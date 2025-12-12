https://sarabic.ae/20251212/الكرملين-روسيا-تريد-العمل-من-أجل-السلام-الدائم-مع-أوكرانيا-لا-من-أجل-الهدنة--1108090654.html

الكرملين: روسيا تريد العمل من أجل السلام الدائم مع أوكرانيا لا من أجل الهدنة

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن روسيا تريد العمل من أجل السلام الدائم مع أوكرانيا لا من أجل الهدنة. 12.12.2025, سبوتنيك عربي

وقال بيسكوف، في حديث للقناة الأولى الروسية، تعليقا على تقارير حول رغبة فلاديمير زيلينسكي، المزعومة في إجراء استفتاءات حول القضايا الإقليمية، "نريد العمل من أجل السلام وليس من أجل هدنة".وأضاف بيسكوف بأن السلام في أوكرانيا يجب أن يكون طويل الأمد ومدعوماً بضمانات موثوقة.وقال بيسكوف للقناة الروسية الأولى: "المطلوب سلام مضمون، طويل الأمد، مفهوم للجميع، مدعوم بضمانات موثوقة، هذا ما نريده ".وذكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن إجراء استفتاء حول القضايا الإقليمية ذريعة للمطالبة بفترة هدنة، مؤكدا أن روسيا تريد العمل من أجل السلام وليس من أجل هدنة. وأشار بيسكوف في حديث للقناة الأولى الروسية تعليقا حول تقارير إعلامية بأن زيلينسكي أتاح إمكانية إجراء "استفتاء على مستوى أوكرانيا" بشأن القضايا الإقليمية، "إذا كنا نتحدث عن خلق ذريعة للمطالبة بوقف إطلاق النار، أو هدنة، أو وقف مؤقت (للعمليات القتالية) على الجبهة، فإن هذا لن ينجح بالطبع. لأننا نريد العمل من أجل السلام، وليس من أجل هدنة".وذكرت وسائل إعلامية، يوم أمس الخميس، أن فلاديمير زيلينسكي، سمح بإجراء "استفتاء على مستوى أوكرانيا" بشأن القضايا الإقليمية وتبادل الأراضي.وأضاف زيلينسكي في تصريحات نقلتها قناة "أوبشستفينوي": "فيما يتعلق بالقضايا الحدودية، من المقرر إجراء استفتاء عام على مستوى أوكرانيا، ولا تزال آلية تنفيذه غير معروفة".وأضافت زاخاروفا خلال إحاطة صحفية حول قضايا السياسة الخارجية الراهنة: "من الواضح أن زيلينسكي حريص على البقاء في السلطة؛ لا أحد يشك في ذلك، لكن لا شك أيضاً في أنه لا فرصة له لإعادة انتخابه بشكل قانوني".وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إلى أن "زيلينسكي لن يتمكن من الفوز بالانتخابات إلا بتطبيق "سيناريو مولدوفا" الذي أثبته الغرب".أردوغان يؤكد لبوتين: تركيا مستعدة لاستضافة المفاوضات بشأن أوكرانيا بأي صيغةأوشاكوف: انسحاب القوات الأوكرانية من دونباس عنصر مهم في خطة السلام الأوكرانية

