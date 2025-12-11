https://sarabic.ae/20251211/باحث-في-الشأن-الروسي-صمود-روسيا-وعدم-احترام-أمريكا-لأوروبا-يجعل-من-القارة-العجوز-تائهة-1108066609.html

باحث في الشأن الروسي: صمود روسيا وعدم احترام أمريكا لأوروبا يجعل من القارة العجوز تائهة

باحث في الشأن الروسي: صمود روسيا وعدم احترام أمريكا لأوروبا يجعل من القارة العجوز تائهة

تحدث الباحث الفلسطيني في الشأن الروسي، الدكتور نبيل عبد الرازق، من القدس، اليوم الخميس، عن الحزمة الكاملة التي تؤكد عليها موسكو كشرط لأي تسوية في الأزمة... 11.12.2025, سبوتنيك عربي

وأوضح في حديثه لـ"إذاعة سبوتنيك"، أن "هذه الحزمة تأتي من الموقف الروسي الواقعي، من أنه لا بد من إزالة أسباب الصراع وأنهاء الازمة حتى لا تتكرر، لذلك يجب الأخذ بعين الاعتبار كافة عناصرها".ويرى عبد الرازق أن "ألقارة العجوز تائهة اليوم أولا بسبب صمود روسيا والتقدم العسكري والموقف الروسي الصلب، وثانيا لانها أصبحت ترى ان الحليف الأمريكي لا يحترمها نتيجة اندفاعها بطريقة غير مسؤولة". وبيّن عبد الرازق أن "الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، واقعي ويحترم القوي، وأصبح يقرّ بأن روسيا قوية، وهزيمتها غير ممكنة، بالمقابل يرى المواقف غير الجدية إن كان من القيادة الأوكرانية او الأوروبية". وردا على سؤال، قال الدكتور نبيل عبد الرزاق: "هناك لغة مقبولة بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، حول الكثير من الملفات في المنطقة"، معتبرا أن "أردوغان سيتفهم مطالب روسيا بالنسبة للوضع في أوكرانيا". وحول تصريح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن الخسائر الأوكرانية وأعداد الجثامين المتبادلة بين البلدين، قال عبد الرازق إن هذه "الأرقام المذهلة للقتلى ستؤثر كثيرا على الرأي العام في أوكرانيا، وهي خطوة ذكية من لافروف تدفع في اتجاه تجييش الراي العام في أوكرانيا وأوروبا والعالم، إن هذه المعركة ليس من المنطق استمرارها".

