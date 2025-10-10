https://sarabic.ae/20251010/موسكو-تحدد-الموعد-المحتمل-للقمة-الروسية-العربية-1105828174.html
صرّح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن الكرملين يخطط مبدئيًا لعقد القمة الروسية العربية المؤجلة في نوفمبر/تشرين الثاني.
وقال أوشاكوف لمراسل "لايف" ألكسندر يوناشيف: "نحن نفكر حاليا في شهر نوفمبر/تشرين الثاني بشكل أولي".وأضاف: "سيعتمد الأمر على تطورات الوضع في سياق تنفيذ خطة ترامب (بشأن غزة)، وبما يناسب أصدقاءنا العرب، سنأخذ جميع وجهات النظر في الاعتبار".وأفاد المكتب الصحفي للكرملين، عقب اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي ورئيس الوزراء العراقي، أن الجانبين الروسي والعراقي، سيبلّغان عواصم الدول العربية بتأجيل القمة الروسية العربية، عبر القنوات الدبلوماسية.وأعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أول أمس الثلاثاء، أن روسيا وجّهت دعوة إلى قادة 22 دولة والأمين العام لجامعة الدول العربية لحضور القمة الروسية العربية الأولى في موسكو.ذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن "الحوار الروسي - العربي له تاريخ طويل، لم ينقطع أبدًا، وطوّرت روسيا أوثق العلاقات الاستراتيجية مع معظم أصدقائنا العرب".
09:45 GMT 10.10.2025
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الخميس، محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وطلب خلالها تأجيل انعقاد القمة الروسية - العربية، إلى موعد لاحق.
