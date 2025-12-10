عربي
موسكو: يجري العمل على تحديد موعد جديد للقمة الروسية العربية
موسكو: يجري العمل على تحديد موعد جديد للقمة الروسية العربية
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، أن روسيا تعمل على تحديد موعد القمة الروسية العربية، التي كان من المقرر عقدها، في أكتوبر/تشرين الأول، ولكنها... 10.12.2025
2025-12-10T19:10+0000
2025-12-10T19:10+0000
روسيا
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_8a13bcd9cd4801a7d636eec6eb13946e.jpg
وقال فيرشينين للصحفيين: "كما تعلمون، تم تأجيل القمة بالتنسيق مع جامعة الدول العربية. ومن الطبيعي أن تعقد. وهذا يتطلب عملا تحضيريا دقيقا وشاملا".وأوضح فيرشينين أن روسيا تعمل مع العراق، الذي يتولى حاليا رئاسة جامعة الدول العربية، على تنظيم القمة، قائلا ردا على سؤال حول المواعيد المبدئية للقمة: "نحن نعمل على ذلك".وفي وقت سابق، صرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن الاتصالات مع ممثلي الدول العربية بشأن تأجيل القمة الروسية العربية إلى النصف الأول من عام 2026 قد بدأت بالفعل، وسيتم تأكيد الموعد.يذكر أنه تم تأجيل القمة الروسية العربية الأولى التي كانت مقررة في موسكو يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول 2025.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أجرى في ذلك الوقت محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وطلب خلالها تأجيل انعقاد القمة الروسية - العربية، إلى موعد لاحق.وأعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن روسيا كانت قد وجهت دعوة إلى قادة 22 دولة والأمين العام لجامعة الدول العربية لحضور القمة الروسية العربية الأولى في موسكو.موسكو تحدد الموعد المحتمل للقمة الروسية العربيةروسيا تطلق الموقع الإلكتروني للقمة الروسية – العربية الأولى في موسكو
https://sarabic.ae/20251124/الكرملين-يجري-تنسيق-المواعيد-مع-ممثلي-الدول-العربية-بشأن-القمة-الروسية-العربية-1107447596.html
https://sarabic.ae/20251022/الكرملين-موعد-القمة-الروسية-العربية-لم-يتم-تحديده-حتى-الآن--1106272915.html
الأخبار
ar_EG
روسيا, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن

موسكو: يجري العمل على تحديد موعد جديد للقمة الروسية العربية

19:10 GMT 10.12.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورزخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2025
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، أن روسيا تعمل على تحديد موعد القمة الروسية العربية، التي كان من المقرر عقدها، في أكتوبر/تشرين الأول، ولكنها أُجلت.
وقال فيرشينين للصحفيين: "كما تعلمون، تم تأجيل القمة بالتنسيق مع جامعة الدول العربية. ومن الطبيعي أن تعقد. وهذا يتطلب عملا تحضيريا دقيقا وشاملا".

وتابع: "يجب تنسيق جداول جميع قادة الدول حتى تصبح هذه القمة حدثا بارزا، والتي ستكون الأولى من نوعها في التاريخ".

وأوضح فيرشينين أن روسيا تعمل مع العراق، الذي يتولى حاليا رئاسة جامعة الدول العربية، على تنظيم القمة، قائلا ردا على سؤال حول المواعيد المبدئية للقمة: "نحن نعمل على ذلك".
الكرملين، موسكو، روسيا يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2025
الكرملين: يجري تنسيق المواعيد مع ممثلي الدول العربية بشأن القمة الروسية العربية
24 نوفمبر, 15:55 GMT
وفي وقت سابق، صرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن الاتصالات مع ممثلي الدول العربية بشأن تأجيل القمة الروسية العربية إلى النصف الأول من عام 2026 قد بدأت بالفعل، وسيتم تأكيد الموعد.

وقال حينها أوشاكوف للصحفيين، ردًا على سؤال لوكالة "سبوتنيك" حول عملية تنسيق القمة الروسية العربية: "بالتأكيد، بل أجزم بنسبة 100%، سيتم تأجيل هذه القمة، وعلى الأرجح إلى النصف الأول من العام المقبل".

يذكر أنه تم تأجيل القمة الروسية العربية الأولى التي كانت مقررة في موسكو يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول 2025.
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2025
الكرملين: موعد القمة الروسية العربية لم يتم تحديده حتى الآن
22 أكتوبر, 09:39 GMT
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أجرى في ذلك الوقت محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وطلب خلالها تأجيل انعقاد القمة الروسية - العربية، إلى موعد لاحق.

وأفاد المكتب الصحفي للكرملين، عقب اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي ورئيس الوزراء العراقي، أن الجانبين، سيبلّغان عواصم الدول العربية بتأجيل القمة الروسية العربية، عبر القنوات الدبلوماسية.

وأعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن روسيا كانت قد وجهت دعوة إلى قادة 22 دولة والأمين العام لجامعة الدول العربية لحضور القمة الروسية العربية الأولى في موسكو.
موسكو تحدد الموعد المحتمل للقمة الروسية العربية
روسيا تطلق الموقع الإلكتروني للقمة الروسية – العربية الأولى في موسكو
