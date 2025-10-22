عربي
القوات الروسية تحرر بلدتي إيفانوفكا وبافلوفكا- الدفاع الروسية
أمساليوم
بث مباشر
الكرملين: موعد القمة الروسية العربية لم يتم تحديده حتى الآن
الكرملين: موعد القمة الروسية العربية لم يتم تحديده حتى الآن
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية)، ديمتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أنه "لم يتم الاتفاق حتى الآن على موعد انعقاد القمة الروسية العربية".
الكرملين: موعد القمة الروسية العربية لم يتم تحديده حتى الآن

09:39 GMT 22.10.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatovمبنى الكرملين
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov
أكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية)، ديمتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أنه "لم يتم الاتفاق حتى الآن على موعد انعقاد القمة الروسية العربية".
وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال في هذا الشأن: "لا يوجد تفاهم حتى الآن بشأن الإطار الزمني".

وأضاف: "نفترض أننا لن نؤجل هذا الحدث المهم. ولكن، كما تعلمون، هذا حدث تشارك فيه دول عديدة، لذا يتطلب الأمر جهدًا دبلوماسيًا مكثفًا لتنسيق جداول أعماله".

وفي وقت سابق، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وطلب خلالها تأجيل انعقاد القمة الروسية - العربية، إلى موعد لاحق.
وأفاد المكتب الصحفي للكرملين، عقب اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي ورئيس الوزراء العراقي، أن الجانبين، سيبلّغان عواصم الدول العربية بتأجيل القمة الروسية العربية، عبر القنوات الدبلوماسية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2025
الكرملين: تأجيل انعقاد القمة الروسية - العربية الأولى إلى موعد لاحق
9 أكتوبر, 16:33 GMT
وفي وقت سابق، قال سفير جامعة الدول العربية في موسكو وليد حامد شلتاغ، لوكالة "سبوتنيك" إن "القمة الروسية العربية يمكن أن تعقد قبل نهاية عام 2025، إذا تم الاتفاق على كل شيء، ولكن يمكن أيضا عقدها في يناير/ كانون الثاني وفبراير/شباط 2026".
موسكو تحدد الموعد المحتمل للقمة الروسية العربية
روسيا تطلق الموقع الإلكتروني للقمة الروسية – العربية الأولى في موسكو
