لافروف يتحدث عن أهمية القمة الروسية العربية الأولى والوضع في الشرق الأوسط

ذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن "الحوار الروسي - العربي له تاريخ طويل، لم ينقطع أبدًا، وطوّرت روسيا أوثق العلاقات الاستراتيجية مع معظم أصدقائنا

وفي مقابلة مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع برنامج "جسور إلى الشرق" على قناة "روسيا اليوم"، أجاب وزير الخارجية الروسي على سؤال: تستضيف موسكو أول قمة روسية -عربية.. لماذا أطلقت بلادنا هذه المبادرة الآن؟ ما هي أهدافكم؟ وهل يُمكن الإعلان عن الدول التي قبلت الدعوة وهل ستكون ممثلة على أعلى مستوى؟أجاب لافروف: "هناك مقولة "دائمًا هناك أول مرة". وهي تنطبق تمامًا على هذه الحالة، وفيما يتعلق بكيفية تحضيرنا للقمة الأولى، فإن الحوار الروسي - العربي له تاريخ طويل. لم ينقطع أبدًا، وبدءًا من عام 1991، بنت بلادنا أوثق العلاقات الاستراتيجية مع معظم أصدقائنا العرب".وأضاف: "منذ عام 2013، قررنا تنظيم هذه العمليات ووضعها على أساس متعدد الأطراف، بالإضافة إلى العلاقات مع كل دولة عربية عبر القنوات الوطنية، اقترحنا إنشاء منتدى للشراكة والحوار بين روسيا والعالم العربي وروسيا وجامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية".وأردف: "تم تحديد موعد هذه القمة بالاتفاق المتبادل في 15 أكتوبر (تشرين الأول 2025). وسيُعقد اجتماع لوزراء الخارجية في 13 أكتوبر (الجاري)، قبل يومين من انعقادها، لوضع اللمسات الأخيرة على مسودات الوثائق الختامية للقمة. وقد دُعيت جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، بمن فيهم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وهو مواطن مصري عملنا معه لفترة طويلة في الأمم المتحدة. وكان الحضور تمثيليًا".ومضى قائلا: "من الواضح أن العديد من زملائنا العرب قلقون للغاية حاليًا بشأن القضية الفلسطينية. ويشارك عدد منهم في مشاورات خاصة، ما يساعد في تنظيم مفاوضات بوساطة بشأن القضية الفلسطينية. لكن لدينا ما يدعو للاعتقاد بأن الغالبية العظمى من أعضاء جامعة الدول العربية سيشاركون على مستوى رؤساء الدول أو الحكومات".سؤال: تستمر الحرب في غزة منذ عامين وقد سقط فيها عشرات الآلاف من القتلى وهي كارثة إنسانية. في غضون ذلك أعلنت تل أبيب عن خطط لبسط سيطرتها الكاملة على القطاع بل إن هناك حديثًا عن نقل السكان إلى دول ثالثة وتجري حاليًا مناقشة "خطة ترامب" بنشاط.. ما هو الحل المنشود للوضع؟ هل يمكن لروسيا والصين أن تكونا ضامنتين كما تدعو بعض الدول العربية؟وأضاف: "يبلغ إجمالي عدد القتلى، وفقًا للأرقام الرسمية وحدها، 65 ألف قتيل على مدار عامين. الغالبية العظمى منهم من المدنيين والنساء والأطفال وكبار السن. أصيب 170 ألف شخص، وشُرد مئات الآلاف. وللمقارنة، فإن 65 ألف قتيل مدني على مدار عامين يزيد عن ضعف عدد القتلى خلال الفترة الكاملة للوضع في أوكرانيا منذ الانقلاب. عدد الضحايا المدنيين في أوكرانيا على مدار الـ12 عامًا الماضية أقل مما هو عليه في فلسطين خلال العامين الماضيين. إنه وضع مأساوي".وتابع وزير الخارجية الروسي: "لاحقًا، وردت تقارير تُفيد بأن العرب، مع تصلب موقفهم، بدأوا بالبحث عن حلول أخرى. ذُكرت أرض الصومال، وحتى إندونيسيا وجنوب السودان. لكن الآن، أعتقد أن الجميع يُدرك أن هذا سيكون كارثة ليس فقط على الفلسطينيين من الناحية الإنسانية، بل أيضًا على سلطة الأمم المتحدة، التي أعلنت دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل عام 1947. نعم، ربما تصرف العرب بتهور آنذاك. بدأت أحداثٌ تُوجت في النهاية بمواجهات دامية وتقلص الأراضي المُقترحة لإقامة دولة فلسطينية. مع ذلك، لم يُلغَ قرار مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة. يجب إنشاء دولة. