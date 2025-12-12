عربي
أردوغان يؤكد لبوتين: تركيا مستعدة لاستضافة المفاوضات بشأن أوكرانيا بأي صيغة
أردوغان يؤكد لبوتين: تركيا مستعدة لاستضافة المفاوضات بشأن أوكرانيا بأي صيغة
أردوغان يؤكد لبوتين: تركيا مستعدة لاستضافة المفاوضات بشأن أوكرانيا بأي صيغة
سبوتنيك عربي
أفاد مكتب الرئيس التركي، أن الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، ناقشا جهود السلام الشاملة في أوكرانيا خلال محادثات في عشق آباد، حيث تعهدت... 12.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-12T13:52+0000
2025-12-12T13:52+0000
روسيا
العالم
أخبار تركيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/04/1080684380_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a239ec5b3972e83d0e846fcb029cdcaa.jpg
وجاء في البيان: "خلال الاجتماع، تم بحث العلاقات الثنائية بين تركيا وروسيا، بالإضافة إلى جهود السلام الشاملة في سياق الحرب بين أوكرانيا وروسيا. وتم التأكيد مجدداً على دعم تركيا لجهود السلام. كما نوقشت جميع القضايا بالتفصيل، بما في ذلك تجميد الاتحاد الأوروبي للأموال الروسية".وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، اجتماعا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على هامش منتدى السلام والثقة الدولي في عشق آباد.وناقش الزعيمان السنة الدولية للسلام والثقة، والذكرى السنوية لحياد تركمانستان، والوضع في أوكرانيا.وقال بيسكوف للصحفيين: لقد أجرينا أيضًا تبادلًا معمقًا للآراء حول الشؤون الأوكرانية، والشؤون الإقليمية والدولية.وكان آخر لقاء بين الزعيمين، في سبتمبر/أيلول الماضي، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في الصين.
https://sarabic.ae/20251212/أوشاكوف-انسحاب-القوات-الأوكرانية-من-دونباس-عنصر-مهم-في-خطة-السلام-الأوكرانية-1108081441.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/04/1080684380_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f5d40263e307b89005702a46034ed3e7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, أخبار تركيا اليوم
روسيا, العالم, أخبار تركيا اليوم

أردوغان يؤكد لبوتين: تركيا مستعدة لاستضافة المفاوضات بشأن أوكرانيا بأي صيغة

13:52 GMT 12.12.2025
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصوراستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، نظيره التركي رجب طيب أردوغان في مدينة سوتشي.
استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، نظيره التركي رجب طيب أردوغان في مدينة سوتشي. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2025
© Sputnik . Sergey Guneyev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد مكتب الرئيس التركي، أن الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، ناقشا جهود السلام الشاملة في أوكرانيا خلال محادثات في عشق آباد، حيث تعهدت أنقرة بدعمها.
وجاء في البيان: "خلال الاجتماع، تم بحث العلاقات الثنائية بين تركيا وروسيا، بالإضافة إلى جهود السلام الشاملة في سياق الحرب بين أوكرانيا وروسيا. وتم التأكيد مجدداً على دعم تركيا لجهود السلام. كما نوقشت جميع القضايا بالتفصيل، بما في ذلك تجميد الاتحاد الأوروبي للأموال الروسية".

وأكد أردوغان لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، أن تركيا مستعدة لاستضافة المفاوضات بشأن أوكرانيا بأي صيغة، وفقا لبيان الرئاسة التركية.

وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، اجتماعا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على هامش منتدى السلام والثقة الدولي في عشق آباد.
يوري أوشاكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أوشاكوف: انسحاب القوات الأوكرانية من دونباس عنصر مهم في خطة السلام الأوكرانية
13:22 GMT
وناقش الزعيمان السنة الدولية للسلام والثقة، والذكرى السنوية لحياد تركمانستان، والوضع في أوكرانيا.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن "بوتين وأردوغان تبادلا وجهات النظر حول القضية الأوكرانية".
وقال بيسكوف للصحفيين: لقد أجرينا أيضًا تبادلًا معمقًا للآراء حول الشؤون الأوكرانية، والشؤون الإقليمية والدولية.
وكان آخر لقاء بين الزعيمين، في سبتمبر/أيلول الماضي، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في الصين.
