي، وأن استمرار المراوغة سيكون بلا جدوى وخطيرًا على أوكرانيا.