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (الذي تحدث في الآونة الأخيرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بما في ذلك بشأن القضايا الفلسطينية) صرّح علنًا مرات عدة بأنه لن تكون هناك دولة فلسطينية. إذا نظرنا إلى "خطة ترامب"، التي نعتبرها خطوة إيجابية، نظرًا لضرورة وقف إراقة الدماء وإنقاذ الأرواح وإعادة إعمار قطاع غزة ومدينة غزة أو ما تبقى منهما، فسنجد أن... اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "نقاطه العشرين"، التي تتضمن كلمة "دولة"، لكن صياغتها كلها فضفاضة للغاية، في سياق لا يشير إلا إلى ما تبقى من قطاع غزة. لم تُذكر الضفة الغربية في هذا السياق. لكننا واقعيون. ندرك أن هذا هو أفضل خيار مطروح حاليًا. على الأقل، هو الأفضل من حيث قبوله لدى العرب و"عدم رفضه" من قِبل إسرائيل، وهذا ما أصف به موقف بنيامين نتنياهو. والأهم من ذلك، يجب أن يكون مقبولًا لدى الفلسطينيين".وأردف لافروف: "حماس" جزء من الشعب الفلسطيني وجزء من المشكلة. لقد أدنّا بشدة الهجوم الإرهابي الذي نفذته "حماس" قبل عامين، في 7 أكتوبر 2023، ضد المدنيين. قُتل 1200 شخص، وأُخذ العشرات رهائن. هذه جريمة. لكن العقاب الجماعي لمثل هذه الهجمات الإرهابية ضد الشعب الفلسطيني بأكمله هو أيضًا انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي. وعندما قيل لعدد من المسؤولين الإسرائيليين إن هذه ليست الطريقة الصحيحة للرد وأنه يجب معاقبة المذنبين، لا الأبرياء، النساء والأطفال وكبار السن، ردّ عدد منهم بالقول إنه لم يكن هناك مدنيون، وأن كل من هناك إرهابي، بدءًا من سن الثالثة. نعم، يُغذّى التطرف هناك. ولكن لسنوات عديدة، تحدثنا مع زملائنا الإسرائيليين (عندما كنت أعمل في نيويورك، ثم عندما أصبحت وزيرًا)، وحثثناهم على التخلي عن تعنّتهم ومحاولاتهم لتقويض قرار الأمم المتحدة. قيل لهم إن القضية الفلسطينية العالقة، التي مضى عليها الآن قرابة 80 عامًا، هي العامل الرئيسي الذي يُغذي التطرف في الشرق الأوسط. يولد الأطفال ويذهبون إلى المدارس، هناك يُقال لهم إنه كان ينبغي أن يكون لهم بلدهم الخاص، دولتهم الخاصة، وأن هناك قرارًا من الأمم المتحدة. أُنشئت إسرائيل، لكن فلسطين لم تُنشأ. استاء زملائي الإسرائيليون (وكثير منهم أصدقائي) قائلين إنني أحاول تبرير كل شيء. الأمر ليس بهذه البساطة. عندما يُربي مجتمعٌ أجيالًا عديدة لعقود في وضعٍ تُتجاهل فيه تطلعاتهم المشروعة التي أقرتها الأمم المتحدة، يصعب احتواء هذه المشاعر".وقال وزير الخارجية الروسي: "بالعودة مرة أخرى إلى خطة دونالد ترامب. الخطة واقعية إذا قبلها الفلسطينيون. بالطبع، نتمنى النجاح للمفاوضات غير المباشرة الجارية حاليًا في مصر والتي تضم تركيا ومصر وقطر والولايات المتحدة، وبالطبع إسرائيل. إنهم يتفاوضون مع "حماس" عبر وسطاء. بالطبع، من المهم وقف جميع الأعمال العدائية. إن تركيز "حماس" بشكل خاص على ضمانات عدم تكرار الهجمات وعدم استئناف الأعمال العدائية في قطاع غزة، وخاصةً في مدينة غزة، يعكس استفادتها من التجربة التي سبقتها في الوضع الراهن".وأضاف: "شاهدنا ما عُرض على التلفزيون، دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو، يتحدثان مع رئيس الوزراء القطري من المكتب البيضاوي، وكيف حاول دونالد ترامب على الهواء مباشرة الحصول على ضمان بعدم تكرار مثل هذه الأعمال. في هذه الحالة، كان ذلك ضد قطر، ولكن بذريعة وجود قادة "حماس" في الدوحة. نتمنى لهم النجاح. إذا استطعنا المساعدة بأي شكل من الأشكال، فسنفعل. في اجتماع لـ"نادي فالداي الدولي للحوار"، صرّح الرئيس فلاديمير بوتين، بوضوح أننا نرغب في المساعدة في إقامة دولة فلسطينية، لكن علينا أن نبدأ من نقطة ما. الدولة ستأتي لاحقًا. يجب ألا يحذف الهدف من جدول الأعمال. يجب على زملائنا الغربيين أن يتحملوا نصيبهم من المسؤولية للعبهم دورًا رئيسيًا في عرقلة قرارات إنشاء دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة".وأردف لافروف: "في يونيو(حزيران) من هذا العام، أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون، تلاه رئيس الوزراء البريطاني كريستوفر ستارمر، أنهما سيحضران الجمعية العامة للأمم المتحدة ويعترفان بكل شيء هناك. إذا كنتم قد قررتم الاعتراف في يونيو (الماضي)، فلماذا لا تفعلون ذلك؟ ربما كنتم تأملون أنه في غضون شهرين أو 3، لن يتبقى شيء للاعتراف به، لا شيء من فلسطين؟".ومضى قائلا: "ذكرتُ الضفة الغربية لأن الوضع هناك مُقلق أيضًا، لأنه من منظور الدولة الفلسطينية المستقبلية، وكما تقتضي قرارات الأمم المتحدة، فإن كامل أراضيها تقريبًا محتلة بالفعل بالمستوطنات الإسرائيلية. سمعتُ، لم يُصرّح بذلك رسميًا لكن الناس، علماء السياسة والخبراء يتحدثون أن هناك خططًا لإنشاء بلديتين أو 3 بلديات في الضفة الغربية، حيث سيتم تنصيب قادة فلسطينيين، لكنني لا أعرف من أو كيف سيحكمون".سؤال: لننتقل إلى موضوع سوريا، التقيت بنظيرك السوري أسعد شيباني، في موسكو في يوليو/ تموز من هذا العام، وكذلك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ما هو الوضع الراهن لتفاعلاتك مع القيادة السورية الحالية؟ ما هي آفاق التعاون التي تراها بما في ذلك مستقبل القواعد العسكرية الروسية؟أجاب لافروف: "في عام 2024، احتفلنا بالذكرى الثمانين للعلاقات الدبلوماسية. تربطنا علاقات صداقة وتعاون وثيق منذ عهد الاتحاد السوفيتي. قدّم بلدنا مساهمة كبيرة في إرساء دعائم الاقتصاد والمجال الاجتماعي، وتدريب الكوادر الوطنية، وتعزيز القدرة الدفاعية للجمهورية العربية السورية".وأضاف: "بالطبع، بعد المرحلة الساخنة من الصراع في سوريا، التي بدأت عام 2011 خلال "الربيع العربي"، عندما سلّحت المعارضة، بتحريض من الغرب، نفسها وبدأت بالاعتماد على العناصر المتطرفة والإرهابية، قمنا بمساعدة الحكومة الشرعية للجمهورية العربية السورية. اتخذ الرئيس فلاديمير بوتين، هذا القرار. ساهمنا بشكل كبير في تطبيع الوضع. عقدنا اتفاقيات مع الأمريكيين، واتفاقيات متعددة الأطراف، وتم اعتماد قرار في نيويورك وجنيف. لو طُبّق هذا القرار، لما كنا على الأرجح نشهد الوضع الحالي في سوريا، بما فيه من مواجهة بين الحكومة المركزية وعدد من المناطق".وأردف لافروف: "نحافظ على صداقة غير انتهازية مع الجمهورية العربية السورية. مباشرة بعد أحداث ديسمبر (كانون الأول) 2024، استأنفنا التواصل. تحدث الرئيس فلاديمير بوتين، هاتفيًا مع الرئيس السوري الجديد السيد أحمد الشرع".وأضاف: "ينطبق هذا أيضًا على قواعدنا العسكرية، ولقد صرّح الرئيس فلاديمير بوتين، مرارًا وتكرارا، بأننا لن نبقى على خلاف مع إرادة القيادة السورية، ولكن يبدو أن القيادة السورية، إلى جانب عدد من دول المنطقة، مهتمة باستمرار وجودنا هناك. بالطبع، لم يعد هذا الوجود يهدف إلى دعم السلطات الشرعية عسكريا ضد مختلف قوى المعارضة. نحن بحاجة إلى إعادة هيكلة مهامنا. إحدى المهام البديهية التي قد تكون مفيدة للسوريين وجيرانهم والعديد من الدول الأخرى هي إنشاء مركز إنساني. استخدام الميناء والمطار لتوصيل الإمدادات الإنسانية من روسيا ودول الخليج العربي إلى الدول الأفريقية. هناك تفاهم على أن هذا سيكون مطلوبًا. نحن مستعدون للاتفاق على التفاصيل. من حيث المبدأ، تمت مناقشة الأمر. هناك مصلحة مشتركة. هناك مسألة أخرى تتعلق بسوريا، وهي الوضع السياسي الداخلي. تُطالب سوريا بشدة بوقف التدخل في شؤونها الداخلية. تخضع مساحات شاسعة من الجمهورية العربية السورية لسيطرة قوات أجنبية، وهي ليست موجودة دائمًا بدعوة من دمشق. الوضع صعب للغاية في الجنوب، حيث تُصرّ إسرائيل على إنشاء منطقة عازلة. نتفهم مخاوف إسرائيل المشروعة بشأن أمنها. وقد أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرارًا وتكرارًا، أنه من دون ذلك، لن يتحقق السلام في الشرق الأوسط".وقال وزير الخارجية الروسي: "لكن يجب أيضًا ضمان مصالح الأطراف الأخرى. الأكراد موجودون في الشمال الشرقي، حيث تُغازلهم إدارة بايدن، وتُشجّع مشاعرهم الانفصالية بكل الطرق الممكنة. زملاؤنا الأتراك موجودون في الشمال، على الحدود بين بلادهم والجمهورية العربية السورية. يواجه العلويون والمسيحيون أيضًا تحديات. قبل فترة وجيزة، وقع هجوم وحشي على كنيسة".سؤال: يُعتبر الوضع في إيران عاملا رئيسيا في استقرار المنطقة. بعد العملية العسكرية التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة هذا الصيف، كيف تتوقعون تطور الوضع؟ هل تعتقدون أن العودة إلى مفاوضات شاملة بشأن البرنامج النووي الإيراني ممكنة؟أجاب لافروف: "لإيران مصلحة في هذا. منذ يناير(كانون الثاني) من هذا العام، عندما بدأ الغرب يفكر جديًا في إعادة فرض العقوبات، رغم عدم امتلاكه الحق القانوني في ذلك، دأبت إيران على الدعوة إلى المفاوضات، وأبدت مرونةً وإبداعًا في نهجها، وسعت إلى مقاومة الاستفزازات، لأن الغرب دأب على استدراج المفاوضين الإيرانيين إلى جولة أخرى من المحادثات، حيث كانوا سيتوصلون بعد ذلك إلى تفاهم أولي. كان الجميع يأمل أن يُحسم هذا النقاش أخيرًا حول الخطوات التالية، لكن الغرب تخلى لاحقًا عن مقترحاته واتفاقاته الأولية وتنازلاته، واستمر في استخدام الابتزاز والديكتاتورية والتهديدات".وتابع: "إن تجديد هذه العقوبات، الذي يحاول الغرب تصويره على أنه إجراء قانوني، هو في حد ذاته قصةٌ مُشينة، لأن إيران، دعوني أذكركم، لم تنتهك قرار الموافقة على خطة العمل الشاملة المشتركة لحل البرنامج النووي الإيراني. كانت الجمهورية الإسلامية ملتزمة به منذ عام 2015، عند اعتماده لأول مرة. ثم في عام 2019، صرّحت الولايات المتحدة بأنه لا تُعجبها ولن تلتزم. أما الأوروبيون، المُلزمون أيضًا بتنفيذ "ثمار جهدهم"، فبدلًا من التصريح بمبدأ الحفاظ على هذا الاتفاق، بدأوا يُسايرون واشنطن ويُقنعون الإيرانيين: "حسنًا، رفض الأمريكيون الامتثال، لكن لا تغضبوا، فلنُقدّم حلًا آخر، استسلموا". هذا ببساطة أمرٌ شنيع، ناهيك عن أنه يُخالف القانون الدولي، انتهاك صارخ. يلزم ميثاق الأمم المتحدة بالامتثال لجميع القرارات. وهذا ما قرروا فعله. لقد استغلوا بندًا من هذا "الاتفاق"، كنتُ مشاركًا في العملية، والذي أثار تساؤلات جدية عام 2015. أخبر وزير الخارجية (الأمريكي) آنذاك جون كيري، وزير الخارجية الإيراني آنذاك محمود ظريف (الذي تولى دور المفاوض) أنه من الجيد أننا اتفقنا على كل شيء وكانت وثيقة ضخمة، تُفصّل التفاصيل التقنية والقانونية والعملية، وعرض بيعها للكونغرس وواشنطن. ولأن الكثيرين في الولايات المتحدة لا يثقون بطهران، فسنضع لإقناعهم بندًا ينص على أنه في حال انتهاك إيران لأي بند أو عدم امتثالها، فسيتم تلقائيًا إصدار قرار بإعادة فرض العقوبات. ولا يوجد حل آخر. لقد وضعوا مخططًا يُفضّل بوضوح أي جهة ترغب في إعادة فرض العقوبات على إيران".وأردف لافروف: "أنا متأكد من أن الإيرانيين وافقوا على هذا الاتفاق لسبب واحد فقط. لم تكن لديهم أي نية أو رغبة في انتهاك أي بند. لذا، وبضمير مرتاح وقلب رحيم، وقّعوا على هذه الأداة غير المسبوقة، التي أساء الغرب استخدامها بشدة، مقلّبًا كل شيء رأسًا على عقب. لقد عاقبوا دولةً لم تنتهك شيئًا والتزمت بكل شيء حتى تخلى الغرب عن "الاتفاق".وقال: "نحن نتحدث عن الشؤون العربية. نحن نستعد للقمة العربية. في السنوات الأخيرة، وبمساعدتنا، شهدت العلاقات بين إيران والدول العربية تحولات إيجابية. لإيران علاقات مع عدد من الدول منذ فترة طويلة. قبل عدة سنوات، اتفقنا على تطبيع العلاقات مع المملكة العربية السعودية، أهم دولة في الخليج العربي. لقد رحّبنا بهذا ترحيبًا حارًا لأننا ندعم مفهوم الأمن الجماعي في منطقة الخليج العربي منذ سنوات طويلة، راجين من جميع الدول المطلة عليه إرساء عملية بناء ثقة وتطوير مشاريع ذات منفعة متبادلة. دول مجلس التعاون الخليجي الست وإيران. ربما لا يرغب الكثيرون في حدوث ذلك، وأن يتخلصوا من المشاكل التي فُرضت عليهم (والتي ذكرتها) ومن المطالبات بتخلي الجمهورية الإسلامية من جانب واحد، ليس فقط عن برنامجها النووي، بما في ذلك برنامجها النووي السلمي، بل أيضًا عن نزع سلاحها من جانب واحد. يرغب الكثيرون في الحفاظ على موقف دول الخليج العربية الحذر تجاه إيران. هذه ألاعيب غربية. لطالما اشتهر البريطانيون بنهجهم "فرّق تسد". وهنا ليس الأمر مجرد "فرّق" بل "تقاتلوا لتنتصروا". من المحزن أن النزعات الاستعمارية والاستعمارية الجديدة لا تزال تُشكّل تصرفات بعض زملائنا الغربيين".