أوشاكوف: إقليم دونباس عاجلا أم آجلا سيكون تحت سيطرة روسيا الكاملة

صرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الجمعة، بأن إقليم الدونباس سيكون عاجلاً أم آجلاً تحت السيطرة الروسية بشكل كامل. 12.12.2025, سبوتنيك عربي

وفي تصريح له لصحيفة "كوميرسانت"، قال: "عاجلاً أم آجلاً. إن لم يكن عبر المفاوضات، فبالقوة العسكرية، سيخضع إقليم الدونباس للسيطرة الكاملة لروسيا الاتحادية، وكل شيء آخر سيتوقف على ذلك".وقال أوشاكوف: "وقف إطلاق النار لن يتحقق إلا بعد انسحاب القوات الأوكرانية، أما ما سيحدث بعد ذلك، فهو أمر يمكننا مناقشته".وأشار إلى أن "الولايات المتحدة تعمل حاليا مع الأوكرانيين وكبار ممثلي عدد من الدول الأوروبية على الوثائق".وقال أوشاكوف في لقاء بث على قناة "آر تي"، وتعلقيا على مزاعم زيلينسكي بإجراء انتخابات، إنه "من المحتمل أن يرى (فلاديمير زيلينسكي) في ذلك فرصة لتحقيق وقف إطلاق نار مؤقت فحسب. هذا كل ما في الأمر".موسكو: يجري العمل على تحديد موعد جديد للقمة الروسية العربيةإعلام أمريكي: فريق ترامب يعتبر زيلينسكي "كوميديا" لا يصلح إلا للمسلسلات التلفزيونية

