باحث في الشأن الروسي: صمود روسيا وعدم احترام أمريكا لأوروبا يجعل من القارة العجوز تائهة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:52 GMT
7 د
من الملعب
قراءة في نتائج قرعة "كأس العالم" 2026.. المغرب تصطدم بالبرازيل ومجموعات متابينة
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تبدأ بناء جدار على الحدود الأردنية، ما تداعياته على حل الدولتين؟
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
12:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
13:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
17:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:39 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: موازين القوى المائلة تفسر صبر دمشق.. والضربات الإسرائيلية على سوريا تشن يوميا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول يمني: الحكومة الشرعية لديها خيارات كثيرة لمواجهة التحركات العسكرية لـ " المجلس الانتقالي"
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قانون "العشوائية لقصوى" يشرح تحطم الأشياء، وسور أخضر عظيم يغير خريطة المياه، وبرمجية إسرائيلية تخترق هواتف من 150 دولة
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:03 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:10 GMT
20 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع الطاقة النووية مفتاح لتلبية احتياجات إثيوبيا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
17:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
17:37 GMT
23 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: تصنيف "الأونروا" كجهة مرتبطة بالإرهاب سيكون له تأثير كارثي على أكثر من 6 ملايين لاجئ
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تجبر واشنطن إسرائيل على وقف اعتداءاتها على سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
باحث في الشأن الروسي: صمود روسيا وعدم احترام أمريكا لأوروبا يجعل من القارة العجوز تائهة
تحدث الباحث الفلسطيني في الشأن الروسي، الدكتور نبيل عبد الرازق، من القدس، اليوم الخميس، عن الحزمة الكاملة التي تؤكد عليها موسكو كشرط لأي تسوية في الأزمة...
وأوضح في حديثه لـ"إذاعة سبوتنيك"، أن "هذه الحزمة تأتي من الموقف الروسي الواقعي، من أنه لا بد من إزالة أسباب الصراع وأنهاء الازمة حتى لا تتكرر، لذلك يجب الأخذ بعين الاعتبار كافة عناصرها".ويرى عبد الرازق أن "ألقارة العجوز تائهة اليوم أولا بسبب صمود روسيا والتقدم العسكري والموقف الروسي الصلب، وثانيا لانها أصبحت ترى ان الحليف الأمريكي لا يحترمها نتيجة اندفاعها بطريقة غير مسؤولة". وبيّن عبد الرازق أن "الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، واقعي ويحترم القوي، وأصبح يقرّ بأن روسيا قوية، وهزيمتها غير ممكنة، بالمقابل يرى المواقف غير الجدية إن كان من القيادة الأوكرانية او الأوروبية". وردا على سؤال، قال الدكتور نبيل عبد الرزاق: "هناك لغة مقبولة بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، حول الكثير من الملفات في المنطقة"، معتبرا أن "أردوغان سيتفهم مطالب روسيا بالنسبة للوضع في أوكرانيا". وحول تصريح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن الخسائر الأوكرانية وأعداد الجثامين المتبادلة بين البلدين، قال عبد الرازق إن هذه "الأرقام المذهلة للقتلى ستؤثر كثيرا على الرأي العام في أوكرانيا، وهي خطوة ذكية من لافروف تدفع في اتجاه تجييش الراي العام في أوكرانيا وأوروبا والعالم، إن هذه المعركة ليس من المنطق استمرارها".
https://sarabic.ae/20251211/بث-مباشر-لافروف-يلقي-كلمة-في-اجتماع-المائدة-المستديرة-للسفراء-في-موسكو-1108038860.html
أفراد عسكريون من كتيبة الصواريخ التابعة للواء المدفعية التابع لمجموعة قوات المركز التابعة للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة
حصري
تحدث الباحث الفلسطيني في الشأن الروسي، الدكتور نبيل عبد الرازق، من القدس، اليوم الخميس، عن الحزمة الكاملة التي تؤكد عليها موسكو كشرط لأي تسوية في الأزمة الأوكرانية.
وأوضح في حديثه لـ"إذاعة سبوتنيك"، أن "هذه الحزمة تأتي من الموقف الروسي الواقعي، من أنه لا بد من إزالة أسباب الصراع وأنهاء الازمة حتى لا تتكرر، لذلك يجب الأخذ بعين الاعتبار كافة عناصرها".
ويرى عبد الرازق أن "ألقارة العجوز تائهة اليوم أولا بسبب صمود روسيا والتقدم العسكري والموقف الروسي الصلب، وثانيا لانها أصبحت ترى ان الحليف الأمريكي لا يحترمها نتيجة اندفاعها بطريقة غير مسؤولة".
واعتبر أنه "أمام الموجة العالمية في قدرات الشعوب بفرض مواقف على حكامها، لن يطول نفوذ حكام أوروبا في مواقفهم المتشنجة والمعادية لروسيا"، مشددا على أنه "لا مطامع لروسيا في احتلال دول أخرى، لكن إذا ذهبت الدول الأوروبية الى أي نوع من التصعيد او الحرب لا يمكن لأحد أن يعرف إلى أين ستذهب الأمور، الأمر الذي سيؤثر على إعادة ترتيب وتوزيع القارة الأوروبية".
وبيّن عبد الرازق أن "الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، واقعي ويحترم القوي، وأصبح يقرّ بأن روسيا قوية، وهزيمتها غير ممكنة، بالمقابل يرى المواقف غير الجدية إن كان من القيادة الأوكرانية او الأوروبية".
وردا على سؤال، قال الدكتور نبيل عبد الرزاق: "هناك لغة مقبولة بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، حول الكثير من الملفات في المنطقة"، معتبرا أن "أردوغان سيتفهم مطالب روسيا بالنسبة للوضع في أوكرانيا".

وتساءل ضيف "سبوتنيك": "لماذا الذهاب الى الهدنة بدل التعامل مع حزمة كاملة وانهاء الصراع"، لافتا إلى أن "ذلك يعكس حالة الضياع التي تعيشها أوروبا، وهي تتهرب من الاستحقاقات الذي يجب أن تقدمها وهو التعامل بجدّية مع هذا الملف"، مضيفا أن "أوروبا في حالة تخبط ولا تقدم موقفا حضاريا وناضجا في التعامل مع الأزمة الأوكرانية، عكس روسيا التي لا زال موقفها ثابتا وواضحا منذ بداية العملية العسكرية".

وحول تصريح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن الخسائر الأوكرانية وأعداد الجثامين المتبادلة بين البلدين، قال عبد الرازق إن هذه "الأرقام المذهلة للقتلى ستؤثر كثيرا على الرأي العام في أوكرانيا، وهي خطوة ذكية من لافروف تدفع في اتجاه تجييش الراي العام في أوكرانيا وأوروبا والعالم، إن هذه المعركة ليس من المنطق استمرارها".