لننتقل إلى مواضيع أخرى. سبق أن ذكرتَ المملكة العربية السعودية. في العام المقبل، نحتفل بالذكرى المئوية للعلاقات الدبلوماسية مع هذا البلد. كيف تصف التعاون مع المملكة العربية السعودية عبر التاريخ واليوم؟أجاب لافروف: "أعتقد أن علاقاتنا ممتازة. كان الاتحاد السوفيتي أول من اعترف بالمملكة العربية السعودية (كان يُطلق عليها آنذاك اسمًا مختلفًا). فعلنا ذلك وأقمنا علاقات وثيقة قائمة على الثقة - خدم دبلوماسيون سوفييت في المملكة العربية السعودية خلال تلك الفترة وتركوا وراءهم ذكريات طيبة. ثم، في منتصف القرن الماضي، توترت علاقاتنا لأسباب واضحة، لكن الأسس التي وُضعت عام 1926 ساهمت في تحسينها بسرعة".وممضى: "بالطبع، لدينا أيضًا تعاون سياسي وثيق، ونحن مهتمون بتنفيذ المبادرات التي تدعمها المملكة العربية السعودية دوليًا منذ فترة طويلة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالقضية الفلسطينية".وقال: "في عام 2002، في قمة جامعة الدول العربية في بيروت، اقترح الملك فيصل بن فرحان آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، مبادرة السلام العربية. تصورت المبادرة تطبيعًا كاملاً للعلاقات بين العرب وإسرائيل، على أن تُقام دولة فلسطينية أولاً. وكان هذا تذكيرًا آخر بضرورة الامتثال لقرارات الأمم المتحدة".وتابع وزير الحارجية الروسي: "الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو أن ليس العرب وحدهم، بل جميع المسلمين أيضا، قد تبنوا مبدأ "أنشئوا دولة، وسنعترف بإسرائيل ونعيش بسلام". عُقدت قمة خاصة لمنظمة التعاون الإسلامي في طهران، حيث أُقرت المبادرة السعودية. لا أريد القول إن كل شيء قد ذهب إلى الجحيم الآن؛ لا يزال هناك بعض الأمل. ولكن لو اتبع الجميع صوت العقل في العالم العربي والإسلامي آنذاك، داعين إلى الوفاء بالالتزامات الدولية، لكان الوضع مختلفًا على الأرجح الآن".وأدرف: "على مدى السنوات السبع أو الثماني الماضية، حاول الأمريكيون قلب هذه "الصيغة" رأسًا على عقب، وروجوا لـ"اتفاقيات إبراهيم"، قائلين: "فليعترف جميع العرب بإسرائيل، ثم سنرى ما سيحدث لفلسطين". وقد أولوا اهتمامًا خاصًا للعمل مع المملكة العربية السعودية في هذا الصدد. مؤخرًا، صرّح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان علنًا بأن موقفهم لا يزال ثابتًا: أولًا دولة فلسطينية، ثم تطبيع العلاقات مع إسرائيل. وهذا أمرٌ جديرٌ بالاحترام".وسأتطرق أيضًا إلى علاقاتنا الإنسانية. ففي كل عام، يؤدي 25 ألف مواطن روسي فريضة الحج. ونحن نُقدّر الاهتمام الذي تُوليه السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية لحجاجنا. وهناك مجالات أخرى لتعاوننا الإنساني أيضًا.اختُتمت مؤخرًا مسابقة "إنترفيجن" الغنائية. وقد قدّم الفنان السعودي الرائع ز. عماد عرضًا رائعًا. ثم أعلنت القيادة السعودية استعدادها لاستضافة المسابقة القادمة (التي ستكون حدثًا سنويًا) في المملكة. سنحتفل بالذكرى المئوية لعلاقاتنا الدبلوماسية.سؤال: تُعد أفريقيا من أكثر المناطق الواعدة في العالم من حيث إمكانات التنمية. ويُعتقد أن دولًا مثل الجزائر ومصر يمكن أن تُصبح بوابة روسيا إلى القارة. كيف يتطور التعاون في هذا المجال؟أجاب لافروف: كانت أبوابنا مفتوحة منذ زمن طويل، منذ النضال من أجل إنهاء الاستعمار. شمل الإرث الذي تركه الاتحاد السوفيتي من تلك الفترة، بدءا من إعلان الأمم المتحدة بشأن منح الاستقلال للدول والشعوب المستعمرة، المعتمد عام 1960، مساعدات عملية عسكرية وتقنية واقتصادية ومالية وتعليمية قدمناها لحركات التحرر الوطني، ثم، بعد أن نالت شعوب أفريقيا استقلالها، لمساعدتها على إقامة دولتها.كيف وصلنا إلى هذه النقطة؟ في تلك المرحلة، لم يكن هناك ما يكفي من المال. أُغلقت عدة سفارات، بما في ذلك اثنتي عشرة سفارة في أفريقيا. لقد تغير الكثير منذ ذلك الحين. في عهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عندما اكتسبت روسيا قوةً، واستعادت هويتها، وأدركت الدور الذي ينبغي أن تستمر في لعبه في العالم، بدأنا بالعودة إلى أفريقيا. في عام 2024، أعدنا فتح سفارتين، وهذا العام سنعيد فتح سفارتين أخريين، ونفتتح سفارة جديدة. ثلاث سفارات أخرى قيد الإعداد. خلال السنوات القليلة المقبلة، ستعود ثماني سفارات إلى القارة الأفريقية.في وقتٍ ما، قرر الاتحاد الأفريقي، بحكمته، أنه لا يمكن إعادة ترسيم الحدود الآن بعد أن حدث ذلك بالفعل. وإلا، فستكون بمثابة "مكب نفايات" طويل الأمد ذي عواقب وخيمة. هذا هو الموقف الصحيح. لكن الحقيقة هي أن إنهاء الاستعمار لم يجعل أفريقيا مستقلةً تمامًا.أتذكر كيف سافرنا لحضور فعاليات مجموعة العشرين المختلفة، ومنتديات وتجمعات أخرى. في الدول الأفريقية الكبرى، كان من المستحيل تزويد الطائرة المخصصة لوفدنا بالوقود. اضطررنا للجوء إلى حيل مختلفة والتفاوض مع القواعد العسكرية. جميع محطات التزود بالوقود الأخرى في مطارات معظم الدول الأفريقية تابعة لشركات غربية متعددة الجنسيات، والتي ترفض تزويد طائرات الحكومة الروسية بالوقود.أفريقيا لا تريد بيع موادها الخام؛ بل تريد المساعدة في تعلم كيفية معالجتها. وهذا ينطبق أيضًا على الجزائر. زارنا الرئيس عبد الفتاح تبون عام 2023. وطلب هذا تحديدًا: ليس فقط بيع موادنا الخام، بل أيضًا شراء الأسمدة، على سبيل المثال. سألتُ إن كان بإمكاننا إنشاء مصنع للأسمدة في الجزائر. هذا الموضوع قيد الدراسة حاليًا. بدلاً من إبقائها تابعةً للمدن الكبرى السابقة، ينبغي علينا إنشاء قطاع إنتاج وتصنيع خاص بنا، حيث تُخلق القيمة المضافة الرئيسية.عُقدت قمتان روسية-إفريقية: عام 2019في سوتشي، وعام 2023 في سانت بطرسبرغ. في عام 2023، أشار الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني إلى سوق البن العالمي، أو بالأحرى سوق البن الأفريقي - حبوب البن المزروعة في أفريقيا - كأساس للحاجة إلى "صحوة" ثانية وعاجلة. وقدّرها بـ 460مليار دولار، منها 2.4 مليار دولار بقيت في أفريقيا. كانت هذه حبوبًا خامًا، جُمعت وشُحنت إلى ألمانيا ودول أوروبية أخرى، حيث خضعت للمعالجة والتحميص والطحن والتعبئة، إلخ. هذا مثال على رغبة أفريقيا في استخدام ثرواتها بشكل مستقل، لتلبية احتياجات شعوبها في المقام الأول.تُعدّ دول شمال أفريقيا (الجزائر، المغرب، مصر) شركاؤنا الاستراتيجيون. وهذا موثق. زار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون روسيا عام 2023. وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي روسيا في التاسع من مايو من هذا العام بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى. واستقبله الرئيس فلاديمير بوتين. لدينا مشاريع كبرى ومثيرة للاهتمام مع مصر، بما في ذلك محطة للطاقة النووية، وإنشاء منطقة صناعية روسية على قناة السويس، وغيرها الكثير.بالطبع، التجارة مع أفريقيا ليست مثيرة للإعجاب مثل تجارة الصين مع الدول الأفريقية أو الغربية، لكنها تنمو بسرعة وقد وصلت إلى ما يقرب من 30 مليار دولار. ومع ذلك، فإن 70٪ من هذا التبادل التجاري يتم بين سبع أو ثماني دول. التنويع ضروري هنا.كما ذكرت سابقًا، عقدنا قمتين مع أفريقيا. في قمة سانت بطرسبرغ عام 2023، اتُخذ قرار بإنشاء آلية سنوية دائمة على مستوى وزراء الخارجية. التقينا في سوتشي خريف عام 2024. هذا العام، وبعد شهر تقريبًا، سنعقد المنتدى السنوي الثاني للشراكة الروسية الأفريقية في مصر. سيكون هناك الكثير مما يجب مناقشته فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية للصحوة الثانية للقارة الأفريقية، والمشاكل السياسية التي لن تختفي بحلول ذلك الوقت. الأهم هو منع تفاقمها.سؤال: ليبيا دولة أخرى في المنطقة. لا يسعني إلا أن أسأل عنها. تحتفل العلاقات الدبلوماسية معها هذا العام بالذكرى السبعين. منذ عام 2011، تسعى موسكو إلى الحفاظ على الحوار مع جميع القوى السياسية المهمة في ليبيا. ما هي الآفاق الحالية لتطوير التعاون مع هذا البلد؟ هل يمكن الحديث عن إنتاج نفطي مشترك أو افتتاح قاعدة عسكرية روسية على الأراضي الليبية؟لافروف: في الرابع من سبتمبر/ أيلول من هذا العام، احتفلنا بالذكرى السنوية لعلاقاتنا الدبلوماسية. منذ البداية، منذ استقلال ليبيا، اتسمت علاقاتنا بالود، كما كانت مع الغالبية العظمى من دول المنطقة. زار الرئيس فلاديمير بوتين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية عام 2008، وتم التوقيع على وثائق رئيسية: إعلان تعزيز الصداقة وتطوير التعاون، وإعلان النوايا لتطوير التعاون متعدد القطاعات بين البلدين. ووقعت العديد من شركاتنا، بما في ذلك شركات النفط وغيرها (مثل السكك الحديدية الروسية)، اتفاقيات (إطارية وتعاقدية) بشأن مشاريع مشتركة. وكان مشروع السكك الحديدية مطلوبًا بشدة.ثم جاء "الربيع العربي". وقد ذكرتُ سابقًا كيف نفذ الغرب عدوانًا إجراميًا ودنيءًا، منتهكًا بذلك قرارًا لمجلس الأمن الدولي. ثم جاءت أحداث لا نزال نلمس تداعياتها حتى اليوم.طوال هذه السنوات، شاركت روسيا بفعالية في الفعاليات الدولية الهادفة إلى المصالحة بين شرق ليبيا وغربها. حافظنا على علاقاتنا مع كلا الجانبين، ولا يزال موقفنا ثابتًا. هناك الجيش الوطني الليبي، الذي لم نقطع علاقاتنا به قط. وهناك حكومة وحدة وطنية انتقالية في طرابلس. صحيح أنه كان من المفترض أن تستمر لمدة عام واحد، لكنها تجاوزت هذا الحد عدة مرات. ومع ذلك، ندعم غرب وشرق ليبيا في مواصلة حوارهما والسعي إلى اتفاق حول كيفية العيش في بلد واحد. شركاتنا مستعدة للوفاء بجميع الاتفاقات مع الأطراف الليبية. ولكن في البداية، كانت هناك أعمال عدائية، ثم وقف لإطلاق النار. والحمد لله، إنه الآن صامد إلى حد ما. بالطبع، لا يوجد استقرار كافٍ لاستئناف مشاريع التعاون العملي. الحوار مستمر، ونحن على تواصل. آمل أن تتمكن ليبيا يومًا ما من العودة إلى حياة سلمية كاملة.سؤال: ذكرتم الأمم المتحدة اليوم. تعتمد العديد من الدول العربية الآن على روسيا والصين لمناقشة القضايا الإقليمية في الأمم المتحدة. فيما يتعلق بالتصويت في مجلس الأمن، هناك دعوات متزايدة لإصلاح الأمم المتحدة. ما موقفنا من هذه القضية؟أجاب لافروف: مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هيئة حيوية. من المهم عدم إساءة استخدام صلاحياتك، خاصةً إذا كنت عضوا دائما في المجلس. تم الاتفاق على حق النقض (الفيتو) فقط لمنع الأمم المتحدة من تكرار مصير عصبة الأمم، عندما لم يكن أحد مسؤولاً عن أي تصويت.الآن في الاتحاد الأوروبي (معذرةً لذكر هذه المنظمة) يريدون ترسيخ مبدأ التصويت - اتخاذ القرارات في القضايا الحاسمة بالتصويت، في مسائل الحرب والسلام. يريدون تجريد أعضاء الاتحاد الأوروبي من حق النقض، وخاصة دول مثل المجر وسلوفاكيا، التي تريد السلام لا الحرب. بفضل حق النقض (لأن الإجماع هو حق النقض لكل دولة)، يمنع موقفهم الاتحاد الأوروبي من التحول من "جنة الأرض" الاقتصادية والاجتماعية الموعودة إلى آلة حرب. هذا ما يسعى إليه فيلهلم فون دير لاين وغيره من "الزعماء" الذين يحكمون الاتحاد الأوروبي بنشاط. في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يُستخدم حق النقض (الفيتو) أيضًا للحد من التجاوزات التي قد تنشأ أحيانًا بين دولة دائمة العضوية أو أخرى.