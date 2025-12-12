https://sarabic.ae/20251212/خبير-كان-الأولى-بزيلينسكي-أن-يجري-انتخابات-رئاسية-بدل-الحديث-عن-الاستفتاء-للهروب-من-التسوية--1108091973.html

خبير: كان الأولى بزيلينسكي أن يجري انتخابات رئاسية بدل الحديث عن الاستفتاء للهروب من التسوية

أكد الأكاديمي والباحث اللبناني في الشأن الدولي من بيروت، الدكتور ناصر زيدان، أنه "كان الأولى بزيلينسكي الذهاب إلى انتخابات رئاسية بدلا من الحديث عن استفتاء عام...

وقال في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك: "عندما رأى زيلينسكي أن التسوية جدية وهناك مؤشرات على حصولها، بدأ يتهرّب من الالتزامات عبر طرح شعارات كالاستفتاء، علما أن لا مكان لهذه الشعارات من الواقع، وعلما أيضا أن رئيس نظام كييف يعرف أن نهاية الحرب تستوجب تسوية جريئة".ورأى أن "هناك فرصة تاريخية للتسوية في أوكرانيا مُعرضة للإجهاض"، قائلا إن "المراهنة على السياق الفوضوي الذي يعتمده زيلينسكي لا يمكن أن يوصل إلى نتيجة ولا بد لترامب من ان يقول للأوروبيين أن يضعوا حدا لهذا التلاعب الذي يسير به زيلينسكي".وتعليقا على تحذير ترامب من حرب عالمية ثالثة بسبب تعثر حسم الأزمة الأوكرانية، قال زيدان: "هذا الموقف ليس من فراغ، ويأتي عقب أيام من التشنج الذي حصل بينه وبين الأوروبيين، الذين ما زالوا يسعون وراء إطالة عمر الأزمة في أوكرانيا بكل الطرق والأساليب الممكنة".وفي ما يتعلق بالقمة المنعقدة في تركمانستان، أشار زيدان إلى أن "رسالة بوتين خلال مشاركته في المنتدى واضحة، وهي رسالة للجميع عن استعداد روسيا للبحث في مقاربات جديدة تطفي نوعا من الاسترخاء على الأجواء الدولية المتشجنة والاستعداد للبحث في القضايا التي تتعلق بمستقبل البشرية وتحقيق السلام"، لافتا إلى أن "الإقصاء- عملية سلبية لا يمكن أن تكون بخدمة البشرية، وبوتين يوجه رسالة في هذا السياق الى الأوروبيين تحديدا".

