عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة

انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022.
أوشاكوف: انسحاب القوات الأوكرانية من دونباس عنصر مهم في خطة السلام الأوكرانية
وخلال مقابلة مع صحيفة "كوميرسانت"، قال أوشاكوف: "حتى الآن، لا يوجد شيء من هذا القبيل يتعلق بموافقة واضحة، على انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية، لأن هذا عنصر بالغ الأهمية في خطة السلام بأكملها". وأضاف: "لقد تجلى بوضوح قدرتنا على التوصل إلى حل وسطي منذ الصيف الماضي".وقال أوشاكوف لصحيفة "كوميرسانت": "رأيي الشخصي هو أن هذه الوثائق لن تكون أكثر موضوعية بالنسبة لنا أكثر من ذي قبل".وأضاف: "نحن لم نناقش بعد مقترحات وبنود محددة، لذا، لا تزال المناقشات الجادة بين الخبراء معلقة، ولم نطلع حتى الوثائق التي تتحدثون عنها، لا نعرف ما الذي يعملون عليه حاليا، وما هي التغييرات التي يدخلونها...لا، لا، من الواضح أن هذا ليس للأفضل". خبير: "مبادرة" زيلينسكي تهدف لشراء الوقت وما يهم أوروبا سرقة الأموال الروسية المجمدةرئيس هيئة الأركان الروسية يعلن تقدم وحدات "زاباد" في جنوب وشرق كراسني ليمان
أكد مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الجمعة، أن انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية من إقليم الدونباس هو عنصر مهم في خطة السلام.
وخلال مقابلة مع صحيفة "كوميرسانت"، قال أوشاكوف: "حتى الآن، لا يوجد شيء من هذا القبيل يتعلق بموافقة واضحة، على انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية، لأن هذا عنصر بالغ الأهمية في خطة السلام بأكملها".
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أوشاكوف: إقليم دونباس عاجلا أم آجلا سيكون تحت سيطرة روسيا الكاملة
10:59 GMT
وأضاف: "لقد تجلى بوضوح قدرتنا على التوصل إلى حل وسطي منذ الصيف الماضي".

وذكر مساعد الرئيس الروسي أن "الجانب الأوكراني لديه اعتبارات خاصة في هذا الصدد(التوصل إلى حل وسطي منذ الصيف الماضي)".

العملية العسكرية الروسية الخاصة
كييف تخطط لإسقاط قذائف تحتوي على مواد سامة من طائرات مسيرة - وزارة الدفاع الروسية
07:32 GMT

أكد مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أنه يبدو واضحا أن التعديلات على خطة السلام الأمريكية ليست في صالح روسيا.

وقال أوشاكوف لصحيفة "كوميرسانت": "رأيي الشخصي هو أن هذه الوثائق لن تكون أكثر موضوعية بالنسبة لنا أكثر من ذي قبل".

وأشار مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، إلى أن العكس هو المرجح.

وأضاف: "نحن لم نناقش بعد مقترحات وبنود محددة، لذا، لا تزال المناقشات الجادة بين الخبراء معلقة، ولم نطلع حتى الوثائق التي تتحدثون عنها، لا نعرف ما الذي يعملون عليه حاليا، وما هي التغييرات التي يدخلونها...لا، لا، من الواضح أن هذا ليس للأفضل".
خبير: "مبادرة" زيلينسكي تهدف لشراء الوقت وما يهم أوروبا سرقة الأموال الروسية المجمدة
رئيس هيئة الأركان الروسية يعلن تقدم وحدات "زاباد" في جنوب وشرق كراسني ليمان
