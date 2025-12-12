https://sarabic.ae/20251212/أردوغان-يؤكد-لبوتين-تركيا-مستعدة-لاستضافة-المفاوضات-بشأن-أوكرانيا-بأي-صيغة-1108082710.html
أردوغان يؤكد لبوتين: تركيا مستعدة لاستضافة المفاوضات بشأن أوكرانيا بأي صيغة
أفاد مكتب الرئيس التركي، أن الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، ناقشا جهود السلام الشاملة في أوكرانيا خلال محادثات في عشق آباد، حيث تعهدت...
وأكد أردوغان لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، أن تركيا مستعدة لاستضافة المفاوضات بشأن أوكرانيا بأي صيغة، وفقا لبيان الرئاسة التركية.
أردوغان يؤكد لبوتين: تركيا مستعدة لاستضافة المفاوضات بشأن أوكرانيا بأي صيغة
أفاد مكتب الرئيس التركي، أن الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، ناقشا جهود السلام الشاملة في أوكرانيا خلال محادثات في عشق آباد، حيث تعهدت أنقرة بدعمها.
وجاء في البيان: "خلال الاجتماع، تم بحث العلاقات الثنائية بين تركيا وروسيا، بالإضافة إلى جهود السلام الشاملة في سياق الحرب بين أوكرانيا وروسيا. وتم التأكيد مجدداً على دعم تركيا لجهود السلام. كما نوقشت جميع القضايا بالتفصيل، بما في ذلك تجميد الاتحاد الأوروبي للأموال الروسية".
وأكد أردوغان لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، أن تركيا مستعدة لاستضافة المفاوضات بشأن أوكرانيا بأي صيغة، وفقا لبيان الرئاسة التركية.
وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، اجتماعا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على هامش منتدى السلام والثقة الدولي في عشق آباد.
وناقش الزعيمان السنة الدولية للسلام والثقة، والذكرى السنوية لحياد تركمانستان، والوضع في أوكرانيا.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن "بوتين وأردوغان تبادلا وجهات النظر حول القضية الأوكرانية".
وقال بيسكوف للصحفيين: لقد أجرينا أيضًا تبادلًا معمقًا للآراء حول الشؤون الأوكرانية، والشؤون الإقليمية والدولية.
وكان آخر لقاء بين الزعيمين، في سبتمبر/أيلول الماضي، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في الصين.