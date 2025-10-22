https://sarabic.ae/20251022/الكرملين-موعد-القمة-الروسية-العربية-لم-يتم-تحديده-حتى-الآن--1106272915.html
الكرملين: موعد القمة الروسية العربية لم يتم تحديده حتى الآن
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية)، ديمتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أنه "لم يتم الاتفاق حتى الآن على موعد انعقاد القمة الروسية العربية". 22.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-22T09:39+0000
2025-10-22T09:39+0000
2025-10-22T09:39+0000
وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال في هذا الشأن: "لا يوجد تفاهم حتى الآن بشأن الإطار الزمني".وفي وقت سابق، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وطلب خلالها تأجيل انعقاد القمة الروسية - العربية، إلى موعد لاحق.وأفاد المكتب الصحفي للكرملين، عقب اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي ورئيس الوزراء العراقي، أن الجانبين، سيبلّغان عواصم الدول العربية بتأجيل القمة الروسية العربية، عبر القنوات الدبلوماسية.وفي وقت سابق، قال سفير جامعة الدول العربية في موسكو وليد حامد شلتاغ، لوكالة "سبوتنيك" إن "القمة الروسية العربية يمكن أن تعقد قبل نهاية عام 2025، إذا تم الاتفاق على كل شيء، ولكن يمكن أيضا عقدها في يناير/ كانون الثاني وفبراير/شباط 2026".
الكرملين: موعد القمة الروسية العربية لم يتم تحديده حتى الآن
وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال في هذا الشأن: "لا يوجد تفاهم حتى الآن بشأن الإطار الزمني".
وأضاف: "نفترض أننا لن نؤجل هذا الحدث المهم. ولكن، كما تعلمون، هذا حدث تشارك فيه دول عديدة، لذا يتطلب الأمر جهدًا دبلوماسيًا مكثفًا لتنسيق جداول أعماله".
وفي وقت سابق، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وطلب خلالها تأجيل انعقاد القمة الروسية - العربية، إلى موعد لاحق.
وأفاد المكتب الصحفي للكرملين، عقب اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي ورئيس الوزراء العراقي، أن الجانبين، سيبلّغان عواصم الدول العربية بتأجيل القمة الروسية العربية، عبر القنوات الدبلوماسية.
وفي وقت سابق، قال سفير جامعة الدول العربية في موسكو وليد حامد شلتاغ، لوكالة "سبوتنيك" إن "القمة الروسية العربية يمكن أن تعقد قبل نهاية عام 2025، إذا تم الاتفاق على كل شيء، ولكن يمكن أيضا عقدها في يناير/ كانون الثاني وفبراير/شباط 2026".