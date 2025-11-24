عربي
الكرملين: يجري تنسيق المواعيد مع ممثلي الدول العربية بشأن القمة الروسية العربية
الكرملين: يجري تنسيق المواعيد مع ممثلي الدول العربية بشأن القمة الروسية العربية
صرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الاثنين، أن الاتصالات مع ممثلي الدول العربية بشأن تأجيل القمة الروسية العربية إلى النصف الأول من عام 2026 قد بدأت...
وقال أوشاكوف، للصحفيين ردًا على سؤال لوكالة "سبوتنيك" حول عملية تنسيق القمة الروسية العربية: "بالتأكيد، بل أجزم بنسبة 100%، سيتم تأجيل هذه القمة، وعلى الأرجح إلى النصف الأول من العام المقبل".يذكر أنه تم تأجيل القمة الروسية العربية الأولى التي كانت مقررة في موسكو يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول 2025.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أجرى في ذلك الوقت محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وطلب خلالها تأجيل انعقاد القمة الروسية - العربية، إلى موعد لاحق.وأعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن روسيا وجهت دعوة إلى قادة 22 دولة والأمين العام لجامعة الدول العربية لحضور القمة الروسية العربية الأولى في موسكو.موسكو تحدد الموعد المحتمل للقمة الروسية العربيةروسيا تطلق الموقع الإلكتروني للقمة الروسية – العربية الأولى في موسكو
الكرملين: يجري تنسيق المواعيد مع ممثلي الدول العربية بشأن القمة الروسية العربية

صرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الاثنين، أن الاتصالات مع ممثلي الدول العربية بشأن تأجيل القمة الروسية العربية إلى النصف الأول من عام 2026 قد بدأت بالفعل، وسيتم تأكيد الموعد.
وقال أوشاكوف، للصحفيين ردًا على سؤال لوكالة "سبوتنيك" حول عملية تنسيق القمة الروسية العربية: "بالتأكيد، بل أجزم بنسبة 100%، سيتم تأجيل هذه القمة، وعلى الأرجح إلى النصف الأول من العام المقبل".

وأضاف: "لقد بدأت بالفعل اتصالات عملية مع ممثلي الدول العربية بهذا الشأن. وسنؤكد هذا الموعد".

يذكر أنه تم تأجيل القمة الروسية العربية الأولى التي كانت مقررة في موسكو يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول 2025.
الكرملين: موعد القمة الروسية العربية لم يتم تحديده حتى الآن
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أجرى في ذلك الوقت محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وطلب خلالها تأجيل انعقاد القمة الروسية - العربية، إلى موعد لاحق.

وأفاد المكتب الصحفي للكرملين، عقب اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي ورئيس الوزراء العراقي، أن الجانبين، سيبلّغان عواصم الدول العربية بتأجيل القمة الروسية العربية، عبر القنوات الدبلوماسية.

وأعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن روسيا وجهت دعوة إلى قادة 22 دولة والأمين العام لجامعة الدول العربية لحضور القمة الروسية العربية الأولى في موسكو.
موسكو تحدد الموعد المحتمل للقمة الروسية العربية
روسيا تطلق الموقع الإلكتروني للقمة الروسية – العربية الأولى في موسكو
