لافروف: روسيا تسعى لسلام مستدام بينما أوروبا تريد "استراحة" لتعزيز قوات كييف
روسيا
سيرغي لافروف
وأضاف لافروف، في كلمة ألقاها خلال اجتماع المائدة المستديرة للسفراء في موسكو، يتناول فيها أهم القضايا الدولية والسياسية: "روسيا تصرّ على حزمة من الاتفاقيات من أجل سلام مستدام في أوكرانيا، مع ضمانات أمنية لجميع الأطراف".وأردف لافروف: "لا أحد في أوروبا يتحدث حتى عن معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية، إنهم يريدون فقط التهدئة والاستراحة لتعزيز قوات كييف".
الأخبار
صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يسعى بصدق إلى حل الصراع في أوكرانيا بالوسائل السياسية والدبلوماسية، مشددا على إصرار روسيا على تحقيق "سلام مستدام".
وأضاف لافروف، في كلمة ألقاها خلال اجتماع المائدة المستديرة للسفراء في موسكو، يتناول فيها أهم القضايا الدولية والسياسية: "روسيا تصرّ على حزمة من الاتفاقيات من أجل سلام مستدام في أوكرانيا، مع ضمانات أمنية لجميع الأطراف".
وأردف لافروف: "لا أحد في أوروبا يتحدث حتى عن معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية، إنهم يريدون فقط التهدئة والاستراحة لتعزيز قوات كييف".