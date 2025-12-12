خبير: كان الأولى بزيلينسكي أن يجري انتخابات رئاسية بدل الحديث عن الاستفتاء للهروب من التسوية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:03 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:10 GMT
20 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع الطاقة النووية مفتاح لتلبية احتياجات إثيوبيا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
17:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
17:37 GMT
23 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: تصنيف "الأونروا" كجهة مرتبطة بالإرهاب سيكون له تأثير كارثي على أكثر من 6 ملايين لاجئ
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تجبر واشنطن إسرائيل على وقف اعتداءاتها على سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
09:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:47 GMT
12 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
مشروع الطاقة النووية مفتاح لتلبية احتياجات إثيوبيا
11:03 GMT
45 د
خطوط التماس
إيران في زمن محمد رضا بهلوي وحتى انتصار الثورة الإسلامية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
13:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
17:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
تركيا مستعدة لإرسال قوات إلى غزة.. الدبيبة يطالب بالاستفتاء على الدستور لحل أزمة ليبيا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: بعد تحرير مدينة سيفيرسك ستكون العمليات العسكرية ذات طابع عملياتي أوسع
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251212/خبير-كان-الأولى-بزيلينسكي-أن-يجري-انتخابات-رئاسية-بدل-الحديث-عن-الاستفتاء-للهروب-من-التسوية--1108091973.html
خبير: كان الأولى بزيلينسكي أن يجري انتخابات رئاسية بدل الحديث عن الاستفتاء للهروب من التسوية
خبير: كان الأولى بزيلينسكي أن يجري انتخابات رئاسية بدل الحديث عن الاستفتاء للهروب من التسوية
سبوتنيك عربي
أكد الأكاديمي والباحث اللبناني في الشأن الدولي من بيروت، الدكتور ناصر زيدان، أنه "كان الأولى بزيلينسكي الذهاب إلى انتخابات رئاسية بدلا من الحديث عن استفتاء عام... 12.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-12T16:57+0000
2025-12-12T16:57+0000
العالم العربي
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/19/1107474058_0:0:2827:1591_1920x0_80_0_0_a0814fc0c6067f028cc18cd3839431a0.jpg
وقال في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك: "عندما رأى زيلينسكي أن التسوية جدية وهناك مؤشرات على حصولها، بدأ يتهرّب من الالتزامات عبر طرح شعارات كالاستفتاء، علما أن لا مكان لهذه الشعارات من الواقع، وعلما أيضا أن رئيس نظام كييف يعرف أن نهاية الحرب تستوجب تسوية جريئة".ورأى أن "هناك فرصة تاريخية للتسوية في أوكرانيا مُعرضة للإجهاض"، قائلا إن "المراهنة على السياق الفوضوي الذي يعتمده زيلينسكي لا يمكن أن يوصل إلى نتيجة ولا بد لترامب من ان يقول للأوروبيين أن يضعوا حدا لهذا التلاعب الذي يسير به زيلينسكي".وتعليقا على تحذير ترامب من حرب عالمية ثالثة بسبب تعثر حسم الأزمة الأوكرانية، قال زيدان: "هذا الموقف ليس من فراغ، ويأتي عقب أيام من التشنج الذي حصل بينه وبين الأوروبيين، الذين ما زالوا يسعون وراء إطالة عمر الأزمة في أوكرانيا بكل الطرق والأساليب الممكنة".وفي ما يتعلق بالقمة المنعقدة في تركمانستان، أشار زيدان إلى أن "رسالة بوتين خلال مشاركته في المنتدى واضحة، وهي رسالة للجميع عن استعداد روسيا للبحث في مقاربات جديدة تطفي نوعا من الاسترخاء على الأجواء الدولية المتشجنة والاستعداد للبحث في القضايا التي تتعلق بمستقبل البشرية وتحقيق السلام"، لافتا إلى أن "الإقصاء- عملية سلبية لا يمكن أن تكون بخدمة البشرية، وبوتين يوجه رسالة في هذا السياق الى الأوروبيين تحديدا".
https://sarabic.ae/20251212/الكرملين-روسيا-تريد-العمل-من-أجل-السلام-الدائم-مع-أوكرانيا-لا-من-أجل-الهدنة--1108090654.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/19/1107474058_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_52c7eb48e9baf98d5a9efdf949b1f103.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك

