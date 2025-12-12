أوشاكوف: إقليم دونباس عاجلا أم آجلا سيكون تحت سيطرة روسيا الكاملة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:03 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:10 GMT
20 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع الطاقة النووية مفتاح لتلبية احتياجات إثيوبيا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
17:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
17:37 GMT
23 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: تصنيف "الأونروا" كجهة مرتبطة بالإرهاب سيكون له تأثير كارثي على أكثر من 6 ملايين لاجئ
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تجبر واشنطن إسرائيل على وقف اعتداءاتها على سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
09:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:47 GMT
12 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
مشروع الطاقة النووية مفتاح لتلبية احتياجات إثيوبيا
11:03 GMT
45 د
خطوط التماس
إيران في زمن محمد رضا بهلوي وحتى انتصار الثورة الإسلامية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
13:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
17:29 GMT
30 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
أوشاكوف: إقليم دونباس عاجلا أم آجلا سيكون تحت سيطرة روسيا الكاملة
وفي تصريح له لصحيفة "كوميرسانت"، قال: "عاجلاً أم آجلاً. إن لم يكن عبر المفاوضات، فبالقوة العسكرية، سيخضع إقليم الدونباس للسيطرة الكاملة لروسيا الاتحادية، وكل شيء آخر سيتوقف على ذلك".وقال أوشاكوف: "وقف إطلاق النار لن يتحقق إلا بعد انسحاب القوات الأوكرانية، أما ما سيحدث بعد ذلك، فهو أمر يمكننا مناقشته".وأشار إلى أن "الولايات المتحدة تعمل حاليا مع الأوكرانيين وكبار ممثلي عدد من الدول الأوروبية على الوثائق".وقال أوشاكوف في لقاء بث على قناة "آر تي"، وتعلقيا على مزاعم زيلينسكي بإجراء انتخابات، إنه "من المحتمل أن يرى (فلاديمير زيلينسكي) في ذلك فرصة لتحقيق وقف إطلاق نار مؤقت فحسب. هذا كل ما في الأمر".موسكو: يجري العمل على تحديد موعد جديد للقمة الروسية العربيةإعلام أمريكي: فريق ترامب يعتبر زيلينسكي "كوميديا" لا يصلح إلا للمسلسلات التلفزيونية
https://sarabic.ae/20251212/أوشاكوف-زيلينسكي-قد-يرى-في-الانتخابات-فرصة-وذريعة-لوقف-إطلاق-النار--1108074468.html
https://sarabic.ae/20251212/الكرملين-روسيا-ترحب-برغبة-تركيا-الإسهام-بالتوصل-إلى-تسوية-سلمية-في-أوكرانيا---عاجل-1108073172.html
أوشاكوف: إقليم دونباس عاجلا أم آجلا سيكون تحت سيطرة روسيا الكاملة

10:59 GMT 12.12.2025
يوري أوشاكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2025
صرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الجمعة، بأن إقليم الدونباس سيكون عاجلاً أم آجلاً تحت السيطرة الروسية بشكل كامل.
وفي تصريح له لصحيفة "كوميرسانت"، قال: "عاجلاً أم آجلاً. إن لم يكن عبر المفاوضات، فبالقوة العسكرية، سيخضع إقليم الدونباس للسيطرة الكاملة لروسيا الاتحادية، وكل شيء آخر سيتوقف على ذلك".
وقال أوشاكوف: "وقف إطلاق النار لن يتحقق إلا بعد انسحاب القوات الأوكرانية، أما ما سيحدث بعد ذلك، فهو أمر يمكننا مناقشته".

وأضاف أوشاكوف: "لن يكون هناك قوات عسكرية في إقليم الدونباس مع مرور الوقت، ولكن سيكون هناك "الحرس الوطني الروسي"، وكل ما يلزم للحفاظ على النظام".

العملية العسكرية الروسية الخاصة
أوشاكوف: زيلينسكي قد يرى في الانتخابات فرصة وذريعة لوقف إطلاق النار
09:16 GMT

وفي رده على سؤال أحد الصحفيين، حول ما إذا كان هناك انطباع بأن زيلينسكي يحاول في أوروبا تعطيل عملية السلام: "بالتأكيد، بالتأكيد، على الأقل تضمين بعض الفقرات والمقترحات غير المقبولة لنا في الوثائق التي يعدّها الأمريكيون".

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة تعمل حاليا مع الأوكرانيين وكبار ممثلي عدد من الدول الأوروبية على الوثائق".

وأضاف: "لم نطلع بعد على هذه الوثائق، التي يجري إعدادها حاليًا، مع مراعاة تعليقات الأوروبيين والأوكرانيين، لكن من غير المرجح أن تكون هذه الملاحظات إيجابية".

الكرملين: روسيا ترحب برغبة تركيا الإسهام بالتوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا - عاجل
08:50 GMT

واعتبر مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، في تصريحات له، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أنه لا يستبعد احتمال أن ينظر فلاديمير زيلينسكي إلى الانتخابات في أوكرانيا كذريعة وفرصة للسعي إلى وقف مؤقت لإطلاق النار.

وقال أوشاكوف في لقاء بث على قناة "آر تي"، وتعلقيا على مزاعم زيلينسكي بإجراء انتخابات، إنه "من المحتمل أن يرى (فلاديمير زيلينسكي) في ذلك فرصة لتحقيق وقف إطلاق نار مؤقت فحسب. هذا كل ما في الأمر".
وأضاف مساعد الرئيس الروسي: "ما يناقشه الأمريكيون مع الأوكرانيين والأوروبيين الآن، سيتم مناقشته عاجلاً أم آجلاً مع موسكو".
