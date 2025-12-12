https://sarabic.ae/20251212/أوشاكوف-انسحاب-القوات-الأوكرانية-من-دونباس-عنصر-مهم-في-خطة-السلام-الأوكرانية-1108081441.html
أوشاكوف: انسحاب القوات الأوكرانية من دونباس عنصر مهم في خطة السلام الأوكرانية
أوشاكوف: انسحاب القوات الأوكرانية من دونباس عنصر مهم في خطة السلام الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أكد مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الجمعة، أن انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية من إقليم الدونباس هو عنصر مهم في خطة السلام. 12.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-12T13:22+0000
2025-12-12T13:22+0000
2025-12-12T13:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101332/61/1013326156_0:0:3054:1719_1920x0_80_0_0_0457191f8f21fcc50b2dff3b04368eb7.jpg
وخلال مقابلة مع صحيفة "كوميرسانت"، قال أوشاكوف: "حتى الآن، لا يوجد شيء من هذا القبيل يتعلق بموافقة واضحة، على انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية، لأن هذا عنصر بالغ الأهمية في خطة السلام بأكملها". وأضاف: "لقد تجلى بوضوح قدرتنا على التوصل إلى حل وسطي منذ الصيف الماضي".وقال أوشاكوف لصحيفة "كوميرسانت": "رأيي الشخصي هو أن هذه الوثائق لن تكون أكثر موضوعية بالنسبة لنا أكثر من ذي قبل".وأضاف: "نحن لم نناقش بعد مقترحات وبنود محددة، لذا، لا تزال المناقشات الجادة بين الخبراء معلقة، ولم نطلع حتى الوثائق التي تتحدثون عنها، لا نعرف ما الذي يعملون عليه حاليا، وما هي التغييرات التي يدخلونها...لا، لا، من الواضح أن هذا ليس للأفضل". خبير: "مبادرة" زيلينسكي تهدف لشراء الوقت وما يهم أوروبا سرقة الأموال الروسية المجمدةرئيس هيئة الأركان الروسية يعلن تقدم وحدات "زاباد" في جنوب وشرق كراسني ليمان
https://sarabic.ae/20251212/أوشاكوف-إقليم-دونباس-عاجلا-أم-آجلا-سيكون-تحت-سيطرة-روسيا-الكاملة-1108077597.html
https://sarabic.ae/20251212/كييف-تخطط-لإسقاط-قذائف-تحتوي-على-مواد-سامة-من-طائرات-مسيّرة---وزارة-الدفاع-الروسية-1108072102.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101332/61/1013326156_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_ae85398abb22d2d9b359fe12666b8b5a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
أوشاكوف: انسحاب القوات الأوكرانية من دونباس عنصر مهم في خطة السلام الأوكرانية
أكد مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الجمعة، أن انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية من إقليم الدونباس هو عنصر مهم في خطة السلام.
وخلال مقابلة مع صحيفة "كوميرسانت"، قال أوشاكوف: "حتى الآن، لا يوجد شيء من هذا القبيل يتعلق بموافقة واضحة، على انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية
، لأن هذا عنصر بالغ الأهمية في خطة السلام بأكملها".
وأضاف: "لقد تجلى بوضوح قدرتنا على التوصل إلى حل وسطي
منذ الصيف الماضي".
وذكر مساعد الرئيس الروسي أن "الجانب الأوكراني لديه اعتبارات خاصة في هذا الصدد(التوصل إلى حل وسطي منذ الصيف الماضي)".
أكد مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أنه يبدو واضحا أن التعديلات على خطة السلام الأمريكية ليست في صالح روسيا.
وقال أوشاكوف لصحيفة "كوميرسانت": "رأيي الشخصي هو أن هذه الوثائق لن تكون أكثر موضوعية بالنسبة لنا أكثر من ذي قبل".
وأضاف: "نحن لم نناقش بعد مقترحات وبنود محددة، لذا، لا تزال المناقشات الجادة بين الخبراء معلقة، ولم نطلع حتى الوثائق التي تتحدثون عنها، لا نعرف ما الذي يعملون عليه حاليا، وما هي التغييرات التي يدخلونها...لا، لا، من الواضح أن هذا ليس للأفضل".