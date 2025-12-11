باحث في الشأن الروسي: صمود روسيا وعدم احترام أمريكا لأوروبا يجعل من القارة العجوز تائهة
تحدث الباحث الفلسطيني في الشأن الروسي، الدكتور نبيل عبد الرازق، من القدس، اليوم الخميس، عن الحزمة الكاملة التي تؤكد عليها موسكو كشرط لأي تسوية في الأزمة الأوكرانية.
وأوضح في حديثه لـ"إذاعة سبوتنيك"، أن "هذه الحزمة تأتي من الموقف الروسي الواقعي، من أنه لا بد من إزالة أسباب الصراع وأنهاء الازمة حتى لا تتكرر، لذلك يجب الأخذ بعين الاعتبار كافة عناصرها".
ويرى عبد الرازق أن "ألقارة العجوز تائهة اليوم أولا بسبب صمود روسيا والتقدم العسكري والموقف الروسي الصلب، وثانيا لانها أصبحت ترى ان الحليف الأمريكي لا يحترمها نتيجة اندفاعها بطريقة غير مسؤولة".
واعتبر أنه "أمام الموجة العالمية في قدرات الشعوب بفرض مواقف على حكامها، لن يطول نفوذ حكام أوروبا في مواقفهم المتشنجة والمعادية لروسيا"، مشددا على أنه "لا مطامع لروسيا في احتلال دول أخرى، لكن إذا ذهبت الدول الأوروبية الى أي نوع من التصعيد او الحرب لا يمكن لأحد أن يعرف إلى أين ستذهب الأمور، الأمر الذي سيؤثر على إعادة ترتيب وتوزيع القارة الأوروبية".
وبيّن عبد الرازق أن "الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، واقعي ويحترم القوي، وأصبح يقرّ بأن روسيا قوية، وهزيمتها غير ممكنة، بالمقابل يرى المواقف غير الجدية إن كان من القيادة الأوكرانية او الأوروبية".
وردا على سؤال، قال الدكتور نبيل عبد الرزاق: "هناك لغة مقبولة بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، حول الكثير من الملفات في المنطقة"، معتبرا أن "أردوغان سيتفهم مطالب روسيا بالنسبة للوضع في أوكرانيا".
وتساءل ضيف "سبوتنيك": "لماذا الذهاب الى الهدنة بدل التعامل مع حزمة كاملة وانهاء الصراع"، لافتا إلى أن "ذلك يعكس حالة الضياع التي تعيشها أوروبا، وهي تتهرب من الاستحقاقات الذي يجب أن تقدمها وهو التعامل بجدّية مع هذا الملف"، مضيفا أن "أوروبا في حالة تخبط ولا تقدم موقفا حضاريا وناضجا في التعامل مع الأزمة الأوكرانية، عكس روسيا التي لا زال موقفها ثابتا وواضحا منذ بداية العملية العسكرية".
وحول تصريح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن الخسائر الأوكرانية وأعداد الجثامين المتبادلة بين البلدين، قال عبد الرازق إن هذه "الأرقام المذهلة للقتلى ستؤثر كثيرا على الرأي العام في أوكرانيا، وهي خطوة ذكية من لافروف تدفع في اتجاه تجييش الراي العام في أوكرانيا وأوروبا والعالم، إن هذه المعركة ليس من المنطق استمرارها".