موسكو تحدد الموعد المحتمل للقمة الروسية العربية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:17 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
09:03 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعين الجنرال روفين فورتونات رئيسا للوزراء وسط تصاعد الاحتجاجات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
استمرار مظاهرات المغرب وسط اتهامات للحكومة بعدم التجاوب مع مطالب المحتجين
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
هل ستتنصل تل أبيب من بعض مندرجات الاتفاق مع حماس مما يؤدي إلى انهيار الهدنة؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حماس وإسرائيل يوقعان اتفاق السلام في شرم الشيخ
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل يرتبط تلوث الهواء بنزيف الدماغ
08:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعين الجنرال روفين فورتونات رئيسا للوزراء وسط تصاعد الاحتجاجات
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
من الملعب
بعد تأهل منتخب مصر.. رقم قياسي عربي في كأس العالم لكرة القدم 2026
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
الشعب الروسي وتشكل هويته القومية والحضارية
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حماس وإسرائيل يوقعان اتفاق السلام في شرم الشيخ
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
16:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251010/موسكو-تحدد-الموعد-المحتمل-للقمة-الروسية-العربية-1105828174.html
موسكو تحدد الموعد المحتمل للقمة الروسية العربية
موسكو تحدد الموعد المحتمل للقمة الروسية العربية
سبوتنيك عربي
صرّح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن الكرملين يخطط مبدئيًا لعقد القمة الروسية العربية المؤجلة في نوفمبر/تشرين الثاني. 10.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-10T09:45+0000
2025-10-10T10:05+0000
روسيا
العالم العربي
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_8a13bcd9cd4801a7d636eec6eb13946e.jpg
وقال أوشاكوف لمراسل "لايف" ألكسندر يوناشيف: "نحن نفكر حاليا في شهر نوفمبر/تشرين الثاني بشكل أولي".وأضاف: "سيعتمد الأمر على تطورات الوضع في سياق تنفيذ خطة ترامب (بشأن غزة)، وبما يناسب أصدقاءنا العرب، سنأخذ جميع وجهات النظر في الاعتبار".وأفاد المكتب الصحفي للكرملين، عقب اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي ورئيس الوزراء العراقي، أن الجانبين الروسي والعراقي، سيبلّغان عواصم الدول العربية بتأجيل القمة الروسية العربية، عبر القنوات الدبلوماسية.وأعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أول أمس الثلاثاء، أن روسيا وجّهت دعوة إلى قادة 22 دولة والأمين العام لجامعة الدول العربية لحضور القمة الروسية العربية الأولى في موسكو.ذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن "الحوار الروسي - العربي له تاريخ طويل، لم ينقطع أبدًا، وطوّرت روسيا أوثق العلاقات الاستراتيجية مع معظم أصدقائنا العرب".الخارجية الروسية: موسكو ترحب بالاتفاقيات الأولية بين "حماس" وإسرائيللافروف يتحدث عن أهمية القمة الروسية العربية الأولى والوضع في الشرق الأوسط
https://sarabic.ae/20251009/-الكرملين-تأجيل-القمة-الروسية---العربية-الأولى-إلى-موعد-لاحق--عاجل--1105810622.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_da92d22e5e92b452e22639a1bdbc6e9a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم العربي, العالم
روسيا, العالم العربي, العالم

موسكو تحدد الموعد المحتمل للقمة الروسية العربية

09:45 GMT 10.10.2025 (تم التحديث: 10:05 GMT 10.10.2025)
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورزخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرّح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن الكرملين يخطط مبدئيًا لعقد القمة الروسية العربية المؤجلة في نوفمبر/تشرين الثاني.
وقال أوشاكوف لمراسل "لايف" ألكسندر يوناشيف: "نحن نفكر حاليا في شهر نوفمبر/تشرين الثاني بشكل أولي".
وأضاف: "سيعتمد الأمر على تطورات الوضع في سياق تنفيذ خطة ترامب (بشأن غزة)، وبما يناسب أصدقاءنا العرب، سنأخذ جميع وجهات النظر في الاعتبار".

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الخميس، محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وطلب خلالها تأجيل انعقاد القمة الروسية - العربية، إلى موعد لاحق.

وأفاد المكتب الصحفي للكرملين، عقب اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي ورئيس الوزراء العراقي، أن الجانبين الروسي والعراقي، سيبلّغان عواصم الدول العربية بتأجيل القمة الروسية العربية، عبر القنوات الدبلوماسية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2025
الكرملين: تأجيل انعقاد القمة الروسية - العربية الأولى إلى موعد لاحق
أمس, 16:33 GMT
وأعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أول أمس الثلاثاء، أن روسيا وجّهت دعوة إلى قادة 22 دولة والأمين العام لجامعة الدول العربية لحضور القمة الروسية العربية الأولى في موسكو.
ذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن "الحوار الروسي - العربي له تاريخ طويل، لم ينقطع أبدًا، وطوّرت روسيا أوثق العلاقات الاستراتيجية مع معظم أصدقائنا العرب".
الخارجية الروسية: موسكو ترحب بالاتفاقيات الأولية بين "حماس" وإسرائيل
لافروف يتحدث عن أهمية القمة الروسية العربية الأولى والوضع في الشرق الأوسط
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала