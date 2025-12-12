https://sarabic.ae/20251212/خبير-كان-الأولى-بزيلينسكي-أن-يجري-انتخابات-رئاسية-بدل-الحديث-عن-الاستفتاء-للهروب-من-التسوية--1108091973.html
خبير: كان الأولى بزيلينسكي أن يجري انتخابات رئاسية بدل الحديث عن الاستفتاء للهروب من التسوية
خبير: كان الأولى بزيلينسكي أن يجري انتخابات رئاسية بدل الحديث عن الاستفتاء للهروب من التسوية
سبوتنيك عربي
أكد الأكاديمي والباحث اللبناني في الشأن الدولي من بيروت، الدكتور ناصر زيدان، أنه "كان الأولى بزيلينسكي الذهاب إلى انتخابات رئاسية بدلا من الحديث عن استفتاء عام... 12.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-12T16:57+0000
2025-12-12T16:57+0000
2025-12-12T16:57+0000
العالم العربي
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/19/1107474058_0:0:2827:1591_1920x0_80_0_0_a0814fc0c6067f028cc18cd3839431a0.jpg
وقال في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك: "عندما رأى زيلينسكي أن التسوية جدية وهناك مؤشرات على حصولها، بدأ يتهرّب من الالتزامات عبر طرح شعارات كالاستفتاء، علما أن لا مكان لهذه الشعارات من الواقع، وعلما أيضا أن رئيس نظام كييف يعرف أن نهاية الحرب تستوجب تسوية جريئة".ورأى أن "هناك فرصة تاريخية للتسوية في أوكرانيا مُعرضة للإجهاض"، قائلا إن "المراهنة على السياق الفوضوي الذي يعتمده زيلينسكي لا يمكن أن يوصل إلى نتيجة ولا بد لترامب من ان يقول للأوروبيين أن يضعوا حدا لهذا التلاعب الذي يسير به زيلينسكي".وتعليقا على تحذير ترامب من حرب عالمية ثالثة بسبب تعثر حسم الأزمة الأوكرانية، قال زيدان: "هذا الموقف ليس من فراغ، ويأتي عقب أيام من التشنج الذي حصل بينه وبين الأوروبيين، الذين ما زالوا يسعون وراء إطالة عمر الأزمة في أوكرانيا بكل الطرق والأساليب الممكنة".وفي ما يتعلق بالقمة المنعقدة في تركمانستان، أشار زيدان إلى أن "رسالة بوتين خلال مشاركته في المنتدى واضحة، وهي رسالة للجميع عن استعداد روسيا للبحث في مقاربات جديدة تطفي نوعا من الاسترخاء على الأجواء الدولية المتشجنة والاستعداد للبحث في القضايا التي تتعلق بمستقبل البشرية وتحقيق السلام"، لافتا إلى أن "الإقصاء- عملية سلبية لا يمكن أن تكون بخدمة البشرية، وبوتين يوجه رسالة في هذا السياق الى الأوروبيين تحديدا".
https://sarabic.ae/20251212/الكرملين-روسيا-تريد-العمل-من-أجل-السلام-الدائم-مع-أوكرانيا-لا-من-أجل-الهدنة--1108090654.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/19/1107474058_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_52c7eb48e9baf98d5a9efdf949b1f103.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
خبير: كان الأولى بزيلينسكي أن يجري انتخابات رئاسية بدل الحديث عن الاستفتاء للهروب من التسوية
حصري
أكد الأكاديمي والباحث اللبناني في الشأن الدولي من بيروت، الدكتور ناصر زيدان، أنه "كان الأولى بزيلينسكي الذهاب إلى انتخابات رئاسية بدلا من الحديث عن استفتاء عام على الأراضي في البلاد، معتمدا على الأوروبيين الذين قد لا يسيروا خلف مغامراته".
وقال في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك: "عندما رأى زيلينسكي أن التسوية جدية وهناك مؤشرات على حصولها، بدأ يتهرّب من الالتزامات عبر طرح شعارات كالاستفتاء، علما أن لا مكان لهذه الشعارات من الواقع، وعلما أيضا أن رئيس نظام كييف يعرف أن نهاية الحرب تستوجب تسوية جريئة".
ضيف "سبوتنيك" أشار الى أن "الرئيس بوتين متمسك بالحل الدبلوماسي والاتصالات الدولية للوصول إلى تسوية وأن لا نية لروسيا لمهاجمة الأوروبيين"، مشددا على أنه "لا يمكن تجاهل المعطيات على الأرض، فهناك تقدم ميداني للجيش الروسي لا يمكن إخفاؤه".
ورأى أن "هناك فرصة تاريخية للتسوية في أوكرانيا مُعرضة للإجهاض"، قائلا إن "المراهنة على السياق الفوضوي الذي يعتمده زيلينسكي لا يمكن أن يوصل إلى نتيجة ولا بد لترامب من ان يقول للأوروبيين أن يضعوا حدا لهذا التلاعب الذي يسير به زيلينسكي".
وتعليقا على تحذير ترامب من حرب عالمية ثالثة بسبب تعثر حسم الأزمة الأوكرانية، قال زيدان: "هذا الموقف ليس من فراغ، ويأتي عقب أيام من التشنج الذي حصل بينه وبين الأوروبيين، الذين ما زالوا يسعون وراء إطالة عمر الأزمة في أوكرانيا بكل الطرق والأساليب الممكنة".
ورأى أن "لدى ترامب أوراق كبيرة ممكن أن يلعبها للضغط على زيلينسكي ومن خلفه القادة في أوروبا"، لافتا إلى أن "الاستراتيجية الأمنية الامريكية الجديدة واضحة في رسم ملامح التعاطي الجديد مع أوروبا، وقد يكون التوصيف الذي جاء في الاستراتيجية حول تهميش أوروبا هو ما أثار حفيظة الأوروبيين".
وفي ما يتعلق بالقمة المنعقدة في تركمانستان، أشار زيدان إلى أن "رسالة بوتين خلال مشاركته في المنتدى واضحة، وهي رسالة للجميع عن استعداد روسيا للبحث في مقاربات جديدة تطفي نوعا من الاسترخاء على الأجواء الدولية المتشجنة والاستعداد للبحث في القضايا التي تتعلق بمستقبل البشرية وتحقيق السلام"، لافتا إلى أن "الإقصاء- عملية سلبية لا يمكن أن تكون بخدمة البشرية، وبوتين يوجه رسالة في هذا السياق الى الأوروبيين تحديدا".