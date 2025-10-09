https://sarabic.ae/20251009/-الكرملين-تأجيل-القمة-الروسية---العربية-الأولى-إلى-موعد-لاحق--عاجل--1105810622.html
الكرملين: تأجيل انعقاد القمة الروسية - العربية الأولى إلى موعد لاحق
سبوتنيك عربي
2025-10-09T16:33+0000
2025-10-09T16:33+0000
2025-10-09T17:11+0000
الكرملين
العالم
العالم العربي
القمة الروسية - العربية الأولى
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/0b/1081899656_0:0:3142:1768_1920x0_80_0_0_61611bfd2086f70e7bd2c8cd771e717f.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/0b/1081899656_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_bfd545d2a08d65b0efdd3488676ae34b.jpg
الكرملين, العالم, العالم العربي, القمة الروسية - العربية الأولى
16:33 GMT 09.10.2025 (تم التحديث: 17:11 GMT 09.10.2025)
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وطلب خلالها تأجيل انعقاد القمة الروسية - العربية، إلى موعد لاحق.
وأفاد المكتب الصحفي للكرملين، عقب اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي ورئيس الوزراء العراقي، أن الجانبين الروسي والعراقي، سيُبلغان عواصم الدول العربية بتأجيل القمة الروسية العربية، عبر القنوات الدبلوماسية.
وأضاف البيان: "سيُبلغ الجانبان الروسي والعراقي، هذه المعلومات إلى عواصم الدول العربية كافة، عبر القنوات الدبلوماسية".
وأعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أول أمس الثلاثاء، أن روسيا وجّهت دعوة إلى قادة 22 دولة والأمين العام لجامعة الدول العربية لحضور القمة الروسية العربية الأولى في موسكو.
وقال أوشاكوف للصحفيين: "أعتقد أن قائمة المشاركين ستكون معروفة بحدود الاثنين أو الثلاثاء (المقبلين)، وقد وجّهنا الدعوات لجميع قادة الدول (العربية) الـ22، وبالطبع إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية".
وأشار أوشاكوف إلى أن العمل جار على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لحل الوضع في قطاع غزة، وأن العديد من المدعوين إلى موسكو لحضور القمة الروسية العربية الأولى المرتقب انعقادها منتصف الشهر الجاري، "مرتبطون" بهذا العمل.
وقال: "ما تزال تشكيلة المشاركين (في القمة الروسية العربية) متقلبة، نظرا للعمل النشط الجاري حاليا على خطة ترامب بشأن غزة. العديد من المشاركين في قمتنا مرتبطون مباشرة بهذا العمل".