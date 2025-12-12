الكرملين: روسيا تريد العمل من أجل السلام الدائم مع أوكرانيا لا من أجل الهدنة

عربي
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
15:32 GMT 12.12.2025 (تم التحديث: 16:08 GMT 12.12.2025)
© Sputnik . Evgeny Biyatovمبنى الكرملين
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن روسيا تريد العمل من أجل السلام الدائم مع أوكرانيا لا من أجل الهدنة.
وقال بيسكوف، في حديث للقناة الأولى الروسية، تعليقا على تقارير حول رغبة فلاديمير زيلينسكي، المزعومة في إجراء استفتاءات حول القضايا الإقليمية، "نريد العمل من أجل السلام وليس من أجل هدنة".
وأشار إلى أنه إذا أصبحت هذه المبادرة ذريعة لهدنة مؤقتة، "فلن تنجح".
وأضاف بيسكوف بأن السلام في أوكرانيا يجب أن يكون طويل الأمد ومدعوماً بضمانات موثوقة.
وقال بيسكوف للقناة الروسية الأولى: "المطلوب سلام مضمون، طويل الأمد، مفهوم للجميع، مدعوم بضمانات موثوقة، هذا ما نريده ".
وذكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن إجراء استفتاء حول القضايا الإقليمية ذريعة للمطالبة بفترة هدنة، مؤكدا أن روسيا تريد العمل من أجل السلام وليس من أجل هدنة.
وأشار بيسكوف في حديث للقناة الأولى الروسية تعليقا حول تقارير إعلامية بأن زيلينسكي أتاح إمكانية إجراء "استفتاء على مستوى أوكرانيا" بشأن القضايا الإقليمية، "إذا كنا نتحدث عن خلق ذريعة للمطالبة بوقف إطلاق النار، أو هدنة، أو وقف مؤقت (للعمليات القتالية) على الجبهة، فإن هذا لن ينجح بالطبع. لأننا نريد العمل من أجل السلام، وليس من أجل هدنة".
استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، نظيره التركي رجب طيب أردوغان في مدينة سوتشي. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2025
أردوغان يؤكد لبوتين: تركيا مستعدة لاستضافة المفاوضات بشأن أوكرانيا بأي صيغة
13:52 GMT
وذكرت وسائل إعلامية، يوم أمس الخميس، أن فلاديمير زيلينسكي، سمح بإجراء "استفتاء على مستوى أوكرانيا" بشأن القضايا الإقليمية وتبادل الأراضي.
وأضاف زيلينسكي في تصريحات نقلتها قناة "أوبشستفينوي": "فيما يتعلق بالقضايا الحدودية، من المقرر إجراء استفتاء عام على مستوى أوكرانيا، ولا تزال آلية تنفيذه غير معروفة".
وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يوم أمس الخميس، بأن فلاديمير زيلينسكي حريص على البقاء في السلطة، لكن لا فرصة له لإعادة انتخابه بشكل قانوني.
وأضافت زاخاروفا خلال إحاطة صحفية حول قضايا السياسة الخارجية الراهنة: "من الواضح أن زيلينسكي حريص على البقاء في السلطة؛ لا أحد يشك في ذلك، لكن لا شك أيضاً في أنه لا فرصة له لإعادة انتخابه بشكل قانوني".
وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إلى أن "زيلينسكي لن يتمكن من الفوز بالانتخابات إلا بتطبيق "سيناريو مولدوفا" الذي أثبته الغرب".
