موسكو: يجري العمل على تحديد موعد جديد للقمة الروسية العربية

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، أن روسيا تعمل على تحديد موعد القمة الروسية العربية، التي كان من المقرر عقدها، في أكتوبر/تشرين الأول، ولكنها...

وقال فيرشينين للصحفيين: "كما تعلمون، تم تأجيل القمة بالتنسيق مع جامعة الدول العربية. ومن الطبيعي أن تعقد. وهذا يتطلب عملا تحضيريا دقيقا وشاملا".وأوضح فيرشينين أن روسيا تعمل مع العراق، الذي يتولى حاليا رئاسة جامعة الدول العربية، على تنظيم القمة، قائلا ردا على سؤال حول المواعيد المبدئية للقمة: "نحن نعمل على ذلك".وفي وقت سابق، صرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن الاتصالات مع ممثلي الدول العربية بشأن تأجيل القمة الروسية العربية إلى النصف الأول من عام 2026 قد بدأت بالفعل، وسيتم تأكيد الموعد.يذكر أنه تم تأجيل القمة الروسية العربية الأولى التي كانت مقررة في موسكو يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول 2025.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أجرى في ذلك الوقت محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وطلب خلالها تأجيل انعقاد القمة الروسية - العربية، إلى موعد لاحق.وأعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن روسيا كانت قد وجهت دعوة إلى قادة 22 دولة والأمين العام لجامعة الدول العربية لحضور القمة الروسية العربية الأولى في موسكو.موسكو تحدد الموعد المحتمل للقمة الروسية العربيةروسيا تطلق الموقع الإلكتروني للقمة الروسية – العربية الأولى في موسكو

