عربي
القوات الروسية تستهدف بصواريخ "كينجال" مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني- وزارة الدفاع
خبير: أوروبا تغذي الصراع في أوكرانيا عبر تزويدها بكافة وسائل الضغط وصولا إلى "القنبلة القذرة"
خبير: أوروبا تغذي الصراع في أوكرانيا عبر تزويدها بكافة وسائل الضغط وصولا إلى "القنبلة القذرة"
سبوتنيك عربي
علق الباحث السياسي الأردني، يوسف حمدان، من عمان، على قيام كييف باستيراد الوقود النووي في سبيل صنع "قنبلة قذرة"، معتبرا أن "الدول الأوروبية لا تريد الوصول إلى...
وأوضح حمدان، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الدعم الغربي لزيلينسكي لن يتغير، وأن الدول الأوروبية مارست الخداع بحق روسيا عبر اتفاقيات مينسك، إذ كانت تسلح أوكرانيا سرا، وهو ما أكدته المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل".ولفت حمدان إلى أن "الإعلام الغربي يسعى إلى تشويه صورة روسيا، في حين يسعى زيلينسكي إلى تجميد الوضع لإعادة ترتيب أوراقه وتأمين المزيد من المساعدات الأوروبية".وأوضح الخبير أن "ترامب يريد إنهاء الصراع، مقابل امتعاض أوروبي من طريقة تعاطيه معهم، ما يدفعهم إلى اتخاذ خطوات معاكسة عبر السعي إلى تسليح أوكرانيا، التي ترى في هذا الدعم فرصة للتغطية على قضايا الفساد، واللجوء إلى تأجيج العواطف الوطنية حول ملف التنازل عن الأراضي".خبير: كان الأولى بزيلينسكي أن يجري انتخابات رئاسية بدل الحديث عن الاستفتاء للهروب من التسوية باحث في الشأن الروسي: صمود روسيا وعدم احترام أمريكا لأوروبا يجعل من القارة العجوز تائهة
09:04 GMT 13.12.2025
حصري
علق الباحث السياسي الأردني، يوسف حمدان، من عمان، على قيام كييف باستيراد الوقود النووي في سبيل صنع "قنبلة قذرة"، معتبرا أن "الدول الأوروبية لا تريد الوصول إلى تسوية مع روسيا، بل تغذي الصراع في أوكرانيا عبر تزويدها بكافة وسائل الضغط وصولا إلى هذا النوع من القنابل، لأنها صاحبة الفكرة الأساسية">
وأوضح حمدان، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الدعم الغربي لزيلينسكي لن يتغير، وأن الدول الأوروبية مارست الخداع بحق روسيا عبر اتفاقيات مينسك، إذ كانت تسلح أوكرانيا سرا، وهو ما أكدته المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل".

وأضاف الخبير أن "الغرب يدفع بالصراع إلى أوجه مستخدما الساحة الأوكرانية، رغم أن روسيا مارست أقصى درجات ضبط النفس وقدمت كل الاحترام للحل الأوروبي"، مشيرا إلى أن "آخر ما يمكن أن تتحدث عنه الدول الغربية هو القانون الدولي عندما يتعلق الأمر بمصالحها".

المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: ويتكوف يلتقي مع زيلينسكي وقادة أوروبا في برلين لمناقشة التسوية الأوكرانية
02:35 GMT
ولفت حمدان إلى أن "الإعلام الغربي يسعى إلى تشويه صورة روسيا، في حين يسعى زيلينسكي إلى تجميد الوضع لإعادة ترتيب أوراقه وتأمين المزيد من المساعدات الأوروبية".
وأوضح الخبير أن "ترامب يريد إنهاء الصراع، مقابل امتعاض أوروبي من طريقة تعاطيه معهم، ما يدفعهم إلى اتخاذ خطوات معاكسة عبر السعي إلى تسليح أوكرانيا، التي ترى في هذا الدعم فرصة للتغطية على قضايا الفساد، واللجوء إلى تأجيج العواطف الوطنية حول ملف التنازل عن الأراضي".
خبير: كان الأولى بزيلينسكي أن يجري انتخابات رئاسية بدل الحديث عن الاستفتاء للهروب من التسوية
باحث في الشأن الروسي: صمود روسيا وعدم احترام أمريكا لأوروبا يجعل من القارة العجوز تائهة