بالمناسبة، فيما يتعلق بفلسطين. نتحدث الآن عن "الشؤون العربية". عندما بدأت العملية العسكرية الإسرائيلية بعد الهجوم الإرهابي في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قدمنا، بشكل منفصل وبالاشتراك مع أصدقائنا الصينيين، خمسة قرارات لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بشكل منفصل وبالاشتراك، تطالب بوقف فوري لإراقة الدماء والالتقاء على طاولة المفاوضات. في كل مرة، استخدم الأمريكيون حق النقض. كانت هذه إدارة الرئيس الأمريكي آنذاك جورج بايدن. في جوهرها، منحت في كل مرة "شيكًا على بياض" لمواصلة ما يُسمى، وفقًا لجميع قواعد القانون الدولي، "العقاب الجماعي".للأسف، وللجميع، اتبع الغرب منذ فترة طويلة وبنجاح كبير سياسة "خصخصة" الأمانة العامة للأمم المتحدة، وهي في جوهرها هيئة فنية. ووفقًا للمادة 100 من ميثاق الأمم المتحدة، يُطلب منها الحفاظ على الحياد وعدم تلقي "تعليمات" من أي حكومة. في الوقت نفسه، هناك اتفاق على ضمان التمثيل الجغرافي العادل في الأمانة العامة، بحيث يكون لكل دولة ممثلوها الخاصون وفقًا لمعايير محددة.على سبيل المثال، ينضم مواطن من دولة نامية، مثلاً - في آسيا أو أفريقيا أو أمريكا اللاتينية - إلى الأمانة العامة. يوقع عقدًا دائمًا مع الأمانة العامة (وهو ما عارضناه في العهد السوفيتي، لمنع "تصلب" الأمانة العامة). وقد "فرض" الغربيون هذه العقود الدائمة من خلال تصويت.يوقع الشخص على هذا العقد الدائم. لديه عائلة وأطفال في المدرسة ثم الجامعة. جميع أموالهم في أحد البنوك الأمريكية. بعد فترة زمنية معينة، سيحصل أولًا على البطاقة الخضراء، ثم الجنسية. وستُدرج الآن في قائمة الأمانة العامة "دولة أفريقية/الولايات المتحدة الأمريكية". "التعليمات" التي سيتبعها الآن واضحة للجميع.هناك دولة عربية واحدة مُمثلة بانتظام في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهي الجزائر حاليًا. في ديسمبر من هذا العام، تنتهي عضويتها غير الدائمة، وستحل محلها البحرين. هذا أمر معروف. وقد جرت الانتخابات. سنحرص دائمًا على أن تكون آراء هذه الدول ذات وزن. ولضمان أن تُرى هذه الآراء على هذا النحو، أنصح أصدقاءنا العرب بما يلي: من الناحية المثالية، يُمكن لممثل العالم العربي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يحصل على بعض الصلاحيات غير الرسمية من جامعة الدول العربية في مسائل جوهرية للعرب (وهذا أمر مُستحيل تحقيقه في جميع الدول). سيكون هذا أمرًا بالغ الأهمية. لديّ التعليق التالي بشأن مجلس الأمن.على نطاق أوسع، وفيما يتعلق بالعلاقات الروسية العربية خارج الأمم المتحدة، أود الإشارة إلى ما يلي. يُولي العرب اهتمامًا بالغًا بمنظمة شنغهاي للتعاون. حاليًا، هناك ست دول - مصر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، والبحرين - شركاء حوار في المنظمة. الأمر لا يقتصر على مجرد "حضور، جلوس، استماع، حديث، ومغادرة". إنهم يشاركون بنشاط في مشاريع المنظمة.في هذه المرحلة، يُشجع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في إطار "الأوراسية"، الشراكة الأوراسية الكبرى، على إرساء أسس هيكلية أمنية أوراسية بحيث يرتبط أمن جزئنا من القارة بأمن الفضاء الأوراسي بأكمله، بدلًا من أن يبقى بُعدًا أوروبيًا-أطلسيًا بحتًا، كما كان الحال لعقود عديدة. في ذلك الوقت، عملنا مع المجتمع الأوروبي-الأطلسي، سواء من خلال منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أو ضمن مجلس روسيا-الناتو. كنا نعتقد أن كل شيء على ما يرام. هذا ليس جيدًا على الإطلاق. لقد نسينا الجوانب الأمنية الشاملة للقارات. علاوة على ذلك، يُصرّح حلف الناتو الآن بأن مهمته هي ضمان أمن أراضي الدول الأعضاء، وأن التهديدات الحالية تنبع من بحر الصين الجنوبي. وقد أعلنوا ذلك بالفعل. وهم ينشرون بنيتهم ​​التحتية بنشاط على الحافة الشرقية لأوراسيا. لذا، تُعدّ هذه أيضًا مسائل "مهمة". لم يعد هذا بالطبع موضوعًا للأمم المتحدة، ولكنه لا يزال بالغ الأهمية في سياق بناء الشراكة الأوراسية الكبرى كأساسٍ ملموس، وبناء هيكل أمني أوراسي شامل لها. في هذه العمليات، يُعدّ زملاؤنا العرب شركاء واعدين لنا. وسنناقش هذا أيضًا في القمة الروسية العربية الأولى.