خبير: كان الأولى بزيلينسكي أن يجري انتخابات رئاسية بدل الحديث عن الاستفتاء للهروب من التسوية

16:57 GMT 12.12.2025
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورفلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2025
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
أكد الأكاديمي والباحث اللبناني في الشأن الدولي من بيروت، الدكتور ناصر زيدان، أنه "كان الأولى بزيلينسكي الذهاب إلى انتخابات رئاسية بدلا من الحديث عن استفتاء عام على الأراضي في البلاد، معتمدا على الأوروبيين الذين قد لا يسيروا خلف مغامراته".
وقال في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك: "عندما رأى زيلينسكي أن التسوية جدية وهناك مؤشرات على حصولها، بدأ يتهرّب من الالتزامات عبر طرح شعارات كالاستفتاء، علما أن لا مكان لهذه الشعارات من الواقع، وعلما أيضا أن رئيس نظام كييف يعرف أن نهاية الحرب تستوجب تسوية جريئة".

ضيف "سبوتنيك" أشار الى أن "الرئيس بوتين متمسك بالحل الدبلوماسي والاتصالات الدولية للوصول إلى تسوية وأن لا نية لروسيا لمهاجمة الأوروبيين"، مشددا على أنه "لا يمكن تجاهل المعطيات على الأرض، فهناك تقدم ميداني للجيش الروسي لا يمكن إخفاؤه".

ورأى أن "هناك فرصة تاريخية للتسوية في أوكرانيا مُعرضة للإجهاض"، قائلا إن "المراهنة على السياق الفوضوي الذي يعتمده زيلينسكي لا يمكن أن يوصل إلى نتيجة ولا بد لترامب من ان يقول للأوروبيين أن يضعوا حدا لهذا التلاعب الذي يسير به زيلينسكي".
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين: روسيا تريد العمل من أجل السلام الدائم مع أوكرانيا لا من أجل الهدنة
15:32 GMT
وتعليقا على تحذير ترامب من حرب عالمية ثالثة بسبب تعثر حسم الأزمة الأوكرانية، قال زيدان: "هذا الموقف ليس من فراغ، ويأتي عقب أيام من التشنج الذي حصل بينه وبين الأوروبيين، الذين ما زالوا يسعون وراء إطالة عمر الأزمة في أوكرانيا بكل الطرق والأساليب الممكنة".

ورأى أن "لدى ترامب أوراق كبيرة ممكن أن يلعبها للضغط على زيلينسكي ومن خلفه القادة في أوروبا"، لافتا إلى أن "الاستراتيجية الأمنية الامريكية الجديدة واضحة في رسم ملامح التعاطي الجديد مع أوروبا، وقد يكون التوصيف الذي جاء في الاستراتيجية حول تهميش أوروبا هو ما أثار حفيظة الأوروبيين".

وفي ما يتعلق بالقمة المنعقدة في تركمانستان، أشار زيدان إلى أن "رسالة بوتين خلال مشاركته في المنتدى واضحة، وهي رسالة للجميع عن استعداد روسيا للبحث في مقاربات جديدة تطفي نوعا من الاسترخاء على الأجواء الدولية المتشجنة والاستعداد للبحث في القضايا التي تتعلق بمستقبل البشرية وتحقيق السلام"، لافتا إلى أن "الإقصاء- عملية سلبية لا يمكن أن تكون بخدمة البشرية، وبوتين يوجه رسالة في هذا السياق الى الأوروبيين تحديدا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала