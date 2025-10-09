الكرملين: تأجيل انعقاد القمة الروسية - العربية الأولى إلى موعد لاحق

عربي
16:33 GMT 09.10.2025 (تم التحديث: 17:11 GMT 09.10.2025)
© Sputnik . Sergey Guneevالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في الكرملين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2025
© Sputnik . Sergey Guneev
تابعنا عبر
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وطلب خلالها تأجيل انعقاد القمة الروسية - العربية، إلى موعد لاحق.
وأفاد المكتب الصحفي للكرملين، عقب اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي ورئيس الوزراء العراقي، أن الجانبين الروسي والعراقي، سيُبلغان عواصم الدول العربية بتأجيل القمة الروسية العربية، عبر القنوات الدبلوماسية.

وأضاف البيان: "سيُبلغ الجانبان الروسي والعراقي، هذه المعلومات إلى عواصم الدول العربية كافة، عبر القنوات الدبلوماسية".

وأعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أول أمس الثلاثاء، أن روسيا وجّهت دعوة إلى قادة 22 دولة والأمين العام لجامعة الدول العربية لحضور القمة الروسية العربية الأولى في موسكو.
وقال أوشاكوف للصحفيين: "أعتقد أن قائمة المشاركين ستكون معروفة بحدود الاثنين أو الثلاثاء (المقبلين)، وقد وجّهنا الدعوات لجميع قادة الدول (العربية) الـ22، وبالطبع إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية".

وأشار أوشاكوف إلى أن العمل جار على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لحل الوضع في قطاع غزة، وأن العديد من المدعوين إلى موسكو لحضور القمة الروسية العربية الأولى المرتقب انعقادها منتصف الشهر الجاري، "مرتبطون" بهذا العمل.

وقال: "ما تزال تشكيلة المشاركين (في القمة الروسية العربية) متقلبة، نظرا للعمل النشط الجاري حاليا على خطة ترامب بشأن غزة. العديد من المشاركين في قمتنا مرتبطون مباشرة بهذا العمل".
